Colombia

Nuevo decreto fija plazo para resolver omisiones en registro inicial de vehículos de carga y modifica reglas del sector

La nueva norma expedida por el Gobierno redefine el tratamiento para vehículos de carga con inconsistencias registrales e incorpora cambios al Decreto 1079 de 2015

Guardar
Vehículos de carga - restricción
La nueva norma expedida por el Gobierno redefine el tratamiento para vehículos de carga con inconsistencias registrales - crédito Colprensa

El Gobierno expidió un nuevo decreto que establece un plazo para resolver omisiones en el registro inicial de vehículos de carga, una decisión que introduce cambios regulatorios en el sector y modifica disposiciones del Decreto Único Reglamentario de Transporte.

El centro de la medida está en el decreto mismo y en los cambios jurídicos que incorpora para atender un problema histórico del sector transportador. La norma sustituye el artículo 2.2.1.7.7.1.3 y adiciona nuevas disposiciones al marco vigente.

PUBLICIDAD

El decreto, firmado bajo competencias constitucionales y legales del Ejecutivo, adiciona los artículos 2.2.1.7.7.1.18 y 2.2.1.7.7.1.19 a la Subsección 1 de la Sección 7 del Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, considerado eje reglamentario del sector transporte.

La nueva regulación fue presentada como un mecanismo para establecer un plazo específico que permita resolver la situación de vehículos de carga con omisiones en su registro inicial, un tema que había estado sujeto a discusiones dentro del sector.

PUBLICIDAD

Vehículos de carga - restricción
La nueva regulación fue presentada como un mecanismo para establecer un plazo específico que permita resolver la situación de vehículos de carga con omisiones en su registro inicial - crédito Colprensa

El alcance del decreto no se limita a abrir un plazo; también reconfigura el marco normativo aplicable a estos casos. Ese componente jurídico es el principal foco de la medida.

Dentro de los considerandos, el decreto invoca el artículo 365 de la Constitución Política, que establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, así como disposiciones de las leyes 105 de 1993 y 336 de 1996 relacionadas con regulación y control del transporte.

La norma también recuerda que la operación del transporte público está sometida a vigilancia estatal y que corresponde a las autoridades competentes diseñar y ejecutar políticas para fomentar el uso adecuado de los medios de transporte.

Bajo ese sustento, el decreto introduce ajustes orientados a regular una materia específica: las omisiones en registros iniciales de vehículos de carga, una situación que había generado debates por sus implicaciones administrativas y jurídicas.

Uno de los puntos más relevantes es que la norma sustituye expresamente una disposición existente e incorpora nuevos artículos, es decir, no se trata solo de una medida transitoria sino de un ajuste reglamentario.

El texto del decreto plantea que las nuevas disposiciones quedan incorporadas a la estructura del Decreto 1079 de 2015, lo que les da alcance dentro del régimen general del transporte.

Además del plazo para resolver estos casos, la norma busca establecer reglas para el tratamiento de esos vehículos bajo el marco actualizado. Ese detalle concentra buena parte del interés del sector transportador.

Vehículos de carga - restricción
Además del plazo para resolver estos casos, la norma busca establecer reglas para el tratamiento de esos vehículos bajo el marco actualizado- crédito Colprensa

Otro elemento clave del decreto es su énfasis en seguridad jurídica. La medida apunta a ordenar procedimientos y dar un cauce normativo definido para situaciones que estaban sujetas a incertidumbre.

Desde la perspectiva regulatoria, el cambio también refuerza el papel del Estado en control, regulación y vigilancia del transporte, una línea reiterada en los considerandos del decreto.

La decisión se soporta igualmente en facultades presidenciales y en competencias sectoriales atribuidas al Ministerio de Transporte, lo que le da respaldo dentro del marco jurídico citado por la norma.

El artículo 4 del decreto establece su vigencia a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial. Desde ese momento empiezan a regir tanto la sustitución del artículo previo como las nuevas disposiciones adicionadas.

Ese artículo de vigencia es central porque activa formalmente la aplicación del nuevo régimen. Con ello, la medida deja de ser proyecto y entra en operación normativa.

Otro aspecto que destaca es que el decreto se presenta específicamente para resolver la situación de vehículos con omisiones en registro inicial, por lo que su enfoque es puntual y no una reforma general al sistema de carga.

Sin embargo, su impacto podría ser amplio por los cambios que introduce dentro del Decreto 1079 de 2015, una norma estructural para el sector transporte.

