Colombia

Juan Daniel Oviedo reveló detalles de su primera tusa antes de salir del clóset: “Dios santo, me dejaron”

La formula vicepresidencial de Paloma Valencia contó cómo fue el proceso de descubrir y entender su identidad, además de recordar sus relaciones sentimentales en su paso por la universidad y en su adolescencia en Francia

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Ilustración en acuarela de un hombre canoso con barba, camisa blanca y corbata verde, hablando en un micrófono; lleva un prendedor de rayo que dice '2022 CON COLOMBIA'.
Juan Daniel Oviedo reveló detalles de su vida sentimental - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Juan Daniel Oviedo es uno de los economistas más famosos del país, pues llegó a ser reconocido a nivel nacional en su paso por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), donde no solo se destacó por presentar las cifras que demostraban la realidad social del país durante el gobierno de Iván Duque, sino por su particular tono de voz.

Desde ese momento, se ganó el cariño de muchos colombianos, aunque todo cambió cuando se unió a la campaña de Paloma Valencia en su camino a la Presidencia de la República, pues algunos que sentían afinidad con sus ideales dejaron de seguirlo. En contraste, otros lo apoyan fielmente y están a la espera de los resultados de las elecciones que se llevarán a cabo el domingo 31 de mayo de 2026.

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En medio de su aspiración a uno de los cargos más importantes del país, muchos de sus seguidores se preguntan por su vida sentimental y en una entrevista para la sección Cómo aman los hombres del canal de YouTube de la periodista Vanessa de la Torre dio a conocer cómo fue su primera tusa y otros detalles de sus primeras relaciones amorosas que lo llevaron a confirmar su gusto por los hombres.

Juan Daniel Oviedo recordó sus momentos de juventud - crédito Vanessa de la Torre / YouTube
Juan Daniel Oviedo recordó particulares vivencias de su juventud - crédito Vanessa de la Torre / YouTube

En la conversación con la reconocida periodista, Juan Daniel Oviedo reveló que durante su paso por la Universidad del Rosario en 1997 atravesó lo que él califica como su “primera tusa heterosexual”, una experiencia que, según relató, lo marcó al punto de convertirse en el motivo de tomar alcohol con sus amigos.

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“En la universidad me enamoré de una amiga que tenía novio, tuve mi primera tusa heterosexual. ¿Sí? Porque ella volvió con él. Entonces, yo quedé como: ‘Dios santo, me dejaron’, pero ya terminó fue tusa como de telenovela. Mis amigos, todos los viernes después de clase íbamos a la plazuela, ahí en el Rosario, al café Pasaje, a tomarnos unas cervecitas para pasar la tusa”, contó Oviedo a Vanessa de la Torre.

Del mismo modo, aseguró que esta etapa no le gustó mucho a su madre, que lo cuestionaba por beber de forma frecuente: “Mi mamá como: ‘¿Qué te pasa? ¿Por qué llegas así prendido? ¿Qué problema tienes?’. Y era una tusa de amor”.

El proceso de descubrir y entender su identidad fue largo, pero logró aceptarse - crédito Sergio Acero/REUTERS
El proceso de descubrir y entender su identidad fue largo, pero logró aceptarse - crédito Sergio Acero/REUTERS

Al ser consultado sobre su identidad sexual, el economista colombiano detalló que su descubrimiento y aceptación de la orientación no fue inmediato: “No, yo tuve... ahí sí no amoríos, yo creo que fue amores, sí. Con dos mujeres”, explicó, refiriéndose a esa época en la que el trabajo y el estudio funcionaban como refugio para no mostrarse al mundo tal cual era: “Eso sí, estaba en el clóset”.

En su paso por Francia, Oviedo vivió una etapa distinta al decidir aceptar sus intereses en el amor, aunque reconoció ser bastante enamoradizo durante esa época: “Me enamoraba de todo lo que pasaba”.

Además, recordó que le dio confianza estar en un entorno donde sus cualidades lo hacían destacar: “En Francia yo era exótico, tenía un acento francés que cautivaba, pues el acento extranjero, pero como bien curado. Entonces, todo el mundo le parecía tierno, le parecía chic, le parecía chévere. Era 1997 y estoy llegando a mis 20 años. Como it’s time to love. Entonces, ¡pa! Era el latino inteligente haciendo un doctorado, ¿sí? Entonces, pude tener la posibilidad de tener muchos amoríos”.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo generaron polémica no solo por su unión, sino por sus diferencias ideológicas - crédito Juan Daniel Oviedo/Facebook
Juan Daniel Oviedo sueña con la Vicepresidencia de Colombia, de la mano de Paloma Valencia - crédito Juan Daniel Oviedo/Facebook

El estado de la relación amorosa de Juan Daniel Oviedo con Sebastián Reyes se convirtió en tendencia, pues circularon fuertes rumores de que se separaron. Sin embargo, durante abril, el candidato a la vicepresidencia de Colombia aclaró que continuaba con su pareja con la contundente frase: "En casa todo bien. No conozco una pareja en Colombia que no pelee y se reconcilie“.

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