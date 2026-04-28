Sebastián Botero, director técnico encargado de Independiente Medellín, se refirió a su posible continuidad en el equipo

Él es Sebastián Botero, director técnico encargado del DIM, tras la salida de Alejandro Restrepo - crédito Deportivo Independiente Medellín

La continuidad de Sebastián Botero al frente de Independiente Medellín no está garantizada por ahora y, según el propio entrenador, todo dependerá de que el equipo cumpla los objetivos trazados, clasificar y, sobre todo, ser campeón. El técnico encargado fue claro en que su futuro no pasa por decisiones anticipadas, sino por resultados concretos en la cancha, en una etapa definitiva de la temporada donde el margen de error es mínimo.

Tras la reciente victoria ante Fortaleza, Botero fijó públicamente el horizonte competitivo del equipo y dejó en evidencia la ambición que se mantiene intacta en el grupo. “El sueño es que nos alcance para los dos objetivos”, aseguró en entrevista con Blu Radio, en referencia tanto a la clasificación al grupo de los ocho como a la posibilidad de pelear por el título.

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Además del torneo local, Independiente Medellín tiene un duro reto en el grupo A de la Copa Libertadores 2026 - crédito DIM

Lo que está en juego en el Deportivo Independiente Medellín

En ese sentido, el estratega antioqueño ha preferido enfocarse en lo inmediato, evitando cualquier distracción relacionada con su continuidad y poniendo el énfasis en el rendimiento colectivo.

El contexto del Medellín no es sencillo. La presión por meterse entre los ocho mejores del campeonato marca el pulso del día a día en el club. Botero lo explicó sin rodeos: “Hay un montón de cosas en juego donde la institución y la gente desea que suceda estar en el grupo de los ocho”. Esta declaración refleja no solo la exigencia interna, sino también la expectativa de una hinchada que ha acompañado, pero que demanda resultados urgentes en el cierre de la fase regular.

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El director técnico nacido en Colombia, Óscar Pareja, ha dirigido durante toda su carrera en el fútbol de los Estados Unidos y en México - crédito @parejagoscar/Instagram

A este panorama se suma un factor determinante: el desgaste físico del plantel. El calendario apretado ha pasado factura y el propio entrenador lo reconoció abiertamente. “Tenemos muy buen plantel, aunque no es un secreto que estamos muy fatigados”, afirmó.

Esta situación obliga al cuerpo técnico a gestionar de manera inteligente las cargas, apostando por la rotación y la recuperación como herramientas clave para mantener la competitividad. En un tramo donde cada partido es decisivo, cualquier detalle puede inclinar la balanza.

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¿Sebastián Botero prioriza lo físico o lo anímico?

Más allá de lo físico, Botero ha hecho énfasis en el aspecto anímico. Su llegada se dio en un contexto adverso, con un equipo golpeado por los resultados, y una de sus prioridades ha sido reconstruir la confianza interna. “La intención ha sido unir al grupo en torno a los objetivos”, explicó. Este enfoque ha buscado fortalecer la cohesión del vestuario, entendiendo que el componente emocional puede ser determinante en instancias de alta presión.

Fydriszewski es el goleador del Independiente Medellín- crédito @dim/X

En el plano táctico, el técnico también ha mostrado una lectura pragmática. Al analizar el compromiso ante Fortaleza, destacó la disciplina del equipo y la capacidad para ejecutar un plan de juego sin asumir riesgos innecesarios. “No quisimos tomar riesgos excesivos, con el balón generan mucho en ataque”, comentó. Esta postura evidencia una apuesta por el equilibrio, priorizando la solidez defensiva sin renunciar a la posibilidad de competir en escenarios complejos.

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Otro de los puntos que Botero resaltó fue la base que encontró al asumir el cargo. Lejos de plantear una revolución, el entrenador reconoció el trabajo previo como un activo importante. “El cuerpo técnico dejó un legado muy grande”, señaló, dejando claro que su labor ha consistido más en realizar ajustes puntuales que en modificar la estructura del equipo. Esta continuidad en la idea futbolística ha permitido que el Medellín no pierda identidad en medio del cambio de dirección técnica.

El vínculo con la hinchada aparece como un elemento clave en este proceso. Los resultados recientes han generado cierta desconexión, pero Botero confía en que esa relación puede recomponerse rápidamente. “La gente volverá a conectar en función de que el equipo vuelva a ganar”, sostuvo. En un club con una afición exigente, el rendimiento deportivo sigue siendo el principal puente entre el equipo y su entorno.

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