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“La sacaron a la fuerza de su casa”: hallan sin vida a Karol Daniela Cuartas tras secuestro en Antioquia

El cuerpo de la joven de 20 años fue encontrado en una vía terciaria de Valdivia, luego de más de dos semanas desaparecida

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El cuerpo de la joven de 20 años fue encontrado en una vía terciaria de Valdivia, luego de más de dos semanas desaparecida
El cuerpo de la joven de 20 años fue encontrado en una vía terciaria de Valdivia, luego de más de dos semanas desaparecida (Redes sociales )

“La sacaron a la fuerza de su casa”, relataron versiones conocidas sobre el caso de Karol Daniela Cuartas, la joven de 20 años hallada sin vida en zona rural de Valdivia, Antioquia, después de permanecer secuestrada desde el 11 de abril.

El cuerpo fue encontrado en una vía terciaria del sector Doradas Bajas, en el corregimiento de Raudal Viejo, donde autoridades confirmaron el hallazgo que puso fin a más de dos semanas de búsqueda. Según información citada por Revista Semana, durante ese tiempo se adelantaron operativos para dar con su paradero, pero este lunes se confirmó el desenlace fatal.

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La víctima era habitante de la zona y, de acuerdo con reportes preliminares conocidos por las autoridades, había sido sacada por hombres armados de su vivienda y retenida por la guerrilla del ELN, según se indicó en la información divulgada sobre el caso.

Integrante del ELN en Antioquia | Europa Press
Integrante del ELN en Antioquia | Europa Press

Las primeras hipótesis que indagan las autoridades apuntan a que el crimen estaría relacionado con señalamientos sobre presuntos vínculos con un integrante del Clan del Golfo, una versión que, según se precisó, no ha sido confirmada oficialmente y sigue bajo investigación.

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El hallazgo de la joven ocurre en medio de un contexto de tensión por el deterioro del orden público en varias zonas de Antioquia, especialmente en municipios donde persisten confrontaciones armadas entre grupos ilegales.

Desde Raudal Viejo, tropas del Batallón de Infantería No. 31 Rifles reiteraron presencia militar en la zona para acompañar a la población civil y fortalecer condiciones de seguridad, según un pronunciamiento difundido en redes de la Séptima División del Ejército y citado por Revista Semana.

La muerte de Karol Daniela Cuartas se conoce en medio de otros episodios recientes de violencia en el norte del departamento. En Briceño, por ejemplo, trascendió el caso de un menor de 13 años herido en hechos atribuidos al frente 36 de las disidencias de las Farc.

Imagen de referencia - crédito AFP
Imagen de referencia - crédito AFP

En ese mismo municipio se han reportado desplazamientos de familias por confrontaciones armadas, amenazas contra autoridades locales y nuevas alertas por la situación de seguridad, en un panorama que sigue elevando preocupación regional.

El caso también revive la atención sobre la situación humanitaria en Valdivia, una zona donde se han denunciado afectaciones por presencia de grupos armados y riesgos para la población civil. El asesinato de la joven profundiza ese escenario.

Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer responsabilidades, las autoridades trabajan en establecer las circunstancias en que fue asesinada y cómo ocurrieron los hechos posteriores a su secuestro.

El caso se conoció además en una jornada marcada por otras acciones militares en Antioquia. La Séptima División reportó recientemente el hallazgo de un depósito ilegal en zona rural de Anorí con más de 1.000 cartuchos de diferentes calibres, una granada de mortero, proveedores, un dron y equipos de comunicación.

Ese hallazgo, atribuido al ELN y al frente 36 de las disidencias de las Farc, volvió a poner foco sobre la actividad armada en el departamento. Para las autoridades, ambos hechos reflejan la complejidad del momento de seguridad que atraviesa la región.

Dentro del material encontrado en Anorí también fueron reportados elementos de intendencia y documentación doctrinal relacionada con actividades criminales, según la información divulgada.

En el caso de Karol Daniela Cuartas, la investigación sigue abierta mientras las autoridades buscan esclarecer si hubo participación de actores armados y cuál fue el móvil detrás del crimen.

La noticia generó conmoción en Valdivia, donde la desaparición de la joven había mantenido expectativa por su búsqueda desde el pasado 11 de abril. El hallazgo de su cuerpo confirmó el peor escenario.

La situación también ha vuelto a poner atención sobre los riesgos que enfrentan comunidades rurales en zonas donde convergen estructuras armadas ilegales. Organismos de seguridad mantienen presencia en la región mientras avanzan verificaciones sobre el caso.

El asesinato de Karol Daniela Cuartas ocurre en un momento de agravamiento del conflicto en el norte de Antioquia, donde episodios de desplazamiento, amenazas y hallazgos de material de guerra han encendido nuevas alertas.

La investigación judicial deberá determinar responsabilidades y circunstancias del crimen, mientras en Valdivia persiste la conmoción por la muerte de la joven secuestrada semanas atrás.

El hallazgo del cuerpo en Doradas Bajas cerró la búsqueda, pero abrió nuevas preguntas sobre un caso que vuelve a poner en evidencia la presión armada que golpea a varias comunidades del departamento.

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