El olfato del canino Princesa permitió ubicar un depósito ilegal: hallan arsenal del ELN en Antioquia

IMAGEN DE REFEREBCIA | Perro del Ejército Nacional en la selva colombiana

“El olfato del canino Princesa permitió ubicar un depósito ilegal”, señaló el Ejército al confirmar el hallazgo de un arsenal oculto en zona rural de Anorí, Antioquia, durante una operación ofensiva en la que fueron encontrados explosivos, municiones y equipos de comunicación atribuidos a estructuras armadas ilegales.

El operativo permitió descubrir un escondite acondicionado de manera artesanal en la vereda Los Trozos, donde tropas ubicaron más de 1.000 cartuchos de diferentes calibres, una granada de mortero de 40 milímetros, tres proveedores, un dron, dos controles para operarlo, 10 radios de comunicación y dos baterías. Revista Semana citó que el hallazgo estaría relacionado con una comisión mixta del ELN y la Estructura 36 de grupos residuales de las Farc.

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Los militares encontraron más de 1.000 cartuchos de diferentes calibres. (Ejército Naciona . Revista Semana)

La operación fue desarrollada por soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido número 7 de la Séptima División, en desarrollo del Plan de Campaña Ayacucho, según información divulgada por la institución militar y citada por Revista Semana.

Además del material de guerra, las tropas encontraron elementos asociados a actividades logísticas de los grupos ilegales. Entre ellos estaban 100 detonadores aneléctricos, un rollo de cable dúplex, dos uniformes camuflados, un uniforme de Policía, dos hamacas y cuatro brazaletes con identificación de las estructuras mencionadas.

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En el depósito también fueron halladas tres libretas de apuntes y ocho libros relacionados con directrices doctrinales del ELN, material que quedó en poder de las autoridades tras el procedimiento.

Uno de los elementos más destacados del operativo fue la participación del canino Princesa, una belga malinois de 26 meses entrenada en detección de explosivos. El Ejército indicó que el animal detectó un rastro sospechoso dentro del área de operaciones y guio a los uniformados hasta el punto donde estaba escondido el arsenal.

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Ese trabajo de rastreo fue clave para ubicar el depósito sin que se reportaran afectaciones para las tropas. La institución resaltó que la capacidad olfativa y el entrenamiento especializado del canino fueron determinantes en el resultado del operativo.

El hallazgo dejó en evidencia no solo la presencia de munición y explosivos, sino una infraestructura logística más amplia. La presencia de un dron, equipos de comunicación y detonadores llamó la atención dentro del balance entregado por los militares.

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Según el reporte citado por Revista Semana, la operación impacta capacidades logísticas de estructuras que delinquen en el nordeste antioqueño, una región donde persisten acciones armadas y presencia de grupos ilegales.

El depósito estaba oculto en una zona selvática de difícil acceso y había sido acondicionado para esconder los elementos de manera artesanal, según precisó el Ejército. El hallazgo permitió sacar de circulación material considerado de alto riesgo.

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En el lugar se logró la incautación de importante equipo de intendencia (Ejército Nacional - Revista Semana )

La operación también mostró el papel que cumplen unidades caninas dentro de acciones militares de detección. En este caso, el protagonismo de Princesa fue central para encontrar el escondite y evitar que los explosivos y municiones continuaran en poder de estructuras ilegales.

El Ejército señaló que este tipo de acciones hacen parte de operaciones orientadas a debilitar capacidades criminales y afectar corredores donde operan grupos armados. En esta oportunidad, el foco estuvo puesto en un depósito clandestino con abundante material bélico.

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El inventario incautado incluyó además elementos que, según el reporte militar, estarían ligados a actividades operativas y de coordinación dentro de esas estructuras. Ese componente fue uno de los aspectos resaltados tras la intervención.

La presencia de más de mil cartuchos, explosivos, detonadores y equipos tecnológicos convirtió el hallazgo en un golpe relevante dentro de la operación. El material encontrado reflejó el volumen de recursos que permanecían ocultos en esa zona rural de Antioquia.

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La institución militar insistió en que la detección del escondite fue posible gracias a la reacción del canino durante el rastreo en terreno. Esa alerta condujo a los soldados hasta el punto exacto donde estaba enterrado y oculto el arsenal.

El operativo terminó teniendo como protagonista a Princesa, cuyo olfato permitió ubicar el depósito ilegal y conducir al hallazgo del arsenal escondido en Antioquia, en una acción que dejó al descubierto material explosivo, municiones y equipos atribuidos a estructuras armadas ilegales.

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