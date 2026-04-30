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Cuándo vuelve a jugar la selección Colombia en el Sudamericano Femenino Sub-17: busca la clasificación a la fase final

El combinado nacional viene de golear a Bolivia, pero se medirá con un rival complicado y que, al igual que las cafeteras, peleará por el cupo a la pelea por el título y al mundial

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Selección Colombia femenina sub-17
Colombia entró en la pelea para llegar a la segunda fase del Sudamericano Femenino Sub-17 - crédito FCF

La selección Colombia femenina sub-17 mantuvo sus posibilidades de llegar a la fase final del Mundial de la categoría al vencer a Bolivia por 3-0 en el estadio Defensores del Chaco en Asunción, por el Sudamericano de Paraguay, donde se disputa la fase de grupos.

El combinado nacional ahora se alista para la última jornada de la primera ronda del torneo, enfrentará a un rival que tiene las mismas posibilidades de llegar a la fase final, en un compromiso que promete emociones de principio a fin, pues también se espera una buena cantidad de público.

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De otro lado, el equipo del técnico Carlos Paniagua le apunta a quedar en las primeras posiciones de su zona, pues eso no solo le ayudará a acercase a la Copa del Mundo Femenina Sub-17 en Marruecos, sino también para soñar con un título muy esquivo para el equipo desde hace casi dos décadas.

Próximo partido de Colombia

El combinado nacional, que venía de dos empates, logró un triunfo clave que la revivió en el grupo A, pues se encontraba al borde de la eliminación y la goleada le permitió ascender en la tabla de posiciones, aunque debe esperar otros resultados para saber cómo será su situación para la siguiente jornada.

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Colombia ahora se medirá con nada menos que Paraguay, el anfitrión del certamen y una de las escuadras que, al igual que las cafeteras, pelean por un lugar en la fase final, para pelear el título, o al menos llegar a la ronda de playoffs para clasificar al Mundial de Marruecos.

Sudamericano Femenino Sub-17
Paraguay será el próximo rival de Colombia en la última fecha del Sudamericano Femenino Sub-17 - crédito @Albirroja/X

El compromiso será el domingo 3 de mayo a las 6:00 p. m., hora colombiana, en el Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino en Ypané, a 26 kilómetros de Asunción, con capacidad para 5.000 espectadores y se espera una buena cantidad de público para apoyar a las locales.

En simultáneo, se realizará el otro compromiso del grupo A entre Chile y Argentina, con la Albiceleste con altas opciones de llegar a la fase final y las australes soñando con ese cupo para entrar a la pelea por el título del Sudamericano Femenino Sub-17, así como el mundial.

Sudamericano Femenino Sub-17
Chile, al igual que Colombia y Paraguay, se juega uno de los dos cupos a la fase final del Sudamericano Femenino Sub-17 - crédito @LaRoja

Sumado a eso, el mismo día también se disputarán los dos encuentros de la zona B del torneo, por lo que será una jornada de definiciones para saber las cuatro clasificadas a la ronda final y las que ocupen las terceras casillas, pues quedarán en los playoffs camino a la Copa del Mundo en Marruecos.

Goleada en Asunción

La selección Colombia femenina Sub-17 demostró todo su poderío ofensivo ante Bolivia en el Sudamericano Femenino Sub-17, pues el marcador de 3-0 la coloca en el segundo puesto del grupo A con cinco puntos y una diferencia de +3 goles.

El desarrollo del partido mostró a una Tricolor dominante frente a un conjunto boliviano que ofreció mayores facilidades defensivas, pues en cada aparición de jugadoras como Maura Henao, la figura en Asunción, el balón llegaba a la portería de la Verde.

Selección Colombia femenina sub-17
La selección Colombia femenina sub-17 goleó a Bolivia por 3-0 en el Sudamericano de Paraguay - crédito FCF

El encuentro se definió rápidamente: Andrea Rodríguez abrió el marcador a los cuatro minutos, tras una definición cruzada dentro del área. Antes del descanso, Jharely Torrico aumentó la ventaja con un gol en contra a los 43′. El tercer tanto llegó al minuto 66, tras un pase profundo que fue finalizado por Henao.

A falta de una fecha para el cierre de la fase de grupos, la posibilidad de avanzar a la fase final, instancia que otorga cuatro plazas para el Mundial de Marruecos, permanece abierta para las dirigidas por Carlos Paniagua. El triunfo ante Bolivia, que terminó el certamen sin sumar puntos y con un saldo total de quince goles recibidos, consolida una posición favorable, aunque el equipo sigue bajo presión para asegurar su clasificación.

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