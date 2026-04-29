Policía recuperó 474 vehículos robados en Cundinamarca: hay 332 motocicletas y así puede consultar si el suyo está en la lista

En 2026, Cundinamarca registró 302 hurtos de automotores, 50 menos que en el mismo periodo de 2025, mostrando una tendencia a la baja - crédito Jorge Emilio Rey/X

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, entregó un parte alentador para los habitantes del departamento: durante 2026, el hurto de vehículos está en descenso, con una disminución del 17% respecto al año anterior.

El avance no sólo se detalló en los registros estadísticos, también en los resultados operativos de la Policía, que logró la recuperación de 474 automotores robados en lo que va del año, entre ellos 142 vehículos y 332 motocicletas. La ofensiva contra el delito también incluyó la captura de 67 personas vinculadas a estos hechos, 59 de ellas sorprendidas en flagrancia y 8 mediante orden judicial.

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El más reciente balance oficial indica que, en 2026, Cundinamarca ha reportado 302 hurtos de automotores (74 vehículos y 228 motocicletas), lo que supone una reducción de 50 casos frente al mismo periodo de 2025. El análisis anual mostró una caída del 21% en el hurto de vehículos y del 12% en motocicletas. Para el segundo trimestre del 2026, el promedio es de un hurto cada 10 horas, una cifra que, aunque preocupante, evidencia una tendencia a la baja que da esperanza a los propietarios.

Las cifras de hurto de vehículos en Cundinamarca disminuyeron un 17% en lo corrido de 2026, según autoridades regionales - crédito Jorge Emilio Rey/X

Las zonas más afectadas siguen siendo los municipios de Soacha, Girardot, Fusagasugá, Villeta, Madrid y Facatativá, donde los incidentes se concentran en áreas urbanas, comerciales y residenciales. Las modalidades más frecuentes incluyen el “halado” (aprovechando descuidos o fallas de seguridad), el atraco, la estafa con vehículos gemeleados y el factor de oportunidad. También dectectaron casos de extorsión a conductores de plataformas digitales, quienes son citados a zonas apartadas para desmantelar los vehículos o exigir dinero por su devolución.

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Cómo consultar si su vehículo está en la lista de recuperados

Para quienes han sido víctimas de hurto de automotores, la Policía Nacional y la Secretaría de Movilidad han habilitado diversos canales para consultar si su carro o motocicleta figura entre los 474 automotores recuperados en Cundinamarca y Bogotá:

Página de la Policía Nacional (Dijín) : consulte el listado actualizado de vehículos recuperados en el portal de Datos Abiertos Colombia, con registros hasta abril de 2026.

: consulte el listado actualizado de vehículos recuperados en el portal de Datos Abiertos Colombia, con registros hasta abril de 2026. Sección de Recuperación de Automotores: la web de la Policía Nacional de Colombia tiene un apartado específico donde se publican informes mensuales y anuales de vehículos hallados.

la web de la Policía Nacional de Colombia tiene un apartado específico donde se publican informes mensuales y anuales de vehículos hallados. App “Mi Movilidad a un Clic” (Bogotá): permite verificar si su vehículo aparece como inmovilizado y en qué patio se encuentra.

permite verificar si su vehículo aparece como inmovilizado y en qué patio se encuentra. Línea telefónica de la Policía Metropolitana : para consultas directas, comuníquese al número 364 81 30 ext. 5220.

: para consultas directas, comuníquese al número 364 81 30 ext. 5220. Consulta Runt: revise el histórico del vehículo en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) para verificar novedades legales o antecedentes.

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Las zonas urbanas, comerciales y residenciales de Soacha, Girardot, Fusagasugá, Villeta, Madrid y Facatativá siguen presentando los índices más altos de hurto de vehículos - crédito Jorge Emilio Rey/X

Pasos a seguir si su vehículo aparece como recuperado

Validación presencial: preséntese ante la Unidad de Recuperación de Vehículos de la Sijín con la tarjeta de propiedad y documento de identidad. Peritaje técnico: un perito verificará la identidad del automotor (números de motor y chasis) para descartar alteraciones. Trámite judicial: si todo está en regla, la autoridad judicial (Fiscalía) emitirá la orden de entrega al propietario.

Es fundamental no omitir ninguno de estos pasos, pues garantizan que el proceso sea transparente y seguro para las partes involucradas.

Prevención y recomendaciones de las autoridades

Las autoridades insisten en que, a pesar de la disminución, el hurto de automotores sigue siendo una de las principales preocupaciones en Cundinamarca. Se recomienda evitar estacionar en vía pública o zonas sin vigilancia, verificar antecedentes antes de adquirir vehículos usados y mantener actualizada la documentación del automotor. El uso de dispositivos de seguridad adicionales, como alarmas o bloqueos, puede reducir el riesgo de hurto.

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Algunos municipios, como Soacha y Facatativá, han reforzado la presencia policial y los operativos en puntos críticos, logrando no sólo el rescate de vehículos sino también la desarticulación de bandas dedicadas a este delito.

La recuperación de un vehículo requiere validación presencial, peritaje técnico y trámite judicial para garantizar transparencia y seguridad en el proceso - crédito Mebog

Contexto en Bogotá y la región

El fenómeno del hurto de vehículos también impacta a Bogotá, donde, al 20 de abril de 2026, se registraron 693 casos de robo de automotores, una reducción del 25% en comparación con el año anterior. Aunque la tendencia es a la baja, la percepción de inseguridad continúa, alimentada por la agresividad y organización de las bandas criminales. Kennedy y Engativá concentran la mayor cantidad de casos, mientras que la modalidad de “halado” sigue siendo la más utilizada.

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Finalmente, cada día, la Policía Metropolitana de Bogotá reporta la recuperación de tres vehículos robados, como parte de una estrategia integral que busca atacar tanto el hurto como las rentas criminales asociadas a este delito.