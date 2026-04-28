“Han reiterado su mala voluntad”: Otty Patiño abre puerta a negociar pese a nueva escalada armada

Otty Patiño, comisionado de paz - crédito @AlirioUribeMuoz/X

“Han reiterado su mala voluntad de continuar en el ejercicio de la violencia”, con esa frase Otty Patiño lanzó una crítica a los grupos armados responsables de recientes ataques en el suroccidente, aunque dejó abierta la posibilidad de avanzar en negociaciones si aparecen señales para retomar diálogos.

El alto comisionado para la Paz aseguró que el Gobierno sigue dispuesto a conversar “a la menor señal” que esos grupos muestren, en una postura que mantiene vivo el enfoque de la paz total pese al recrudecimiento del conflicto en regiones como Cauca y Valle del Cauca. Según información obtenida por Caracol Radio, Patiño hizo esas declaraciones desde Lisboa, donde participó en una conferencia sobre procesos de paz.

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Otty Patiño - Delegaciones de Paz - crédito Colprensa

Durante su intervención describió al Cauca como una región compleja, atravesada por la presencia de múltiples estructuras ilegales, varias de ellas por fuera de los actuales procesos de negociación.

El pronunciamiento se conoció en medio del impacto por el atentado en la vía Panamericana, donde un cilindro cargado con explosivos, atribuido a presuntos disidentes de las Farc, dejó veinte muertos, todos civiles, según la información divulgada.

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Ese hecho, que se suma a una cadena reciente de ataques, fue citado por Patiño como reflejo de un escenario donde persisten expresiones armadas que, según dijo, requieren respuesta policial, militar y judicial.

“Es un tema policial, militar, un tema de justicia”, sostuvo el comisionado al referirse a la situación en esa región, donde advirtió que se ha configurado una dinámica de mayor violencia sin que aún se vislumbre una paz posible en los territorios.

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Pese a ello, insistió en que el Gobierno no cierra la puerta a negociar. “A la menor señal que ellos tengan de querer participar en unos diálogos, ahí estará el Gobierno”, afirmó, reiterando que la disposición oficial sigue vigente.

Otty Patiño, Alto Comisionado para la Paz, reflexionó sobre el concepto de 'Paz Total' en Colombia - crédito Colprensa

Ese doble mensaje —crítica a la violencia y apertura a negociar— marcó el centro de su pronunciamiento. Mientras cuestionó a los grupos armados por no mostrar voluntad de paz, sostuvo que el Ejecutivo mantiene activo el camino del diálogo.

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Patiño también defendió el proyecto de paz total impulsado por Gustavo Petro, al asegurar que continúan activas negociaciones con diez grupos armados en distintos frentes y que, según afirmó, en esos procesos se viene avanzando.

A su juicio, la iniciativa se encuentra en “una fase muy importante”, justo cuando se acerca el cierre del actual gobierno y crece la discusión sobre qué ocurrirá con esos procesos en la próxima administración.

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“Vamos a dejar muchos pendientes, pero la idea es generar una dinámica de irreversibilidad”, afirmó el consejero, planteando que la apuesta es dejar avances difíciles de desmontar para el gobierno que reciba ese legado.

Ese punto aparece como uno de los mensajes políticos más relevantes de su intervención: más allá de los resultados inmediatos, la intención sería consolidar una estructura que permita continuidad a las negociaciones.

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Patiño agregó que el futuro de esos diálogos dependerá también de factores internacionales y, por eso, destacó el interés del Gobierno en sumar respaldo externo. En ese contexto explicó que buscan que Portugal se vincule a los esfuerzos de acompañamiento.

La gestión internacional fue otro eje de su visita a Lisboa, donde participó en la charla La paz total: análisis y lecciones de Colombia para el mundo, espacio en el que promovió apoyo europeo a la estrategia del Gobierno.

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El mensaje del comisionado llega en un momento complejo para la paz total, golpeada por ataques recientes, cuestionamientos políticos y dudas sobre resultados concretos en varios frentes de negociación.

Sin embargo, su postura dejó claro que, pese a la escalada armada, el Ejecutivo no renuncia al camino del diálogo, incluso con actores que hoy no están sentados en la mesa.

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La declaración también reabre el debate sobre si es viable negociar mientras persisten atentados y acciones violentas, una discusión que ha acompañado toda la política de paz total desde su lanzamiento.

Para sectores críticos, hechos recientes ponen en duda esa estrategia; para el Gobierno, la alternativa sigue siendo combinar presión estatal y apertura política para eventuales conversaciones.

Patiño dejó planteada esa tesis: condena a la violencia, reconocimiento de la complejidad territorial y puerta abierta a negociar si aparecen señales. Una postura que mantiene viva la apuesta oficial incluso en medio de un panorama marcado por nuevas ofensivas armadas.