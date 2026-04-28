Diomedes Díaz hizo sorprendente profecía antes de su muerte y se la reveló a uno de sus hijos: “A mi funeral van a llegar dos perros”

Las revelaciones de uno de los hijos del Cacique de La Junta sorprendieron a sus seguidores - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Diomedes Díaz es una de las figuras más reconocidas de la música vallenata en Colombia, y pese a su partida el 22 de diciembre de 2013, su nombre sigue sonando en la farándula nacional por su legado musical y el trabajo de sus hijos, que intentan honrarlo a cada momento. Precisamente, fue su primogénito, Rafael Santos Díaz, el que reveló que su padre tuvo predicciones sobre su propia muerte e hizo advertencias sobre el futuro de su familia.

El hijo del cantante hizo las declaraciones más de 12 años después del fallecimiento del artista, en una entrevista con Expediente Final. Entre los anuncios más peculiares, Rafael Santos recordó con precisión cómo su padre pronosticó no sólo la fecha exacta en la que moriría, sino incluso la aparición de dos perros negros en el lugar donde sería velado.

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“Decía algo: ‘El día que yo me muera, a donde ustedes velen mi cuerpo, ahí van a llegar dos perros del color negro’ y yo: Mi papá está borracho, ya está hablándome locuras, que van a llegar dos perros", demostrando que en el momento no lo creyó, aunque continuó con la conversación con su padre: “¿Por qué?, ¿Cómo por qué me van a llegar dos perros?”, a lo que su padre habría respondido: “Son los ángeles que me van a guiar el camino. No sea terco. Crea en su papá, lo que le estoy diciendo”.

Fue hasta el último día de las exequias, que dos animales de las mismas características que dijo Diomedes Díaz efectivamente estuvieron presentes, cumpliendo la insólita predicción del vallenatero.

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El artista reflexionó sobre su muerte antes de su partida y los detalles que le dio a su hijo se cumplieron - crédito Colprensa

En el momento en que se levantó el féretro para su traslado final, los perros desaparecieron, cumpliéndose punto por punto la profecía: “Ya para levantar el cajón y subirlo al carro de bomberos, los perritos se levantaron, yo volteé la mirada y no los vi más, pero me cumplió mi papá con esos perritos”.

Antes de morir, el artista no solo mencionó señales específicas sobre los días posteriores a su muerte, sino que expresó su deseo de recibir un homenaje, pues quería que en su despedida participaran vendedores informales, que debían llevar sus productos como parte del tributo.

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Durante sus últimos días, el cantautor continuó su actividad artística. Tuvo un concierto en Barranquilla, donde habló sobre la muerte y después, viajó a Valledupar para descansar en su vivienda. Más tarde, sus familiares revisaron su habitación y se dieron cuenta que no reaccionaba, por lo que decidieron trasladarlo a un centro médico, donde Rafael Santos recibió la confirmación de la muerte.

El Cacique de la Junta falleció el 22 de diciembre de 2013 en su casa en Valledupar y antes de morir aseguró que habría otra tragedia tiempo después de su partida - crédito Colprensa

La profecía familiar

Entre las advertencias de Diomedes Díaz, destacó la mención a una futura desgracia que afectaría a su familia tras su fallecimiento. Rafael Santos señaló que su padre le pidió mantenerse atento, ya que presentía la llegada de otro episodio trágico, un comentario que con el tiempo la familia asoció a la muerte de Martín Elías, hijo menor del artista y que ocurrió años después: “Ese día que estuvo en mi casa fue lo último que me dijo: ‘Cuídense, cuídense porque a los días, al tiempo que yo me muera va a pasar otra desgracia’ (...) Eso no lo sabía nadie. Lo sabía mi esposa, yo y mis hijos”, declaró Rafael Santos a Expediente Final.

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La predicción sobre los perros negros y el fallecimiento de Martín Elías en 2017 consolidaron entre los familiares del cantante la percepción de que él anticipó con claridad su propio destino y una nueva muerte.

Rafael Santos recuerda con cariño a su padre y siguió sus pasos en la música - crédito Rafael Santos / Instagram

La influencia de las palabras de Diomedes Díaz se mantiene viva en la memoria de su familia y en la cultura popular vallenata, más de una década después de su partida.

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