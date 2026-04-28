Gustavo Petro confirma que estará el 1 de mayo en Medellín por el Día del Trabajo

El presidente utilizó sus redes sociales para anunciar su participación en las actividades del Día del Trabajo en Medellín. - crédito @petrogustavo/X

El presidente Gustavo Petro, confirmó a través de sus redes sociales que asistirá a Medellín el 1 de mayo para participar en las actividades del Día del Trabajo. La comunicación fue realizada mediante un mensaje breve en el que expresó: “Este 1 de Mayo estaré con el pueblo trabajador en Medellín”.

El pasado 23 de abril, Petro ya había utilizado sus canales digitales para convocar a la ciudadanía a movilizarse en plazas públicas de todo el país durante la jornada del 1 de mayo. En su mensaje, el mandatario señaló como motivos principales de la protesta el rechazo al alza de la tasa de interés y el respaldo a la iniciativa de una Asamblea Nacional Constituyente.

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El jefe de Estado invitó a la población a reunir firmas con el propósito de presentar ante el Congreso, el próximo 20 de julio, una propuesta para convocar la Constituyente. Según el presidente, la finalidad de este mecanismo sería incorporar y clarificar derechos sociales y laborales en la Constitución, argumentando que algunos textos han sido bloqueados por sectores que se oponen al Estado Social de Derecho.

Gustavo Petro convocó a la ciudadanía a movilizarse en defensa de derechos sociales y laborales. - crédito Colprensa - Cristian Bayona

Puntos principales de la agenda constituyente

Entre los temas destacados por Petro en relación con la convocatoria, se encuentran:

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Reforma a la salud , enfocada en eliminar intermediarios y garantizar atención inmediata, fortalecer la red pública hospitalaria y priorizar el acceso al agua potable y la nutrición.

Reforma pensional , dirigida a asegurar el derecho a la pensión a quienes hayan cumplido los requisitos establecidos por la ley.

Salario vital y móvil y reducción de la jornada laboral conforme al crecimiento de la productividad, con estabilidad laboral definida por la Constitución.

Reforma a la justicia , que plantea mantener la Corte Constitucional y su sistema de elección.

Reforma a los servicios públicos , con el objetivo de combatir la especulación tarifaria en energía eléctrica, agua potable y servicio de aseo.

Reforma del régimen político , para enfrentar la corrupción y el clientelismo y fortalecer la transparencia en los procesos electorales.

Sanciones más severas para delitos de corrupción , estableciendo que quienes los cometan deberán cumplir condenas en cárceles nacionales.

Garantía de independencia para el Banco de la República en el diseño de la política antiinflacionaria, en coordinación con el crecimiento económico y el empleo.

Derecho a la educación preescolar y superior , junto con el financiamiento inmediato y la prioridad presupuestal para la niñez.

Reconocimiento del derecho de los campesinos a la tierra.

En la comunicación, el presidente hizo énfasis en que la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente no busca modificar la Constitución de 1991, sino agregar y precisar disposiciones que, según su visión, requieren actualización.

A través de su perfil de X, el presidente Gustavo Petro lanzó su convocatoria a los colombianos para que participen en las marchas del 1 de mayo en Colombia - crédito @petrogustavo/X

Procedimiento para la convocatoria de la Constituyente

La propuesta de Asamblea Nacional Constituyente promovida por el Ejecutivo contempla la recolección de firmas a nivel nacional. Conforme a los procedimientos legales vigentes, el proceso requiere la presentación formal de la solicitud ante el Congreso, la cual está prevista para el 20 de julio, además del cumplimiento de los requisitos establecidos por la legislación colombiana.

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Iván Cepeda convocó movilizaciones para el 1 de mayo en solidaridad con las víctimas de la violencia en el Cauca y Valle del Cauca. - crédito Colprensa

Iván Cepeda también convoca movilizaciones el 1 de mayo

En el marco de la jornada del Día del Trabajo, el candidato presidencial Iván Cepeda, del partido oficialista Pacto Histórico, también anunció la realización de movilizaciones el próximo 1 de mayo.

El aspirante presidencial convocó a marchas en todo el país en “solidaridad con la población del Cauca y Valle del Cauca”, departamentos que recientemente han sido afectados por una fuerte ola de violencia que, según reportes preliminares, dejó al menos 20 personas muertas durante el fin de semana.

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Durante un acto político denominado “Alianza por la vida”, Cepeda aseguró que los responsables de los ataques buscan “generar miedo, desestabilización y promover la idea de una militarización extrema de los territorios”.

El candidato, quien pertenece al mismo sector político del presidente Gustavo Petro, afirmó además que estos hechos violentos tendrían una intención política de fondo.

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Según Cepeda, los autores de los ataques, atribuidos a disidencias de las antiguas Farc, buscarían “favorecer el proyecto político de la extrema derecha” y hacen parte de una estrategia de “guerra contra la región”.

Por esta razón, hizo un llamado a la ciudadanía a convertir el 1 de mayo en una jornada de movilización por la vida, rechazando el terrorismo y promoviendo un cambio social en los territorios afectados.

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“No lograrán que cedamos al miedo, a la violencia y al odio”, enfatizó el candidato presidencial, quien estuvo acompañado por su fórmula vicepresidencial, la senadora indígena Aida Quilcué, oriunda del Cauca, uno de los departamentos más golpeados por la violencia.