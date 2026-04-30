Así quedó la rentabilidad de los CDT para mayo de 2026 ante decisión del Banco de la República: tienen el mayor saldo en la historia

El desempeño de los CDT en Colombia presenta tasas de rentabilidad superiores a las registradas en años previos - crédito VisualesIA/Infobae

Los certificados de depósito a término (CDT) alcanzaron tasas históricas en Colombia, impulsados por la decisión del Banco de la República de mantener la tasa de interés de referencia en 11,25%, luego de dos alzas de 100 puntos básicos cada una. Las tasas de estos productos llegaron hasta el 13% efectivo anual. El entorno los convierte en una de las opciones más atractivas de ahorro e inversión de bajo riesgo en el país para mayo de 2026.

La medida del Emisor incentivó la competencia entre bancos, al tiempo que la inflación (5,56% en marzo de 2026, según el Dane) y la incertidumbre impulsaron a millones de ahorradores a migrar desde las cuentas tradicionales hacia alternativas de mayor rentabilidad en mayo de 2026.

PUBLICIDAD

CDT superan a las cuentas de ahorro: cifras y causas

Durante 2026, los recursos en CDT de personas naturales alcanzaron $141,7 billones, por encima de los $123 billones de las cuentas de ahorro, según cifras reportadas al cierre de febrero. Así, se marca un hito en el sistema financiero, con más de 2,3 millones de colombianos optando por colocar su dinero en un CDT. El cambio en los hábitos de los ahorradores, motivado por los altos rendimientos, es resaltado por el fundador de MejorCDT, David Susa.

La tasa de interés del Banco de la República funciona como la tasa de referencia que el Emisor cobra a los bancos comerciales, lo que influye en el costo de créditos, tarjetas y rendimientos de ahorros/CDT - crédito John Vizcaíno/Reuters

“Más allá de la pausa, estamos viendo un cambio muy claro: mientras el crédito se encarece, el ahorro está tomando un rol mucho más protagónico en las decisiones de los colombianos”, aclaró. Este fenómeno responde, en gran medida, a la búsqueda de herramientas protegidas frente a la volatilidad y a la presión de la inflación sobre el poder adquisitivo.

PUBLICIDAD

Por primera vez, el saldo total en CDT supera al de las cuentas de ahorro. La tendencia también influye la percepción de seguridad en un entorno donde los activos tradicionales resultan menos atractivos ante la inestabilidad económica.

Por qué los CDT ofrecen hoy las tasas más altas

La evolución de las tasas de los CDT muestra la reacción ante los ajustes de la tasa de referencia en enero y marzo. Según el experto, después de la subida de 100 puntos básicos en enero, las tasas de los CDT reaccionaron con mucha fuerza y dieron un salto importante.

PUBLICIDAD

”Tras la subida de marzo, también de 100 puntos básicos, las tasas siguieron aumentando, pero a un ritmo más moderado. Esto sugiere que el mercado podría estar acercándose a un punto de equilibrio, donde incluso si hay nuevos movimientos, la transmisión hacia los CDT sería menos intensa que al inicio del ciclo”.

La competencia entre entidades bancarias favoreció la oferta de mejores tasas. No todas las instituciones presentan los mismos rendimientos, por lo que comparar resultados ayuda a maximizar beneficios. Advirtió Susa que “hoy, en un mercado con más de 25 entidades ofreciendo CDT, las tasas pueden variar muchísimo. Muchas personas siguen eligiendo su banco de siempre y no comparan, lo que puede traducirse en perder varios puntos de rentabilidad en un momento donde cada punto cuenta”.

PUBLICIDAD

Al cierre de abril de 2026, el saldo en los CDT supera al de las cuentas de ahorro, lo que refleja la preferencia de más de 2,3 millones de colombianos por este instrumento en un contexto de inflación elevada, que llegó al 5,56% en marzo - crédito Infobae Colombia

Claves para invertir en CDT en mayo de 2026

Ante las tasas elevadas, los expertos sugieren informarse y analizar las condiciones antes de invertir. La gerente de Comunicaciones de MejorCDT, María Elisa Ponce de León, destacó que la cautela caracteriza a casi la mitad de los inversionistas: un estudio indica que el 46% de los encuestados prefiere esperar señales más claras antes de decidirse por un instrumento de ahorro. La expectativa, sin embargo, podría tener un costo.

Señaló la experta que la inflación actual reduce el valor del dinero si no se invierte, y subraya que esperar podría significar “perder las condiciones atractivas que hoy ofrecen los CDT, en un entorno donde no existe certeza de que los niveles actuales se repitan”. Susa agregó que “los CDT no están atados a dinámicas políticas, sino a la evolución de las tasas de interés. Esto los convierte en un instrumento estable frente a la volatilidad de otros activos como la renta variable”.

PUBLICIDAD

Dentro de las estrategias para aprovechar estos rendimientos, se recomienda:

Buscar plazos largos.

Analizar con cuidado los requisitos.

Combinar horizontes para ajustar la liquidez.

“En la medida de lo posible, vale la pena evaluarlos porque ahí, en los plazos largos, es donde hoy se están capturando las mejores tasas”, dijo el experto. Revisar los detalles de los contratos y diversificar plazos en función de las necesidades personales ayuda a maximizar el rendimiento y la flexibilidad.

PUBLICIDAD

Los CDT se pueden abrir desde aplicaciones móviles. El dinero guardado siempre estará protegido de la volatilidad - crédito Colprensa

Lista de bancos con CDT más rentables en mayo

Las tasas de los CDT en mayo de 2026 varían según la entidad y el plazo, pero los productos líderes superan el 10% efectivo anual incluso para tres meses. La lista de bancos y tasas vigentes es la siguiente:

A 24 meses (720 días):

Koa: 13%

13% Ban100: 12,9%

12,9% Credifamilia: 12,75%

12,75% Koa: 13%

13% Ban100: 12,9%

12,9% Credifamilia: 12,75%

PUBLICIDAD

A 12 meses (360 días):

Koa: 12,8%

12,8% Credifamilia: 12,75%

12,75% Ban100: 12,7%

12,7% Koa: 12,8%

12,8% Credifamilia: 12,75%

12,75% Ban100: 12,7%

A 9 meses (270 días):

Ban100: 12,7%

12,7% Koa: 11,8%

11,8% Bancamía: 11,6%

11,6% Ban100: 12,7%

12,7% Koa: 11,8%

11,8% Bancamía: 11,6%

PUBLICIDAD

A 6 meses (180 días):

Koa: 11,8%

11,8% Ban100: 11,7%

11,7% IRIS: 11,5%

11,5% Koa: 11,8%

11,8% Ban100: 11,7%

11,7% IRIS: 11,5%

A 3 meses (90 días):

Bancamía: 10,25%

10,25% IRIS: 10,15%

10,15% Mundo Mujer: 10,05%

10,05% Bancamía: 10,25%

10,25% IRIS: 10,15%

10,15% Mundo Mujer: 10,05%

Dichos datos reflejan que seguir manteniendo liquidez puede hacerse sin sacrificar rentabilidad, debido a que los CDT superan a la mayoría de los instrumentos tradicionales de ahorro. Elegir el plazo adecuado permite ajustar el perfil de inversión, ya sea para alternativas de tres meses o a horizontes de dos años.