Colombia

Juan Daniel Oviedo habló del ‘bullying’ que sufrió cuando estaba en el colegio: “Usted es como rarito”

La fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia ha hablado en repetidas ocasiones sobre cómo este tipo de situaciones marcaron su niñez, pero también fueron un impulso para seguir adelante con sus proyectos

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Juan Daniel Oviedo recordó que sus compañeros de colegio lo rechazaban por su voz, por su apariencia y por sus preferencias - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Juan Daniel Oviedo recordó que sus compañeros de colegio lo rechazaban por su voz, por su apariencia y por sus preferencias - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El recorrido público de Juan Daniel Oviedo ha estado marcado por logros electorales inesperados como ser el segundo candidato con mayor votación en las elecciones por la Alcaldía de Bogotá en 2023 y asegurar un escaño en el Concejo con más de 600.000 votos, su nombre volvió a resonar al ser designado como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.

Pero no ha sido lo único que ha marcado su vida, ya que una historia personal atravesada por episodios de exclusión durante su infancia también hicieron eco en su vida.

La experiencia de Oviedo en la vida pública contrasta con los recuerdos de su niñez. En una entrevista reciente, el economista relató que, durante sus años escolares, sufrió acoso y discriminación debido a diferencias en su tono de voz y a una secuela visible en su rostro producto de un accidente y problemas respiratorios.

Primer plano de animación 3D: Lata de leche de metal vacía con borde afilado en un suelo de cemento agrietado y paredes deterioradas en una cocina.
Así habría sido la lata que era utilizada en la casa de Juan Daniel Oviedo como cesta de basura con la que se cortó la cara - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los comentarios de sus compañeros, según narró, lo hicieron sentirse aislado en las actividades escolares.

Oviedo recordó que la causa principal del bullying no se relacionó con su orientación sexual, sino con aspectos físicos y de su voz, provocados por una condición médica.

“La causa de bullying no fue por marica, fue porque tenía voz de niña, ¿sí? Por mi accidente y unos problemas respiratorios”, relató al describir cómo los demás niños lo señalaban y le atribuían calificativos despectivos.

En su testimonio, Oviedo detalló que, tras la muerte de su abuelo, enfocó sus energías en el estudio y se convirtió en un estudiante destacado, lo que no evitó que sus compañeros continuaran las agresiones verbales.

“Entonces los niños del colegio decían: ‘Usted es niño, tiene una chamba en la cara que se ve inmunda’. Hoy no se ve, pero en ese momento se veía. ‘Y además habla como niña. Uy, usted es como rarito. ¡¡¡Fa!!!’”, evocó.

La candidata a la Presidencia de Colombia por el partido Centro Democrático, Paloma Valencia, y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, reaccionan durante el lanzamiento de su programa de gobierno 'Plan 10' este lunes, en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
La candidata a la Presidencia de Colombia por el partido Centro Democrático, Paloma Valencia, y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, reaccionan durante el lanzamiento de su programa de gobierno 'Plan 10' este lunes, en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

El actual aspirante a la Vicepresidencia relató que la violencia simbólica de sus compañeros fue constante y que el ambiente escolar se tornó hostil, al punto de marginarlo de los grupos y actividades.

Pero el llamado “matoneo” no solamente ha estado presente en la infancia de Juan Danie Oviedo, ya que en una entrevista con la española Eva Rey en su programa Desnúdate con Eva, contó cómo durante un viaje al Caribe por carretera con su pareja, pararon en un pequeño hotel en carretera para descansar.

Nos cogió la noche, queríamos parar un momentico en carretera, en un hotel de carretera y cuando vieron que se bajaron dos manes de la camioneta (dijeron): “No, está lleno”, y el hotel vacío”, detalló el concejal.

Durante la campaña a la Alcaldía de Bogotá en los recorridos que hacía en las localidades, allegados a su círculo social como seguidores le hicieron recomendaciones para evitar tener el rechazo de la gente por su particular forma de hablar y amaneramientos.

“No sea tan gay en la campaña (sic). Usted nos parece muy chévere, muy inteligente y todo, pero no sea tan gay”. Entonces, en medio de la entrevista, comentó riendo: “¿Yo qué puedo hacer?, es lo que hay, es lo que hay para comer”.

Juan Daniel Oviedo quiere llegar a la Alcaldía de Bogotá, mediante su plan de Gobierno titulado "Con toda por Bogotá". El candidato aspira ocupar el segundo cargo más importante del país siendo elegido este 29 de octubre. - crédito @jdoviedoar / Instagram
Juan Daniel Oviedo quiere llegar a la Alcaldía de Bogotá, mediante su plan de Gobierno titulado "Con toda por Bogotá". El candidato aspira ocupar el segundo cargo más importante del país siendo elegido este 29 de octubre. - crédito @jdoviedoar / Instagram

Sacerdote criticó a Juan Daniel Oviedo por su orientación sexual

Un sacerdote de Valle de San José en Santander cuestionó públicamente que una candidata eligiera a un homosexual como compañero de fórmula vicepresidencial y aseguró que su postura provenía de consideraciones morales y sociológicas, no políticas.

Los de izquierda son malos, pero los de derecha son peores. ¿Cómo es posible que una candidata vaya a nombrar a un homosexual de vicepresidente? Yo estoy hablando desde el punto de vista moral, no desde el punto discriminatorio. Todas las personas merecemos respeto y apoyo desde el ser humano”, señaló el cura.

Aunque intentó corregir su discurso, indicando que no tenía nada en contra de sus preferencias, sino de su comportamiento, las críticas al padre fueron contundentes en redes sociales.

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