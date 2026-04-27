Así será el primer concierto de Ryan Castro en El Campín: fecha oficial y cómo comprar las boletas

Los internautas resaltaron la autenticidad del anuncio creativo para el concierto de Ryan Castro en El Campín, pues en el video se cuenta con la participación del influencer Juan Da - crédito Ryan Castro / Instagram

El artista urbano Ryan Castro anunció su espectáculo temático de Halloween: “Awooween”, en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá el 31 de octubre de 2026. El evento ofrecerá una combinación de música y disfraces, creando una experiencia distinta en uno de los escenarios más importantes de la ciudad.

De acuerdo con los anuncios oficiales, la producción estará inspirada en la festividad y contará con espacios para público juvenil y adulto, transformando la tradicional celebración en un espectáculo multitudinario en el que se cantarán las canciones del popular artista y se contará con invitados de lujo.

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Con “Awooween”, el artista pretende unir la pasión por la música urbana y el espíritu de Halloween, que son tan amados por los habitantes de la capital, lo que se ha demostrado en cada evento del género urbano y cada 31 de octubre con la salida masiva de las personas a las calles para exhibir sus mejores disfraces.

Ryan Castro prometió dar muchas sorpresas en su evento en El Campín - crédito Ryan Castro / Instagram

El anuncio oficial fue realizado el 27 de abril de 2026 con un video publicado en la cuenta de Instagram del artista paisa, en el que se vistió de La máscara y tuvo como invitado especial a Juan Da, uno de los creadores de contenido más amados por los habitantes de Bogotá, que participó con su icónico disfraz de Mamá Coco, demostrando el nivel de importancia de la caracterización para el evento.

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El famoso anunció su concierto en compañía de JuanDa - crédito Ryan castro / Instagram

El anuncio oficial de “Awooween” en Bogotá se dio tras el éxito conseguido por Ryan Castro en Medellín, donde reunió a 47.000 personas en el estadio Atanasio Girardot. Además de otros 30.000 seguidores que vieron la transmisión gratuita en línea, consolidando así más de 77.000 asistentes presenciales y virtuales.

Este resultado confirma la capacidad del artista para atraer nuevas audiencias y conectar con su público, pues Ryan Castro es reconocido por su sencillez, ocurrencias y la energía que lo caracteriza en el escenario, lo que ha convertido sus espectáculos en encuentros que son comentados durante semanas por los asistentes y por aquellos que lo siguen a través de sus redes sociales.

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Cabe mencionar que “Awooween” fue ideado como el concepto del cantante de reguetón para una de las fechas más importantes en el país que no dudó en acompañar su publicación en redes sociales con el siguiente texto: “No se peinen que ustedes ya saben 😅 mi primer Campín y vamos a hacer un 360 con show nuevo de paquete, vamos a prendarla como Dios manda”.

Preventa y condiciones de ingreso al evento

Fechas de la preventa de las boletas de Ryan Castro en El Campín - crédito Ryan Castro / Instagram

La preventa de entradas para “Awooween” estará disponible con el Grupo Aval desde el 28 de abril de 2026 a las 10:00 a. m. hasta el 29 de abril a las 9:59 a. m. o hasta agotar existencias.

La venta al público general estará disponible a partir del 29 de abril a las 10:00 a. m. o antes si se agota la Preventa Fan.

Los organizadores esperan una demanda considerable, teniendo en cuenta la popularidad del artista y la promesa de un espectáculo muy interesante para los seguidores del género urbano.

Precios de las boletas e información general

Precios de las boletas de Ryan Castro en El Campín - crédito Ryan Castro / Instagram

En sur alta se pueden conseguir boletas desde $157.000 en preventa o $190.000 en precio full y hay palcos de hasta $20.000.000, lo que demuestra que los precios se acomodan a todos los bolsillos.

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En cuanto al acceso al evento, se confirmó que se tendrán restricciones de edad según la ubicación: en sectores para menores, la edad mínima será de 12 años con acompañamiento de un adulto responsable, mientras que en zonas para mayores se permitirá el ingreso desde los 18 años en adelante.

Con “Awooween”, Ryan Castro apunta a ampliar su impacto en sus seguidores, pues se espera que se pueda posicionar la propuesta como una tradición anual para los seguidores del género urbano.

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