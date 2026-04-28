Colombia

El olfato del canino Princesa permitió ubicar un depósito ilegal: hallan arsenal del ELN en Antioquia

Hallazgo en Anorí dejó al descubierto municiones, explosivos, un dron y equipos atribuidos a estructuras armadas ilegales en operación del Ejército

Guardar
IMAGEN DE REFEREBCIA | Perro del Ejército Nacional en la selva colombiana
IMAGEN DE REFEREBCIA | Perro del Ejército Nacional en la selva colombiana

“El olfato del canino Princesa permitió ubicar un depósito ilegal”, señaló el Ejército al confirmar el hallazgo de un arsenal oculto en zona rural de Anorí, Antioquia, durante una operación ofensiva en la que fueron encontrados explosivos, municiones y equipos de comunicación atribuidos a estructuras armadas ilegales.

El operativo permitió descubrir un escondite acondicionado de manera artesanal en la vereda Los Trozos, donde tropas ubicaron más de 1.000 cartuchos de diferentes calibres, una granada de mortero de 40 milímetros, tres proveedores, un dron, dos controles para operarlo, 10 radios de comunicación y dos baterías. Revista Semana citó que el hallazgo estaría relacionado con una comisión mixta del ELN y la Estructura 36 de grupos residuales de las Farc.

PUBLICIDAD

Los militares encontraron más de 1.000 cartuchos de diferentes calibres.
Los militares encontraron más de 1.000 cartuchos de diferentes calibres. (Ejército Naciona . Revista Semana)

La operación fue desarrollada por soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido número 7 de la Séptima División, en desarrollo del Plan de Campaña Ayacucho, según información divulgada por la institución militar y citada por Revista Semana.

Además del material de guerra, las tropas encontraron elementos asociados a actividades logísticas de los grupos ilegales. Entre ellos estaban 100 detonadores aneléctricos, un rollo de cable dúplex, dos uniformes camuflados, un uniforme de Policía, dos hamacas y cuatro brazaletes con identificación de las estructuras mencionadas.

PUBLICIDAD

En el depósito también fueron halladas tres libretas de apuntes y ocho libros relacionados con directrices doctrinales del ELN, material que quedó en poder de las autoridades tras el procedimiento.

Uno de los elementos más destacados del operativo fue la participación del canino Princesa, una belga malinois de 26 meses entrenada en detección de explosivos. El Ejército indicó que el animal detectó un rastro sospechoso dentro del área de operaciones y guio a los uniformados hasta el punto donde estaba escondido el arsenal.

Ese trabajo de rastreo fue clave para ubicar el depósito sin que se reportaran afectaciones para las tropas. La institución resaltó que la capacidad olfativa y el entrenamiento especializado del canino fueron determinantes en el resultado del operativo.

El hallazgo dejó en evidencia no solo la presencia de munición y explosivos, sino una infraestructura logística más amplia. La presencia de un dron, equipos de comunicación y detonadores llamó la atención dentro del balance entregado por los militares.

Según el reporte citado por Revista Semana, la operación impacta capacidades logísticas de estructuras que delinquen en el nordeste antioqueño, una región donde persisten acciones armadas y presencia de grupos ilegales.

El depósito estaba oculto en una zona selvática de difícil acceso y había sido acondicionado para esconder los elementos de manera artesanal, según precisó el Ejército. El hallazgo permitió sacar de circulación material considerado de alto riesgo.

En el lugar se logró la incautación de importante equipo de intendencia
En el lugar se logró la incautación de importante equipo de intendencia (Ejército Nacional - Revista Semana )

La operación también mostró el papel que cumplen unidades caninas dentro de acciones militares de detección. En este caso, el protagonismo de Princesa fue central para encontrar el escondite y evitar que los explosivos y municiones continuaran en poder de estructuras ilegales.

El Ejército señaló que este tipo de acciones hacen parte de operaciones orientadas a debilitar capacidades criminales y afectar corredores donde operan grupos armados. En esta oportunidad, el foco estuvo puesto en un depósito clandestino con abundante material bélico.

El inventario incautado incluyó además elementos que, según el reporte militar, estarían ligados a actividades operativas y de coordinación dentro de esas estructuras. Ese componente fue uno de los aspectos resaltados tras la intervención.

La presencia de más de mil cartuchos, explosivos, detonadores y equipos tecnológicos convirtió el hallazgo en un golpe relevante dentro de la operación. El material encontrado reflejó el volumen de recursos que permanecían ocultos en esa zona rural de Antioquia.

