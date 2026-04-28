Colombia

“¿Qué pasó con el reporte de la ONU que censuraron?”: Duque reabre choque con Petro por cifras del narcotráfico

El expresidente publicó gráficas sobre cocaína, incautaciones y aseguró que el actual gobierno ha creado condiciones para la expansión del narcotráfico

Guardar
El expresidente publicó gráficas sobre cocaína, incautaciones y aseguró que el actual gobierno ha creado condiciones para la expansión del narcotráfico - crédito Colprensa/Presidencia
El expresidente publicó gráficas sobre cocaína, incautaciones y aseguró que el actual gobierno ha creado condiciones para la expansión del narcotráfico - crédito Colprensa/Presidencia

“¿Qué pasó con el reporte de la ONU que censuraron?”, con esa frase Iván Duque volvió a agitar la confrontación política con Gustavo Petro al divulgar gráficas sobre cultivos ilícitos, producción potencial de cocaína e incautaciones, en un mensaje con el que cuestionó el rumbo de la política antidrogas del actual gobierno.

El exmandatario aseguró que las cifras evidencian condiciones favorables para la expansión del narcotráfico, al acompañar su pronunciamiento con estadísticas que, según expuso, muestran un crecimiento sostenido de la producción de cocaína y una caída en indicadores clave de contención. Según información citada por Revista Semana, el mensaje fue publicado en su cuenta de X y reactivó el choque entre ambos sectores políticos.

PUBLICIDAD

El exmandatario aseguró que las cifras evidencian condiciones favorables para la expansión del narcotráfico | Fernando Sánchez - Europa Press
El exmandatario aseguró que las cifras evidencian condiciones favorables para la expansión del narcotráfico | Fernando Sánchez - Europa Press

Duque utilizó además un duro tono político en su publicación. “Otra vez, en el reality del Petroverso, sale el líder cósmico a cambiar los hechos con sobredosis de café”, afirmó, en un entrecomillado que centró la controversia y se convirtió en eje de su pronunciamiento.

Las gráficas compartidas por el expresidente muestran que la producción potencial de cocaína habría pasado de 220 toneladas métricas en 2014 a 1.918 toneladas en 2023, con uno de los aumentos más pronunciados entre 2022 y 2023, de acuerdo con los datos divulgados en el mensaje.

PUBLICIDAD

Otro de los puntos resaltados por Duque estuvo relacionado con las incautaciones. Según las cifras expuestas, la tasa de incautación habría superado el 50 % en 2015 y descendido a 28 % en 2023, aunque con una leve recuperación cercana al 30 % en 2024.

El exmandatario también puso el foco en los cultivos de coca y las acciones de erradicación, señalando que mientras los sembradíos muestran crecimiento desde 2016, la erradicación manual y la aspersión aérea presentan una reducción frente a años anteriores.

La publicación volvió a poner sobre la mesa la controversia por las cifras de Naciones Unidas sobre narcotráfico, un asunto que ha generado fricciones entre el gobierno Petro, organismos internacionales y sectores de oposición.

Según la información divulgada por Revista Semana, Duque utilizó ese debate para insistir en que las estadísticas reflejan un deterioro en la lucha antidrogas y cuestionó directamente el manejo oficial de los reportes sobre cocaína.

El expresidente Iván Duque ha criticado con dureza la posición de Petro en torno al conflicto en oriente medio y ha mostrado su apoyo a Israel - crédito archivo.
Duque utilizó ese debate para insistir en que las estadísticas reflejan un deterioro en la lucha antidrogas y cuestionó directamente el manejo oficial de los reportes sobre cocaína - crédito archivo.

El choque ocurre mientras Petro ha defendido públicamente los resultados de su estrategia antidrogas. El presidente ha sostenido que los indicadores no pueden leerse solo desde la producción potencial de cocaína y ha insistido en que existen avances en reducción de cultivos ilícitos.

De hecho, en un mensaje divulgado el pasado 9 de abril, el mandatario aseguró que en 2025 se logró una disminución de 4.000 hectáreas de cultivos de coca, cifra presentada por el Gobierno como un resultado positivo.

Petro afirmó además que era la tercera vez en la historia que el país lograba reducir cultivos ilícitos, planteando que la discusión sobre narcotráfico requiere una lectura más amplia que solo las métricas tradicionales.

Ese contraste de versiones es justamente lo que volvió a detonar la confrontación política. Mientras el Gobierno defiende resultados en reducción de hectáreas sembradas, Duque sostiene que otros indicadores revelan expansión del fenómeno criminal.

El pronunciamiento también se produce en medio de una discusión más amplia sobre seguridad y violencia, donde la oposición ha venido cuestionando la política de paz y los resultados en control territorial frente a estructuras armadas ilegales.

Las cifras compartidas por Duque fueron usadas para sostener que el país enfrenta un deterioro estructural, mientras desde el Gobierno se insiste en que los datos oficiales muestran avances y que algunas mediciones internacionales han sido mal interpretadas.

