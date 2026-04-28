Nuevo decreto fija plazo para resolver omisiones en registro inicial de vehículos de carga y modifica reglas del sector

La nueva norma expedida por el Gobierno redefine el tratamiento para vehículos de carga con inconsistencias registrales - crédito Colprensa

El Gobierno expidió un nuevo decreto que establece un plazo para resolver omisiones en el registro inicial de vehículos de carga, una decisión que introduce cambios regulatorios en el sector y modifica disposiciones del Decreto Único Reglamentario de Transporte.

El centro de la medida está en el decreto mismo y en los cambios jurídicos que incorpora para atender un problema histórico del sector transportador. La norma sustituye el artículo 2.2.1.7.7.1.3 y adiciona nuevas disposiciones al marco vigente.

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El decreto, firmado bajo competencias constitucionales y legales del Ejecutivo, adiciona los artículos 2.2.1.7.7.1.18 y 2.2.1.7.7.1.19 a la Subsección 1 de la Sección 7 del Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, considerado eje reglamentario del sector transporte.

La nueva regulación fue presentada como un mecanismo para establecer un plazo específico que permita resolver la situación de vehículos de carga con omisiones en su registro inicial, un tema que había estado sujeto a discusiones dentro del sector.

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La nueva regulación fue presentada como un mecanismo para establecer un plazo específico que permita resolver la situación de vehículos de carga con omisiones en su registro inicial - crédito Colprensa

El alcance del decreto no se limita a abrir un plazo; también reconfigura el marco normativo aplicable a estos casos. Ese componente jurídico es el principal foco de la medida.

Dentro de los considerandos, el decreto invoca el artículo 365 de la Constitución Política, que establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, así como disposiciones de las leyes 105 de 1993 y 336 de 1996 relacionadas con regulación y control del transporte.

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La norma también recuerda que la operación del transporte público está sometida a vigilancia estatal y que corresponde a las autoridades competentes diseñar y ejecutar políticas para fomentar el uso adecuado de los medios de transporte.

Bajo ese sustento, el decreto introduce ajustes orientados a regular una materia específica: las omisiones en registros iniciales de vehículos de carga, una situación que había generado debates por sus implicaciones administrativas y jurídicas.

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Uno de los puntos más relevantes es que la norma sustituye expresamente una disposición existente e incorpora nuevos artículos, es decir, no se trata solo de una medida transitoria sino de un ajuste reglamentario.

El texto del decreto plantea que las nuevas disposiciones quedan incorporadas a la estructura del Decreto 1079 de 2015, lo que les da alcance dentro del régimen general del transporte.

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Además del plazo para resolver estos casos, la norma busca establecer reglas para el tratamiento de esos vehículos bajo el marco actualizado. Ese detalle concentra buena parte del interés del sector transportador.

Además del plazo para resolver estos casos, la norma busca establecer reglas para el tratamiento de esos vehículos bajo el marco actualizado- crédito Colprensa

Otro elemento clave del decreto es su énfasis en seguridad jurídica. La medida apunta a ordenar procedimientos y dar un cauce normativo definido para situaciones que estaban sujetas a incertidumbre.

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Desde la perspectiva regulatoria, el cambio también refuerza el papel del Estado en control, regulación y vigilancia del transporte, una línea reiterada en los considerandos del decreto.

La decisión se soporta igualmente en facultades presidenciales y en competencias sectoriales atribuidas al Ministerio de Transporte, lo que le da respaldo dentro del marco jurídico citado por la norma.

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El artículo 4 del decreto establece su vigencia a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial. Desde ese momento empiezan a regir tanto la sustitución del artículo previo como las nuevas disposiciones adicionadas.

Ese artículo de vigencia es central porque activa formalmente la aplicación del nuevo régimen. Con ello, la medida deja de ser proyecto y entra en operación normativa.

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Otro aspecto que destaca es que el decreto se presenta específicamente para resolver la situación de vehículos con omisiones en registro inicial, por lo que su enfoque es puntual y no una reforma general al sistema de carga.

Sin embargo, su impacto podría ser amplio por los cambios que introduce dentro del Decreto 1079 de 2015, una norma estructural para el sector transporte.

El énfasis del decreto está puesto en crear una solución reglamentaria para un problema concreto mediante modificaciones normativas expresas. Ese es el corazón de la decisión oficial.

La medida también ha llamado atención porque articula el plazo de regularización con nuevas reglas incorporadas al marco jurídico del transporte, una combinación que refuerza su alcance regulatorio.

Con esta expedición, el Gobierno introduce una nueva ruta jurídica para atender omisiones en el registro inicial de vehículos de carga, sustentada en modificaciones concretas del régimen reglamentario vigente.