Colombia

Luto y polémica en la familia de Karol G: muerte de su tía Teresa y mensaje de su hermana desatan reacciones

Katherin Giraldo avivó el debate sobre la dinámica familiar con un mensaje sobre la relación con su padre, mientras Karol G optó por guardar silencio público ante la situación

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Mientras Jessica Giraldo expresó tras la pérdida: “Tu partida nos deja un vacío inmenso”, Katherin Giraldo publicó: “No tener el amor de un padre que sí vive, mata” - crédito Instagram @katheringiraldo19 @karolg
Mientras Jessica Giraldo expresó tras la pérdida: “Tu partida nos deja un vacío inmenso”, Katherin Giraldo publicó: “No tener el amor de un padre que sí vive, mata” - crédito Instagram @katheringiraldo19 @karolg

La familia de Karol G atraviesa un momento de luto y controversia tras el reciente fallecimiento de Teresa Giraldo, tía de la cantante, considerada uno de los pilares más importantes del entorno familiar según Semana. El hecho, confirmado por Jessica Giraldo en redes sociales, ha tenido un fuerte impacto tanto en la artista como en sus allegados, y ha desatado reacciones públicas y mensajes que han generado debate en plataformas digitales.

La noticia del deceso fue difundida por Jessica Giraldo, quien compartió un mensaje en su cuenta de Instagram donde expresó: “El cielo está de fiesta. Diosito recibe hoy a uno de los angelitos más especiales que nos prestó aquí en la tierra. Te amamos, tía hermosa. Tu partida nos deja un vacío inmenso. Honraremos siempre tu legado de amor, de solidaridad y de unión familiar”. Estas palabras reflejan el profundo afecto que la familia sentía por Teresa y la huella imborrable que deja entre sus seres queridos.

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La noticia del deceso de Teresa fue difundida por Jessica Giraldo - crédito @yegiraldo_/Instagram
La noticia del deceso de Teresa fue difundida por Jessica Giraldo - crédito @yegiraldo_/Instagram

El funeral de Teresa se realizó en privado, lejos de los focos mediáticos que suelen acompañar a la familia de la artista. Karol G, cuyo nombre real es Carolina Giraldo Navarro, optó por no realizar publicaciones públicas sobre la pérdida, aunque fue vista en videos difundidos en redes sociales llorando y abrazando a sus familiares. La decisión de guardar silencio fue interpretada por seguidores como una forma de honrar el duelo y proteger la intimidad familiar.

Mensajes y divisiones: la reacción de Katherin Giraldo

Mientras la familia despedía a Teresa, surgió un nuevo foco de atención luego de que Katherin Giraldo, media hermana de la cantante, compartió un mensaje en sus redes sociales que generó múltiples interpretaciones y comentarios. “No tener el amor de una madre porque murió, duele. Pero no tener el amor de un padre que sí vive, mata!”, escribió, dejando entrever una distancia emocional con su padre, Guillermo Giraldo.

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Katherin Giraldo, media hermana de la cantante, compartió un mensaje en sus redes sociales - crédito @letengoelchisme/Instagram
Katherin Giraldo, media hermana de la cantante, compartió un mensaje en sus redes sociales - crédito @letengoelchisme/Instagram

La publicación de Katherin no tardó en provocar reacciones de internautas, quienes debatieron sobre la situación familiar. Algunos usuarios pusieron en duda la autenticidad del dolor expresado, mientras otros defendieron el derecho de Katherin a manifestar sus sentimientos.

Entre los mensajes destacados, se leía: “Ella tiene sus negocios, no necesita fama, pero el padre de Karol se nota que es bien complicado y solapado. Cómo se debió sentir ella al ver que su padre estaba ahí tan cerca, pero a la vez tan lejos”.

Katherin mantiene una relación distante con varios miembros de la familia y, según versiones de algunos medios, no tendría contacto frecuente con su padre. La joven, de 28 años, desarrolla su carrera como modelo y es propietaria de una marca de café, consolidando su vida profesional al margen de la popularidad de su hermana.

El silencio de Karol G y la atención mediática

Mientras el entorno familiar vivía el duelo, Karol G decidió no pronunciarse públicamente sobre el fallecimiento de su tía. La artista, que considera a su familia un pilar fundamental en su vida y carrera musical, optó por acompañar a sus allegados en privado.

La decisión de mantener la reserva contrastó con la actitud de sus hermanas, quienes sí compartieron mensajes de homenaje a Teresa. El silencio de la intérprete fue respetado por sus seguidores, quienes aún así le enviaron mensajes de apoyo y palabras de consuelo.

Karol G, cantante colombiana. Foto: Instagram @karolg
Karol G, cantante colombiana. Foto: Instagram @karolg

Otras polémicas y antecedentes en la familia Giraldo

La reciente controversia no es la única que ha involucrado a la familia de Karol G. Meses atrás, Verónica Giraldo, otra de las hermanas, atravesó una separación sentimental que incluyó disputas sobre la custodia de su hija. En aquel momento, Verónica expresó públicamente que no se sentía respaldada por la familia, alimentando las especulaciones sobre tensiones internas.

Más adelante, la presencia de Verónica junto a su hija en el festival Coachella, donde Karol G fue una de las artistas principales, fue interpretada por algunos usuarios como un indicio de reconciliación o acercamiento familiar. Estos episodios reflejan la complejidad de las relaciones dentro del núcleo familiar de la cantante.

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