El debate alrededor del informe de Naciones Unidas tomó nueva fuerza con la pregunta lanzada por el exmandatario sobre un reporte que, según sugirió, habría sido censurado, una afirmación que avivó reacciones políticas en redes sociales.

Más allá del tono del cruce, el fondo del debate volvió a centrarse en cómo medir el fenómeno del narcotráfico: producción potencial, hectáreas cultivadas, incautaciones, erradicación y capacidad estatal de control siguen siendo los indicadores en disputa.

La publicación de Duque reabrió así una confrontación que mezcla seguridad, política antidrogas y narrativa electoral, en momentos en que el tema vuelve a instalarse en el centro de la agenda pública.

Mientras continúan las respuestas desde distintos sectores, las cifras sobre coca, incautaciones y erradicación vuelven a convertirse en terreno de disputa política, ahora con un nuevo episodio marcado por el cruce entre el expresidente y Gustavo Petro.

Temas Relacionados

Iván Duque narcotráficoPetro cultivos ilícitosInforme ONUcocaínaProducción de cocaColombia -Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gustavo Petro confirma que estará el 1 de mayo en Medellín por el Día del Trabajo

El presidente ya había llamado a la ciudadanía a movilizarse para rechazar el alza de la tasa de interés y respaldar la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente

Gustavo Petro confirma que estará el 1 de mayo en Medellín por el Día del Trabajo

“Han reiterado su mala voluntad”: Otty Patiño abre puerta a negociar pese a nueva escalada armada

El comisionado de Paz aseguró que el Gobierno mantiene disposición de diálogo con grupos armados, aunque cuestionó que persistan señales de violencia en regiones como Cauca.

“Han reiterado su mala voluntad”: Otty Patiño abre puerta a negociar pese a nueva escalada armada

El olfato del canino Princesa permitió ubicar un depósito ilegal: hallan arsenal del ELN en Antioquia

Hallazgo en Anorí dejó al descubierto municiones, explosivos, un dron y equipos atribuidos a estructuras armadas ilegales en operación del Ejército

El olfato del canino Princesa permitió ubicar un depósito ilegal: hallan arsenal del ELN en Antioquia

“No teníamos dónde escondernos”: misión médica sobrevivió a robo y combate armado en una misma jornada en Cauca

Una misión médica vivió dos episodios de violencia en menos de un día: primero un asalto armado y horas después quedó atrapada en un enfrentamiento entre disidencias y fuerza pública

“No teníamos dónde escondernos”: misión médica sobrevivió a robo y combate armado en una misma jornada en Cauca

Nuevo decreto fija plazo para resolver omisiones en registro inicial de vehículos de carga y modifica reglas del sector

La nueva norma expedida por el Gobierno redefine el tratamiento para vehículos de carga con inconsistencias registrales e incorpora cambios al Decreto 1079 de 2015

Nuevo decreto fija plazo para resolver omisiones en registro inicial de vehículos de carga y modifica reglas del sector
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Explosiones paralizan el Cauca: pasajeros atrapados en la vía Panamericana se ocultaron en zanjas y alcantarillas

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

Disidencias habrían intimidado con dos explosivos a una comunidad de Jamundí: “Volamos todos para la porra”

Ola de violencia en el sur de Colombia: van 17 ataques en menos de 48 horas, se les atribuyen principalmente a disidencias de ‘Iván Mordisco’

ENTRETENIMIENTO

Luto y polémica en la familia de Karol G: muerte de su tía Teresa y mensaje de su hermana desatan reacciones

Luto y polémica en la familia de Karol G: muerte de su tía Teresa y mensaje de su hermana desatan reacciones

Maluma anunció lanzamiento de su nuevo álbum ‘Loco x Volver’: “El más personal que he hecho”

Juan Daniel Oviedo reveló detalles de su primera tusa antes de salir del clóset: “Dios santo, me dejaron”

Diomedes Díaz hizo sorprendente profecía antes de su muerte y se la reveló a uno de sus hijos: “A mi funeral van a llegar dos perros”

Así será el primer concierto de Ryan Castro en El Campín: fecha oficial y cómo comprar las boletas

Deportes

Sebastián Botero, director técnico encargado de Independiente Medellín, se refirió a su posible continuidad en el equipo

Sebastián Botero, director técnico encargado de Independiente Medellín, se refirió a su posible continuidad en el equipo

El plan de Luis Enrique, técnico del PSG, para frenar a Luis Díaz en las semifinales de Champions League

Fisioterapeuta de la selección Colombia reveló las diferencias en el entrenamiento entre futbolistas hombres y mujeres

Millonarios vs. Deportes Tolima fue el partido de mayor asistencia en la fecha 18: este es el ranking completo

En video: Ricardo ‘El Caballo’ Márquez, delantero colombiano, volvió al gol después de dos meses y lo celebró en medio del llanto