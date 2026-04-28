Millonarios vs. Deportes Tolima fue el partido de mayor asistencia en la fecha 18: este es el ranking completo

El duelo entre Millonarios y Deportes Tolima disputado en El Campín se consolidó como el partido con mayor asistencia de la jornada 18 de la Liga BetPlay, con un total de 26.292 espectadores. El compromiso no solo destacó por lo futbolístico, sino también por la masiva presencia de aficionados, superando a otros encuentros clave de la fecha.

Millonarios registró la asistencia más alta en su partido ante Deportes Tolima. 25 mil espectadores en el estadio Nemesio Camacho El Campín - crédito Millonarios FC

Ranking completo de asistencia – Jornada 18:

Millonarios 2 vs Tolima 0 (El Campín) → 26.292 Deportivo Cali vs América (Palmaseca) → 25.152 Cúcuta 1 vs Junior 1 (General Santander) → 25.009 Bucaramanga 2 vs Jaguares 2 (Américo Montanini) → 11.128 Deportivo Pasto 1 vs Santa Fe 2 (La Libertad) → 10.989 Medellín 1 vs Fortaleza 0 (Ditaires) → 6.843 Deportivo Pereira 1 vs Nacional 0 (Santiago de las Atalayas) → 6.000 Llaneros 0 vs Alianza 0 (Bello Horizonte) → 5.500 Águilas Doradas 2 vs Once Caldas 2 (Polideportivo Centenario) → 3.125 Internacional 4 vs Boyacá Chicó 0 (Techo) → 2.416

En total, la jornada registró 82.786 asistentes, con un promedio de 8.278,6 espectadores por partido, cifras que reflejan un comportamiento irregular en las tribunas, con picos en plazas tradicionales y bajos registros en otros escenarios.

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El partido entre Cúcuta Deportivo y Junior de Barranquilla, que finalizó a favor del conjunto barranquillero, registró la tercera mejor asistencia de la fecha 18 - crédito @juniorclubsa/Instagram

Resultados de la fecha y su impacto en la asistencia

La jornada 18 dejó resultados llamativos que, en varios casos, estuvieron acompañados de una buena presencia de público. El triunfo de Millonarios por 2-0 sobre Tolima no solo fue importante en la tabla, sino que además convocó a la mayor cantidad de aficionados del fin de semana. Algo similar ocurrió en Palmaseca, donde el clásico entre Deportivo Cali y América reunió a más de 25 mil espectadores, confirmando que los partidos de alta rivalidad siguen siendo un motor clave en la asistencia.

Deportivo Pasto 1-2 Independiente Santa Fe

Millonarios FC 2-0 Deportes Tolima

Deportivo Cali 1-0 América de Cali

Cúcuta Deportivo 1-1 Junior FC

Atlético Bucaramanga 2-2 Jaguares de Córdoba

Deportivo Pereira 1-0 Atlético Nacional

Once Caldas 2-2 Águilas Doradas

Internacional de Bogotá 4-0 Boyacá Chicó

Llaneros 0-0 Alianza de Valledupar

Deportivo Independiente Medellín 1-0 Fortaleza

Deportivo Cali venció al América en Palmaseca y se metió al grupo de los ocho a una fecha del final de la fase todos contra todos de la Liga BetPlay - crédito @DeportivoCaliCP/X

Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026 finalizada la fecha 18

Atlético Nacional: 40 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +21) (clasificado). Deportivo Pasto: 34 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +5) (clasificado). Junior: 32 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +6) (clasificado). Deportes Tolima: 30 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +10) (clasificado). América de Cali: 30 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +9) (clasificado). Once Caldas: 30 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +8) (clasificado). Internacional de Bogotá: 28 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +2). Independiente Santa Fe: 26 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +5). Deportivo Cali: 26 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +4). Independiente Medellín: 26 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +3). Millonarios: 25 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +8). Atlético Bucaramanga: 23 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +7). Águilas Doradas: 23 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -6). Llaneros: 22 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de 0). Fortaleza: 19 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -6) (eliminado). Cúcuta Deportivo: 16 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -11) (eliminado). Alianza FC: 16 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -14) (eliminado). Jaguares de Córdoba: 15 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -15) (eliminado). Boyacá Chicó: 14 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -20) (eliminado). Deportivo Pereira: 10 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -16) (eliminado).