La institución militar insistió en que la detección del escondite fue posible gracias a la reacción del canino durante el rastreo en terreno. Esa alerta condujo a los soldados hasta el punto exacto donde estaba enterrado y oculto el arsenal.

El operativo terminó teniendo como protagonista a Princesa, cuyo olfato permitió ubicar el depósito ilegal y conducir al hallazgo del arsenal escondido en Antioquia, en una acción que dejó al descubierto material explosivo, municiones y equipos atribuidos a estructuras armadas ilegales.

Temas Relacionados

Princesa EjércitoELN AntioquiaExplosivosAnorí operativo militarHallazgo arsenal guerrillaColombia -Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gustavo Petro confirma que estará el 1 de mayo en Medellín por el Día del Trabajo

El presidente ya había llamado a la ciudadanía a movilizarse para rechazar el alza de la tasa de interés y respaldar la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente

Gustavo Petro confirma que estará el 1 de mayo en Medellín por el Día del Trabajo

“Han reiterado su mala voluntad”: Otty Patiño abre puerta a negociar pese a nueva escalada armada

El comisionado de Paz aseguró que el Gobierno mantiene disposición de diálogo con grupos armados, aunque cuestionó que persistan señales de violencia en regiones como Cauca.

“Han reiterado su mala voluntad”: Otty Patiño abre puerta a negociar pese a nueva escalada armada

“No teníamos dónde escondernos”: misión médica sobrevivió a robo y combate armado en una misma jornada en Cauca

Una misión médica vivió dos episodios de violencia en menos de un día: primero un asalto armado y horas después quedó atrapada en un enfrentamiento entre disidencias y fuerza pública

“No teníamos dónde escondernos”: misión médica sobrevivió a robo y combate armado en una misma jornada en Cauca

“¿Qué pasó con el reporte de la ONU que censuraron?”: Duque reabre choque con Petro por cifras del narcotráfico

El expresidente publicó gráficas sobre cocaína, incautaciones y aseguró que el actual gobierno ha creado condiciones para la expansión del narcotráfico

“¿Qué pasó con el reporte de la ONU que censuraron?”: Duque reabre choque con Petro por cifras del narcotráfico

Nuevo decreto fija plazo para resolver omisiones en registro inicial de vehículos de carga y modifica reglas del sector

La nueva norma expedida por el Gobierno redefine el tratamiento para vehículos de carga con inconsistencias registrales e incorpora cambios al Decreto 1079 de 2015

Nuevo decreto fija plazo para resolver omisiones en registro inicial de vehículos de carga y modifica reglas del sector
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Explosiones paralizan el Cauca: pasajeros atrapados en la vía Panamericana se ocultaron en zanjas y alcantarillas

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

Disidencias habrían intimidado con dos explosivos a una comunidad de Jamundí: “Volamos todos para la porra”

Ola de violencia en el sur de Colombia: van 17 ataques en menos de 48 horas, se les atribuyen principalmente a disidencias de ‘Iván Mordisco’

ENTRETENIMIENTO

Luto y polémica en la familia de Karol G: muerte de su tía Teresa y mensaje de su hermana desatan reacciones

Luto y polémica en la familia de Karol G: muerte de su tía Teresa y mensaje de su hermana desatan reacciones

Maluma anunció lanzamiento de su nuevo álbum ‘Loco x Volver’: “El más personal que he hecho”

Juan Daniel Oviedo reveló detalles de su primera tusa antes de salir del clóset: “Dios santo, me dejaron”

Diomedes Díaz hizo sorprendente profecía antes de su muerte y se la reveló a uno de sus hijos: “A mi funeral van a llegar dos perros”

Así será el primer concierto de Ryan Castro en El Campín: fecha oficial y cómo comprar las boletas

Deportes

Sebastián Botero, director técnico encargado de Independiente Medellín, se refirió a su posible continuidad en el equipo

Sebastián Botero, director técnico encargado de Independiente Medellín, se refirió a su posible continuidad en el equipo

El plan de Luis Enrique, técnico del PSG, para frenar a Luis Díaz en las semifinales de Champions League

Fisioterapeuta de la selección Colombia reveló las diferencias en el entrenamiento entre futbolistas hombres y mujeres

Millonarios vs. Deportes Tolima fue el partido de mayor asistencia en la fecha 18: este es el ranking completo

En video: Ricardo ‘El Caballo’ Márquez, delantero colombiano, volvió al gol después de dos meses y lo celebró en medio del llanto