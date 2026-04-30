Colombia

Confundieron a Yina Calderón con la cantante Juliana Velásquez en programa de la televisión internacional: “Esa no soy yo”

Una vez más las redes sociales explotaron tras el enredo en un programa internacional, donde confundieron a Yina Calderón con Juliana Velásquez al mostrar fotos de infancia equivocadas y provocaron risas entre fans y celebridades

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La empresaria de fajas tomó con gracia la situación y sacó risas entre sus seguidores - crédito @enlamovidacol/IG

La reciente aparición de Yina Calderón en televisión internacional desató un episodio viral, luego de que fuera confundida nuevamente en un programa en el que estaba como invitada, con Juliana Velásquez, reconocida cantante y actriz colombiana.

El hecho, difundido velozmente en redes sociales, provocó una ola de comentarios y reacciones entre usuarios, quienes hicieron eco de la confusión entre ambas figuras públicas.

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Según se pudo ver en videos, la confusión se originó durante una entrevista en la que Calderón compartió detalles de su vida personal y profesional.

El programa mostró fotografías de infancia para ilustrar la conversación, pero las atribuyeron equivocadamente a Calderón cuando en realidad correspondían a Velásquez durante su etapa en el programa Club 10.

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De manera sarcástica, un usuario de redes sociales comparó a Yina Calderón con Juliana Velásquez durante sus dias en el Club 10, logrando que su publicación se hiciese viral - crédito @SignoreGatto/X
De manera sarcástica, un usuario de redes sociales comparó a Yina Calderón con Juliana Velásquez durante sus dias en el Club 10, logrando que su publicación se hiciese viral - crédito @SignoreGatto/X

La protagonista compartió el fragmento en sus historias de Instagram, donde cuenta con una audiencia significativa, y se tomó el equívoco con humor.

Calderón expresó sobre la confusión: “Imagínense que me hicieron una entrevista y pusieron fotos de mi infancia, qué risa… cuando veo yo esta foto disque de mí chiquita. ¿Cómo le decimos que esa no soy yo? Pero ya me ha pasado muchas veces, ustedes saben quién es ella…”.

Ambas celebridades habían colaborado digitalmente en el pasado, precisamente por esta coincidencia en sus apariencias, que suele despertar comentarios recurrentes entre sus seguidores.

“No me molesta en lo absoluto que me comparen con ella ni con ninguna mujer, porque para mí todas somos hermosas, respetables, merecemos un lugar. Guste al que le guste, la verdad a mí no me molesta en lo absoluto, completamente fake”, mencionó la actriz y cantante.

Reacciones y repercusiones en redes sociales

Un video viral muestra a Yina Calderón y Juliana Velásquez bailando juntas y reaviva el debate sobre su similitud - crédito yinacalderonoficial / Instagram
Un video viral muestra a Yina Calderón y Juliana Velásquez bailando juntas y reaviva el debate sobre su similitud - crédito yinacalderonoficial / Instagram

La confusión fue aprovechada por Calderón para manifestar una vez más su admiración hacia Velásquez, a quien calificó como “la próxima Shakira” dentro del mundo musical.

“La amo, la respeto, es una gran persona, yo una vez le dije a ella mirándola a los ojos que va a llegar a ser como Shakira, porque es muy talentosa, pero no soy yo… pero que risa, yo no conozco a Dinodoro, a Marymoon, esa no soy yo”, comentó la creadora de contenido.

El episodio generó una ola de menciones en distintas plataformas, donde los internautas recordaron otras ocasiones en las que ambas figuras habían sido confundidas.

La casa de los famosos Telemundo
La empresaria colombiana dejó atrás la polémica para centrarse en su nueva faceta - crédito @yinacalderonoficial/IG

Los seguidores compartieron memes, mensajes humorísticos y observaciones sobre la frecuencia de este tipo de errores en los medios, con mensajes como: “Jajaja pero es que la verdad son bien parecidas”; “Será que Juliana y Yina de verdad fueron separadas al nacer”; “Si Yina hubiera tenido más clase, estaría muy bien parada al lado de Juliana”.

Juliana compartió anécdota de su juventud con los desórdenes alimenticios

La intérprete, recordada por los televidentes por su paso infantil por el Club 10 de Caracol Televisión, así como en novelas, admitió que en su juventud enfrentó problemas con desórdenes alimenticios, lo que derivo en que el timbre de su voz es consecuencia directa de una prolongada lucha con la bulimia.

Según contó en la conversación con la modelo Laura Tobón en su programa La Tobón Show, tras cuatro años vomitando diariamente, un episodio de tos con sangre la llevó de urgencia a una clínica, donde finalmente enfrentó la realidad.

Karol G - Coachella
Juliana Velásquez vio en primera fila el 'show' de Karol G en Coachella - crédito @julianaaa/IG

“La razón por la que mi voz es tan ronca es porque yo duré cuatro años vomitando todos los días de mi vida”, afirmó la artista al programa.

Y es que, de acuerdo con su relato, las críticas sobre su físico —especialmente certeras con su peso— influyeron en el surgimiento y empeoramiento del trastorno, que mantuvo en secreto durante años a pesar del apoyo de sus seguidores.

Incluso relató que el impacto sobre su voz persistió: “Yo tenía la garganta en carne viva”, le explicó el médico entonces a su madre. El diagnóstico fue claro, según Velásquez: “Hace mucho no veía el estado de unas cuerdas vocales así como las tienes”.

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