Luis Javier Suárez ya igualó récord de Falcao en Portugal, pero va por otra marca histórica: vea de qué se trata

Luis Javier Suárez alcanzó a Falcao en los 34 goles que marcó en su primera temporada en el fútbol de Portugal - crédito Sporting CP / AP

Luis Javier Suárez es uno de los jugadores más importantes en la Primeira Liga de Portugal en la actualidad, pues sorprendió en su primera temporada con el Sporting Clube de Lisboa por sus anotaciones, aporte en la plantilla y ser clave para llegar a cuartos de la Champions y la final de la copa local.

El desempeño del delantero ya alcanzó los números de Falcao García, atacante que tuvo un paso muy recordado por el Porto entre 2009 y 2011, dejó huella en los dragones y alcanzó títulos como la Europa League, el último trofeo internacional del conjunto portugués en su historia.

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De esta manera, Luis Suárez está terminando la temporada en un alto nivel y le ayudará para la convocatoria de la selección Colombia para el Mundial 2026, el otro objetivo del futbolista, porque su sueño es disputar una Copa de la FIFA y tiene una oportunidad enorme gracias a su buen momento.

Los récords de Falcao que Luis Suárez quiere

Todos los aficionados en Portugal recuerdan el paso del Tigre, que en tan solo dos años quedó en la historia de ese país por sus anotaciones, salir campeón con los dragones y marcar su éxito en el fútbol europeo, en el que se mantuvo entre 2009 y 2024, cuando llegó a Millonarios.

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Luis Javier Suárez ya igualó los números de Falcao García en su primera temporada, que fueron 34 goles, aunque el delantero del Sporting de Lisboa tiene menos asistencias que el samario, pues cuenta con siete y el actual jugador de los embajadores sumó 10 en la campaña 2009/2010.

Suárez se mantiene como máximo artillero en la Primeira Liga de Portugal y llegó a los 34 goles de Falcao García con el Porto en la temporada 2009/10 - crédito @sportingcp/Instagram y Miguel Riopa/AFP

Aparte de eso, el goleador de la Primeira Liga con 25 tantos le apunta a algo más grande en su carrera deportiva, que incluso le ayudaría mucho para mostrarse en el mercado de fichajes y llegar a un club de mayor historia y poderío en Europa, que se daría al finalizar el Mundial 2026.

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Solo cuatro goles necesita Luis Javier Suárez para alcanzar el récord goleador de Falcao en una temporada, que lo consiguió en la campaña 2010/2011 con 38 anotaciones y siete asistencias, y así terminó su periplo por el Porto, porque el Atlético de Madrid lo compró a las pocas semanas.

Luis Javier Suárez ahora quiere ser el colombiano con más goles en una temporada en la historia del fútbol portugués - crédito ANTONIO COTRIM/EFE/EPA

Sin embargo, la diferencia con el atacante del Sporting está en los títulos, porque el “Tigre” consiguió triplete en 2011 con la liga, copa y Europa League, mientras que Suárez ya quedó afuera de la Champions, con una opción mínima en la Primeira Liga y solo le queda la final de la Copa de Portugal.

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Los partidos para cerrar temporada

Pese a mantener una oportunidad pequeña para el título en la liga, el conjunto de Lisboa apuesta todo para quedarse con el cupo a la fase previa de la Champions League, que está en propiedad del Benfica, conjunto que le pelea el liderato al Porto hasta las últimas jornadas de la temporada 2025/2026.

Sporting de Lisboa tiene tres partidos antes del cierre de la Primeira Liga, cuyo objetivo es sumar la mayor cantidad de puntos posibles que lo dejen cerca del primer puesto y concreten una campaña impresionante porque fue protagonista en tres competencias disputadas.

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Luis Javier Suárez puede ser campeón con el Sporting en la Copa de Portugal - crédito Sporting CP

Guimaraes, Rio Ave y Gil Vicente serán los rivales del equipo de Luis Javier Suárez, que también espera el botín de máximo goleador en la liga, pues suma 25 tantos y sería un premio enorme para el colombiano en su primer año con los portugueses.

Finalmente, Sporting de Lisboa terminará la temporada con la final de la Copa de Portugal, torneo que le puede dar cupo a la Europa League, cerrar con una sonrisa y se enfrentará al Torreense, de la segunda división, el domingo 24 de mayo.

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