Zion señaló a Westcol de “charlatán” tras polémica por colaboración fallida: “No le voy a hacer caso”

Zion revela detalles de su conflicto con Westcol: “No le voy a hacer caso a ese charlatán” - crédito @zion @westcol / Instagram

La polémica entre Zion, reconocido artista de la música urbana, y el streamer colombiano Westcol, se ha convertido en uno de los temas más comentados en el mundo digital durante los últimos días.

Todo comenzó tras una serie de publicaciones y declaraciones cruzadas que pusieron en duda la relación entre ambos y encendieron el debate entre sus seguidores.

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El origen del conflicto remonta a una colaboración fallida. Hace algún tiempo, Zion y Westcol compartieron espacio en un stream, lo que dio pie a especulaciones sobre posibles proyectos conjuntos, especialmente por el alcance que ha logrado Westcol en la escena musical urbana gracias a la plataforma W Sound y sus alianzas con artistas de renombre. Sin embargo, la buena sintonía inicial cambió cuando, según Zion, surgieron desacuerdos relacionados con la dinámica de participación y, especialmente, con el cobro por parte del streamer para realizar colaboraciones.

Zion aclaró en una entrevista que no mantiene una amistad con Westcol y se refirió al streamer como “charlatán”, marcando distancia respecto a posibles colaboraciones - crédito captura de pantalla Los 40 Colombia

En la entrevista concedida al programa Impresentables de Los 40 Colombia, Zion fue directo al referirse al streamer: “Yo lancé un comentario en una foto con Ozuna, pero era jodiendo y él como que se agitó y empezó a decir un montón de cosas que yo, en verdad, ni le respondo”. El artista aclaró que su interacción con Westcol no corresponde a una amistad y que prefiere mantener distancia. Zion insistió en que no le da mayor importancia a la controversia, recalcando: “Esto fue todo, pero ahora tú crees que le voy a hacer caso a ese charlatán”.

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El calificativo de “charlatán” no pasó desapercibido y avivó la controversia en redes sociales. Los seguidores de ambos personajes rápidamente tomaron partido, generando una ola de comentarios y memes en plataformas digitales.

El debate se intensificó cuando Westcol decidió responder públicamente en una transmisión en vivo. En su intervención, el streamer explicó que todo el conflicto podría estar relacionado con el costo de sus participaciones, asegurando: “Porque le cobré 50.000 dólares y 100.000 dólares por un stream y le dio rabia. O dos, le dije que no para hacer una doble… de ahí para allá no hay otra opción”. Westcol defendió su derecho a establecer tarifas por su trabajo y cuestionó el motivo del ataque de Zion, destacando: “Al final yo puedo decir si cobro o no cobro por un stream, es mi canal y yo hago lo que quiera. Al que no le guste puede ir a hacer stream con otra persona gratis, pero por lo menos yo cobro”.

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Westcol restó importancia al conflicto y sugirió que factores personales o frustraciones podrían estar detrás de la reacción de Zion - crédito Westcol

La polémica escaló aún más cuando Zion, lejos de buscar reconciliación, reafirmó su postura: “Le escribí a Ozuna y me dijo ‘¿Cuándo te veo?’ y yo le dije que apenas llegara a Puerto Rico le iba a escribir para cuadrar algo y meternos al estudio. Él es otro con el que estoy loco por sacar un tema nuevo. Esto fue todo, pero ahora tú crees que le voy a hacer caso a ese charlatán”.

El cruce de mensajes y declaraciones entre Zion y Westcol ilustra las tensiones que pueden surgir cuando el mundo de la música y el de los creadores de contenido digital se intersectan. El propio Westcol se mostró escéptico sobre las razones del conflicto, opinando: “¿Por qué este artista le tiraría a un streamer? No tendría sentido, no estamos en el mismo gremio, ni hablamos”. Además, sugirió que factores personales o frustraciones pueden influir en este tipo de actitudes.

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Hasta el momento, no se conocen detalles adicionales sobre el futuro de esta relación profesional. Lo cierto es que la controversia ha dejado claro que, por ahora, no existe una amistad ni intención de colaboración entre Zion y Westcol, y que las diferencias entre ambos han quedado expuestas ante millones de seguidores.

Los internautas reaccionaron con mensajes a favor y en contra de ambos protagonistas, alimentando la discusión en redes sociales y consolidando el tema como uno de los más comentados del momento. - crédito WestCOL / Kick

Las declaraciones de ambas figuras desataron reacciones en redes sociales en donde los internautas tomaron bandos. “Pues si es el canal de Westcol que cobre lo que quiera”, “westcol siempre ha sido un agrandado”, “Zion es una leyenda al lado de ese cachetón”, “pues si quiere una W Sound, que pague”, “si paga por sople”, son algunos de los mensajes en redes.

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