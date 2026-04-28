“¿Qué pasó con el reporte de la ONU que censuraron?”: Duque reabre choque con Petro por cifras del narcotráfico

El expresidente publicó gráficas sobre cocaína, incautaciones y aseguró que el actual gobierno ha creado condiciones para la expansión del narcotráfico - crédito Colprensa/Presidencia

“¿Qué pasó con el reporte de la ONU que censuraron?”, con esa frase Iván Duque volvió a agitar la confrontación política con Gustavo Petro al divulgar gráficas sobre cultivos ilícitos, producción potencial de cocaína e incautaciones, en un mensaje con el que cuestionó el rumbo de la política antidrogas del actual gobierno.

El exmandatario aseguró que las cifras evidencian condiciones favorables para la expansión del narcotráfico, al acompañar su pronunciamiento con estadísticas que, según expuso, muestran un crecimiento sostenido de la producción de cocaína y una caída en indicadores clave de contención. Según información citada por Revista Semana, el mensaje fue publicado en su cuenta de X y reactivó el choque entre ambos sectores políticos.

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El exmandatario aseguró que las cifras evidencian condiciones favorables para la expansión del narcotráfico | Fernando Sánchez - Europa Press

Duque utilizó además un duro tono político en su publicación. “Otra vez, en el reality del Petroverso, sale el líder cósmico a cambiar los hechos con sobredosis de café”, afirmó, en un entrecomillado que centró la controversia y se convirtió en eje de su pronunciamiento.

Las gráficas compartidas por el expresidente muestran que la producción potencial de cocaína habría pasado de 220 toneladas métricas en 2014 a 1.918 toneladas en 2023, con uno de los aumentos más pronunciados entre 2022 y 2023, de acuerdo con los datos divulgados en el mensaje.

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Otro de los puntos resaltados por Duque estuvo relacionado con las incautaciones. Según las cifras expuestas, la tasa de incautación habría superado el 50 % en 2015 y descendido a 28 % en 2023, aunque con una leve recuperación cercana al 30 % en 2024.

El exmandatario también puso el foco en los cultivos de coca y las acciones de erradicación, señalando que mientras los sembradíos muestran crecimiento desde 2016, la erradicación manual y la aspersión aérea presentan una reducción frente a años anteriores.

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La publicación volvió a poner sobre la mesa la controversia por las cifras de Naciones Unidas sobre narcotráfico, un asunto que ha generado fricciones entre el gobierno Petro, organismos internacionales y sectores de oposición.

Según la información divulgada por Revista Semana, Duque utilizó ese debate para insistir en que las estadísticas reflejan un deterioro en la lucha antidrogas y cuestionó directamente el manejo oficial de los reportes sobre cocaína.

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Duque utilizó ese debate para insistir en que las estadísticas reflejan un deterioro en la lucha antidrogas y cuestionó directamente el manejo oficial de los reportes sobre cocaína - crédito archivo.

El choque ocurre mientras Petro ha defendido públicamente los resultados de su estrategia antidrogas. El presidente ha sostenido que los indicadores no pueden leerse solo desde la producción potencial de cocaína y ha insistido en que existen avances en reducción de cultivos ilícitos.

De hecho, en un mensaje divulgado el pasado 9 de abril, el mandatario aseguró que en 2025 se logró una disminución de 4.000 hectáreas de cultivos de coca, cifra presentada por el Gobierno como un resultado positivo.

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Petro afirmó además que era la tercera vez en la historia que el país lograba reducir cultivos ilícitos, planteando que la discusión sobre narcotráfico requiere una lectura más amplia que solo las métricas tradicionales.

Ese contraste de versiones es justamente lo que volvió a detonar la confrontación política. Mientras el Gobierno defiende resultados en reducción de hectáreas sembradas, Duque sostiene que otros indicadores revelan expansión del fenómeno criminal.

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El pronunciamiento también se produce en medio de una discusión más amplia sobre seguridad y violencia, donde la oposición ha venido cuestionando la política de paz y los resultados en control territorial frente a estructuras armadas ilegales.

Las cifras compartidas por Duque fueron usadas para sostener que el país enfrenta un deterioro estructural, mientras desde el Gobierno se insiste en que los datos oficiales muestran avances y que algunas mediciones internacionales han sido mal interpretadas.

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El debate alrededor del informe de Naciones Unidas tomó nueva fuerza con la pregunta lanzada por el exmandatario sobre un reporte que, según sugirió, habría sido censurado, una afirmación que avivó reacciones políticas en redes sociales.

Más allá del tono del cruce, el fondo del debate volvió a centrarse en cómo medir el fenómeno del narcotráfico: producción potencial, hectáreas cultivadas, incautaciones, erradicación y capacidad estatal de control siguen siendo los indicadores en disputa.

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La publicación de Duque reabrió así una confrontación que mezcla seguridad, política antidrogas y narrativa electoral, en momentos en que el tema vuelve a instalarse en el centro de la agenda pública.

Mientras continúan las respuestas desde distintos sectores, las cifras sobre coca, incautaciones y erradicación vuelven a convertirse en terreno de disputa política, ahora con un nuevo episodio marcado por el cruce entre el expresidente y Gustavo Petro.