El énfasis del decreto está puesto en crear una solución reglamentaria para un problema concreto mediante modificaciones normativas expresas. Ese es el corazón de la decisión oficial.

La medida también ha llamado atención porque articula el plazo de regularización con nuevas reglas incorporadas al marco jurídico del transporte, una combinación que refuerza su alcance regulatorio.

Con esta expedición, el Gobierno introduce una nueva ruta jurídica para atender omisiones en el registro inicial de vehículos de carga, sustentada en modificaciones concretas del régimen reglamentario vigente.

Temas Relacionados

Decreto transporte cargaRegistro inicial vehículosMinisterio de TransporteNormativa transporte ColombiaColombia -Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gustavo Petro confirma que estará el 1 de mayo en Medellín por el Día del Trabajo

El presidente ya había llamado a la ciudadanía a movilizarse para rechazar el alza de la tasa de interés y respaldar la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente

Gustavo Petro confirma que estará el 1 de mayo en Medellín por el Día del Trabajo

“Han reiterado su mala voluntad”: Otty Patiño abre puerta a negociar pese a nueva escalada armada

El comisionado de Paz aseguró que el Gobierno mantiene disposición de diálogo con grupos armados, aunque cuestionó que persistan señales de violencia en regiones como Cauca.

“Han reiterado su mala voluntad”: Otty Patiño abre puerta a negociar pese a nueva escalada armada

El olfato del canino Princesa permitió ubicar un depósito ilegal: hallan arsenal del ELN en Antioquia

Hallazgo en Anorí dejó al descubierto municiones, explosivos, un dron y equipos atribuidos a estructuras armadas ilegales en operación del Ejército

El olfato del canino Princesa permitió ubicar un depósito ilegal: hallan arsenal del ELN en Antioquia

“No teníamos dónde escondernos”: misión médica sobrevivió a robo y combate armado en una misma jornada en Cauca

Una misión médica vivió dos episodios de violencia en menos de un día: primero un asalto armado y horas después quedó atrapada en un enfrentamiento entre disidencias y fuerza pública

“No teníamos dónde escondernos”: misión médica sobrevivió a robo y combate armado en una misma jornada en Cauca

“¿Qué pasó con el reporte de la ONU que censuraron?”: Duque reabre choque con Petro por cifras del narcotráfico

El expresidente publicó gráficas sobre cocaína, incautaciones y aseguró que el actual gobierno ha creado condiciones para la expansión del narcotráfico

“¿Qué pasó con el reporte de la ONU que censuraron?”: Duque reabre choque con Petro por cifras del narcotráfico
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Explosiones paralizan el Cauca: pasajeros atrapados en la vía Panamericana se ocultaron en zanjas y alcantarillas

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

Disidencias habrían intimidado con dos explosivos a una comunidad de Jamundí: “Volamos todos para la porra”

Ola de violencia en el sur de Colombia: van 17 ataques en menos de 48 horas, se les atribuyen principalmente a disidencias de ‘Iván Mordisco’

ENTRETENIMIENTO

Luto y polémica en la familia de Karol G: muerte de su tía Teresa y mensaje de su hermana desatan reacciones

Luto y polémica en la familia de Karol G: muerte de su tía Teresa y mensaje de su hermana desatan reacciones

Maluma anunció lanzamiento de su nuevo álbum ‘Loco x Volver’: “El más personal que he hecho”

Juan Daniel Oviedo reveló detalles de su primera tusa antes de salir del clóset: “Dios santo, me dejaron”

Diomedes Díaz hizo sorprendente profecía antes de su muerte y se la reveló a uno de sus hijos: “A mi funeral van a llegar dos perros”

Así será el primer concierto de Ryan Castro en El Campín: fecha oficial y cómo comprar las boletas

Deportes

Sebastián Botero, director técnico encargado de Independiente Medellín, se refirió a su posible continuidad en el equipo

Sebastián Botero, director técnico encargado de Independiente Medellín, se refirió a su posible continuidad en el equipo

El plan de Luis Enrique, técnico del PSG, para frenar a Luis Díaz en las semifinales de Champions League

Fisioterapeuta de la selección Colombia reveló las diferencias en el entrenamiento entre futbolistas hombres y mujeres

Millonarios vs. Deportes Tolima fue el partido de mayor asistencia en la fecha 18: este es el ranking completo

En video: Ricardo ‘El Caballo’ Márquez, delantero colombiano, volvió al gol después de dos meses y lo celebró en medio del llanto