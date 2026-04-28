El plan de Luis Enrique, técnico del PSG, para frenar a Luis Díaz en las semifinales de Champions League

En la rueda de prensa oficial, el entrenador español actualmente en el París Saint Germain explicó cómo planea frenar el ataque de su rival, Bayer Múnich - crédito Uefa Champions League

El duelo entre el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich en las semifinales de la UEFA Champions League no solo enfrenta a dos gigantes del continente, sino también a dos estilos ofensivos que obligan a los entrenadores a pensar más allá de lo habitual. En ese contexto, el técnico español Luis Enrique reveló su plan para intentar frenar a una de las grandes amenazas del conjunto alemán: el colombiano Luis Díaz.

Lejos de plantear una estrategia conservadora, el mensaje del DT fue que deben defender, pero sin renunciar al ataque.

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En rueda de prensa, Luis Enrique dejó una frase que resume su idea táctica: “Hay que saber defender. Pero no negociamos”. Con ello, el entrenador dejó claro que no piensa sacrificar el ADN ofensivo de su equipo, incluso ante jugadores tan desequilibrantes como Díaz y Michael Olise.

El español fue más allá al explicar su visión del juego: “Hay que atacar más que defender para ganar”, una declaración que confirma que su plan no pasa por encerrar al PSG, sino por imponer condiciones desde la posesión y la presión alta.

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Luis Díaz fue protagonista del partido en el Parque de los Príncipes, convirtiendo los goles de la victoria del Bayern Múnich sobre el PSG, y expulsado por una dura entrada sobre Hakimi - crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

El plan de Luis Enrique: presión, equilibrio y valentía

La estrategia del PSG para frenar a Luis Díaz no se basa en una marca individual estricta, sino en un sistema colectivo. Luis Enrique descartó que sus laterales, como Achraf Hakimi o Nuno Mendes, se dediquen exclusivamente a defender, pese a tener enfrente extremos tan peligrosos.

“¿Crees que hemos ganado la Champions defendiendo?”, cuestionó el técnico, dejando entrever que su modelo prioriza el ataque organizado y la ocupación de espacios.

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Esto implica que el PSG buscará reducir el impacto de Díaz a través de varios mecanismos:

Presión coordinada para evitar que reciba cómodo.

Coberturas constantes en banda.

Ataque ofensivo que obligue al colombiano a retroceder.

Además, el entrenador insistió en que el trabajo defensivo será colectivo, no individual. En otras declaraciones, remarcó que la responsabilidad de frenar a jugadores como Díaz “es de todo el equipo”, no solo de los defensores.

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En el partido más reciente entre París Saint Germain y Bayern Múnich, el colombiano Luis Díaz fue expulsado por la falta que expone esta fotografía - crédito Christophe Petit/EFE

Cómo le ha ido a Luis Díaz enfrentando al PSG

El antecedente más cercano entre Bayern Múnich y Paris Saint-Germain esta temporada se registró en la fase de liga de la UEFA Champions League, en París, en un partido donde el colombiano fue protagonista absoluto de principio a fin.

Díaz abrió el marcador tras una jugada que nació en mitad de cancha, recuperación rápida, pase de tacón de Gnabry para Olise, remate contenido por el arquero Chevalier y, atento al rebote, el colombiano definió de primera para el 0-1. Luego, al minuto 34, firmó su doblete tras presionar alto, robarle el balón a Marquinhos cerca del área y definir con tranquilidad ante el portero. Hasta ese momento, su actuación era impecable: intensidad, presión constante y eficacia total en el área rival.

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Luis Díaz, además de ser expulsado, también hizo un doblete de goles en el partido pasado ante PSG - crédito Gonzalo Fuentes/Reuters

El quiebre llegó antes del descanso. Díaz cometió una fuerte entrada por detrás sobre Achraf Hakimi. Inicialmente vio tarjeta amarilla, pero tras revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y le mostró tarjeta roja directa, dejando al Bayern con diez jugadores para toda la segunda mitad.

La expulsión condicionó completamente el partido, obligando al equipo alemán a resistir en inferioridad numérica. Tras el encuentro, el propio Díaz reconoció lo ocurrido: “Fue una noche llena de emociones. El fútbol siempre nos recuerda que en 90 minutos puede pasar cualquier cosa, lo mejor o lo peor. Me dio pena no poder terminar el partido con mis compañeros, pero me enorgulleció su increíble esfuerzo”. Además, añadió sobre su rival: “Le deseo a Hakimi una pronta recuperación”.

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Como consecuencia de la jugada, Díaz recibió una sanción inicial de tres partidos por parte de la UEFA, que luego fue reducida a dos fechas tras la apelación del Bayern.

Así, su actuación frente al PSG quedó marcada por el contraste: doblete, dominio ofensivo y protagonismo total, pero también una expulsión que cambió el rumbo del partido y dejó una de las noches más intensas —y polémicas— de su carrera reciente en Champions.

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