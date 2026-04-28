Maluma anunció lanzamiento de su nuevo álbum ‘Loco x Volver’: “El más personal que he hecho”

El cantante aseguró que el nuevo proyecto discográfico lo ayudó a sanar y a ser ahora un hombre feliz y fuerte - crédito @maluma/IG

Maluma sorprendió a sus seguidores con un nuevo repertorio musical que estará disponible próximamente en las plataformas. El artista paisa informó que lanzará un nuevo álbum llamado Loco x Volver, el cual podrá escucharse a partir del 15 de mayo de 2026.

Este nuevo impulso creativo y musical está marcando su regreso después de tres años desde su último trabajo discográfico. Por eso, confesó sentirse nervioso y al mismo tiempo emocionado por las canciones que expondrá en su nuevo y esperado álbum, que constituye un trabajo de al menos dos años.

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“Estoy nervioso, pero quiero hacer este video de la forma más natural, orgánica y tranquila del mundo, porque esto que les voy a contar es muy importante para mí, para todos. Llevo trabajando dos años en esto y no veía la hora de dejarles saber que viene un álbum nuevo. Viene álbum nuevo el 15 de mayo. Se llama Loco x volver”, reveló el intérprete de grandes éxitos como Obsesión, Farandulera y Borró cassette.

Maluma aseguró que su nuevo álbum lo ayudó a sanar y que se llama Loco x volver porque "extrañaba a Juan Luis" - crédito Mario Anzuoni/Reuters

Al explicar el trasfondo de este proyecto musical, el cantante y compositor colombiano destacó la influencia de su identidad personal, señalando que “es el álbum más importante y más personal que he hecho”. El músico detalló que invirtió un gran esfuerzo en la producción del álbum, buscando presentar una faceta renovada y mostrar sus raíces, su cultura, su esencia y su corazón.

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Para Maluma, esta composición discográfica es una muestra de los procesos por los que ha tenido que atravesar y el resultado de un tiempo de sanación que ahora espera compartir con sus fanáticos.

“Van a ser testigos de este caparazón nuevo y de lo que soy ahora, de esta mentalidad que tengo ahora. Se llama Loco x volver porque extrañaba a Juan Luis (su nombre), extrañaba mi esencia, extrañaba a ese niño soñador y, y volví, volví, volví. Ahora estoy bien, estoy fuerte, estoy feliz, emocionado y, y es un álbum que me ayudó a sanar”, confesó.

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Fanáticos de Maluma se emocionaron tras anuncio del lanzamiento de su nuevo álbum - crédito @maluma/IG

Tras anunciar su regreso al mundo artístico con nuevas piezas musicales, agradeció a sus seguidores por estar al tanto de sus movimientos, invitándolos a estar pendientes de ese nuevo lanzamiento que considera “muy especial”.

Las redes sociales estallaron con la revelación que hizo el cantante antioqueño, expresando su interés por escuchar sus nuevas canciones. Incluso, pidieron al cantante que organice una gira y que anuncie las fechas de sus conciertos.

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“Siiiiiii 🥰 super feliz, ya te extrañaba”; “Me encantó divino tema”; “Anuncie fechas de tour”; “Felicitaciones”; “Espectacular!!! Palante!!”; “Maluma nunca decepcionas y todos los álbum que has sacado han sido 🔥”, indicaron algunos usuarios de Instagram en la publicación del artista paisa.

Maluma reflexionó sobre las dificultades de la vida

En medio de la pausa que le dio el compositor a su trabajo discográfico, estuvo activo en sus redes, interactuando con sus fanáticos y dando pistas de lo que estuvo aprendiendo sobre la vida y la cotidianidad. En abril de 2026, compartió un video en el que reflexionó sobre la importancia de parar, pensar y evaluar cómo se está llevando la vida.

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El paisa dijo que hacer una pausa, pensar y arrancar de cero no es sinónimo de debilidad - crédito @podcastlascosascomoson/IG

Afirmó que, en algunas ocasiones, se debe renunciar y en otras hay que rendirse o volver a iniciar. Indicó que es necesario aceptar que no siempre los planes salen como se esperan y que las cosas “se terminan”; esos altos en el camino, entonces, resultan clave para corregir lo que se requiera y continuar.

“Hay momentos donde, donde uno siente que el, que el mundo se viene encima y que uno no puede, literalmente. Hay momentos que uno siente que no puede más y es normal (...). No está mal ser vulnerable, no está mal rendirse, no está mal agachar la cabeza y aceptar que hay que parar”, expresó.

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