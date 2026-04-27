En video: Ricardo ‘El Caballo’ Márquez, delantero colombiano, volvió al gol después de dos meses y lo celebró en medio del llanto

Ricardo 'El Caballo' Márquez, delantero colombiano con pasado en Millonarios, regresó al gol tras dos meses y 16 días sin anotar - crédito @futv/X

El delantero colombiano Ricardo Márquez volvió a sonreír. Después de casi dos meses de sequía goleadora en el fútbol de Costa Rica, el atacante samario marcó su segundo tanto con el Cartaginés en una jugada que no solo rompió su mala racha, sino que también desató una emotiva celebración, reflejo de la presión acumulada en las últimas semanas.

El gol significó mucho más que una anotación. Fue un desahogo personal. Márquez, que había estado en el centro de las críticas por su bajo rendimiento, no pudo contener la emoción al reencontrarse con el arco rival. La imagen del delantero llorando tras anotar resume el contraste entre la frustración reciente y el alivio de volver a ser determinante en el frente de ataque.

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Su presente en el fútbol costarricense ha estado marcado por altibajos. Desde su llegada al Club Sport Cartaginés a inicios de 2026, el colombiano cargó con la expectativa de convertirse en referente ofensivo, algo que no logró consolidar en los primeros meses. Sin embargo, este gol podría marcar un punto de inflexión en su temporada.

Ricardo 'El Caballo' Márquez volvió al gol tras dos meses y catorce días de sequía - crédito @cartaginescr/Instagram

Del llanto por frustración al llanto por alivio

Días antes de reencontrarse con el gol, Márquez protagonizó uno de los momentos más impactantes del fútbol reciente. En medio de un partido, tras fallar dos oportunidades claras frente al arco, el delantero no soportó la frustración y rompió en llanto en pleno terreno de juego.

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La escena fue tan inusual como humana. En una de las jugadas, el colombiano logró eludir incluso al portero rival, pero cuando el balón ya parecía destino de gol, un defensor salvó sobre la línea. Minutos después, una situación similar volvió a negarle la anotación. Ese doble golpe emocional terminó por quebrarlo. Ricardo Márquez pidió el cambio entre lágrimas mientras sus compañeros intentaban consolarlo.

El episodio evidenció la presión que enfrentaba el atacante. No era solo una mala racha, sino una carga emocional acumulada por semanas sin poder concretar. Incluso su entrenador salió a respaldarlo públicamente, dejando claro que la falta de gol no era producto de falta de esfuerzo.

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Ese momento, que se volvió viral, fue el punto más bajo de su presente deportivo. Por eso, su reciente anotación no solo corta una sequía, sino que representa una especie de redención personal.

Ricardo Márquez entre lágrimas y pidiendo cambio para que lo sacaran del juego en el fútbol costarricense.

Números que explican la presión

Las estadísticas de Márquez ayudan a entender el contexto de su reacción emocional. Antes de este gol, el delantero registraba cifras discretas con el Cartaginés, muy por debajo de lo esperado para un atacante de su trayectoria.

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En lo que va de la temporada 2026, el colombiano ha disputado 18 partidos, acumulando más de 1.100 minutos en cancha. Sin embargo, su producción ofensiva era limitada: apenas dos goles y una asistencia hasta antes de romper su sequía reciente.

Este rendimiento lo puso en el foco de las críticas y aumentó la presión sobre su desempeño. Para un delantero, la falta de gol suele ser el principal indicador de crisis, y en el caso de Márquez, esa situación se prolongó durante varias semanas.

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Ricardo Márquez tiene pasado en el fútbol colombiano, fue jugador del Unión Magdalena, Millonarios y Atlético Bucaramanga - crédito @millonarios/Instagram

Un gol que puede cambiar su historia

El tanto conseguido recientemente podría significar un nuevo comienzo para Ricardo Márquez. Más allá del resultado del partido, lo importante fue la forma en que lo celebró: con lágrimas, pero esta vez de alivio.

El delantero no solo rompió su sequía, sino que también envió un mensaje claro: sigue comprometido, sigue luchando y aún tiene mucho por aportar. En un deporte donde el aspecto mental es tan determinante como el físico, este tipo de momentos pueden marcar un antes y un después.

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Ahora, el reto será mantener la regularidad. El gol le devuelve confianza, pero también lo obliga a sostener un nivel que justifique la expectativa que generó su llegada al fútbol costarricense.

Por lo pronto, el “Caballo” volvió a galopar. Y esta vez, lo hizo con un grito de gol que llevaba semanas guardado y que terminó liberando en forma de lágrimas.

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