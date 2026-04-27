Deportes

Diego Perea, futbolista colombiano, denunció estafa de su representante y pidió donaciones: “Prácticamente nos echan a la calle”

El delantero, de fugaz paso por Cúcuta Deportivo, difundió en sus redes sociales un video junto a su esposa en el que relata la grave crisis económica y personal que atraviesa

Guardar
De pasado en San Lorenzo y Cúcuta Deportivo, Diego Perea y su familia relataron la crisis que afrontan - crédito Redes sociales

Diego Perea, exfutbolista de San Lorenzo y Almirante Brown, expuso en un video publicado en sus redes sociales la crisis económica y personal que atraviesa junto a su familia.

“Nos encontramos pasando un momento un poco difícil en lo económico. He tenido últimamente muchos problemas en los clubes en los cuales he estado. Debido a eso estoy con muchas deudas, están que nos echan a la calle prácticamente”, relató el delantero colombiano al abrir el mensaje.

Sin ocultar la angustia, Perea explicó que la decisión de hacer público su pedido responde a la falta de alternativas y a la urgencia de su situación.

“Me da un poco de vergüenza hacer este tipo de videos y mostrarme por aquí de esta manera, pero creo que es la única salida que encontramos”, expresó. A su lado, su esposa participó del video y reforzó el pedido de ayuda, detallando los obstáculos que enfrentan como familia.

Diego Perea
Diego Perea de 23 años pasó por San Lorenzo en el inicio de su carrera como profesional - crédito San Lorenzo

En uno de los pasajes más duros del testimonio, Diego Perea reveló que las dificultades económicas se agravaron hasta el punto de recibir amenazas en su propio domicilio. “Ya nos amenazaron en mi casa, vinieron a amenazarnos. Obviamente, tengo temor por mi nene, por mi familia”, aseguró en el video, mostrando preocupación por la integridad de sus seres queridos.

El exdelantero explicó que la acumulación de deudas llevó la situación al límite: “Súmale a eso, no pagamos alquiler hace dos meses y medio más que nada. La verdad que uno no se imagina las vueltas de la vida, pero hoy estoy en una situación donde me toca pedir ayuda, donde me toca pedir favores a mucha gente, los cuales algunas personas no están, algunas personas no contestan, que es obvio”.

La esposa de Perea subrayó que el pedido no es solo para ellos como pareja, sino por la seguridad y el bienestar de su hijo pequeño: “Hacemos más que nada este video por el bebé”.

Diego Perea culpa a su representante de los cambios en su carrera profesional

Diego Perea
Diego Perea (San Lorenzo)

Durante el mensaje, Diego Perea relató cómo su carrera cambió de rumbo de manera drástica por la intervención de representantes y malas decisiones dentro del ámbito futbolístico. “En un momento yo estuve muy bien, jugué en San Lorenzo, jugué Copa Argentina, Sudamericana, la Liga. Pero hubo personas que me hicieron muy mal. Algunos representantes se aprovecharon de mi proceso, de mi carrera, que por una comisión me dejaron tirado, no les importó nada. Tanto en San Lorenzo, Almirante Brown y demás”.

Perea enfatizó la dificultad de su situación por su juventud y la falta de respaldo en el ambiente profesional: “La verdad que es muy difícil encontrarme en la situación que estoy hoy, porque también soy muy chico en el mundo del fútbol. Y tengo una responsabilidad que es mi familia, lo cual en este momento no encuentro una salida”.

El delantero colombiano debutó en San Lorenzo en 2023, disputando cuatro partidos oficiales en Primera y uno en Copa Argentina, aunque no logró marcar goles. Tras ser cedido al Cúcuta Deportivo, su carrera profesional quedó marcada por la inestabilidad y los conflictos contractuales.

Los otros problemas económicos que han afectado a Diego Perea en Argentina

Diego Perea actualmente juega con Sportivo Barracas en la primera C del fútbol argentino - crédito Diego Perea/Threads
Diego Perea actualmente juega con Sportivo Barracas en la primera C del fútbol argentino - crédito Diego Perea/Threads

La esposa de Diego Perea aportó detalles sobre las dificultades para generar ingresos, afectadas por una estafa vinculada a la compra de un vehículo. “Hace dos meses más o menos, sacamos un auto a pagar. Yo lo quería ayudar a él para trabajar de Uber. En el momento que él estaba en casa, que se quede con el bebé y yo salir a trabajar porque la plata no alcanza y lo quería ayudar. Y nos estafaron con el auto, al auto había que hacerle muchas cosas. Muy mal quedamos con eso. Por eso estamos en tantos problemas metidos”.

Ambos describieron que la imposibilidad de obtener trabajo formal y la pérdida de recursos por la estafa los dejó sin alternativas. “Debido a eso, como les decíamos, nos vinieron a amenazar en casa, quieren acabar prácticamente con mi carrera, personas a las que les debemos”.

El pedido de ayuda se hizo extensivo no solo a la búsqueda de donaciones, sino a cualquier oportunidad laboral, recalcando la dignidad detrás del mensaje: “No pedimos obviamente nada regalado, sino una ayuda, una mano para mi señora, para mí. La verdad que venimos de tiempos un poco difíciles”.

Al finalizar el video, tantoDiego Pereacomo su esposa insistieron en que su mayor preocupación es el futuro de su hijo. “Más que nada por el bebé, no por nosotros, sino para que él esté bien, para que tenga un techo, para que pueda comer todos los días. Y bueno, les queríamos pedir una ayuda, si lo pueden compartir. Igual nosotros vamos a estar muy pendientes. Cualquier ayuda, cualquier persona, un laburo, cualquier cosa es bienvenida. Así que nada, les agradecemos mucho. Y bueno, les mando un abrazo. Nos vemos”.

Temas Relacionados

San LorenzoDiego PereaFútbol ArgentinoFutbolistas colombianosColombia-Deportes

Más Noticias

Luka Modric se fracturó el pómulo en el Milan vs. Juventus y encendió las alarmas en la selección de Croacia a pocos días del Mundial en 2026

El volante, de 40 años, se perderá el resto de la temporada en la Serie A de Italia, aunque se prevé que dispute la Copa del Mundo utilizando una máscara protectora

Luka Modric se fracturó el pómulo en el Milan vs. Juventus y encendió las alarmas en la selección de Croacia a pocos días del Mundial en 2026

Agresión a un futbolista colombiano desencadenó una pelea durante un partido en España: el arquero le pegó un puñetazo a un rival

Daniel Luna recibió una patada y, mientras el árbitro revisaba la jugada en el VAR, Esteban Andrada agredió al capitán del SD Huesca

Agresión a un futbolista colombiano desencadenó una pelea durante un partido en España: el arquero le pegó un puñetazo a un rival

Seis equipos van tras dos puestos: las cuentas de Cali, Santa Fe, Millonarios, Medellín y otros clubes para clasificar a las finales de la Liga BetPlay

El único que depende de sí mismo es Internacional de Bogotá, mientras que Atlético Bucaramanga está obligado a ganar y a esperar cuatro resultados para avanzar

Seis equipos van tras dos puestos: las cuentas de Cali, Santa Fe, Millonarios, Medellín y otros clubes para clasificar a las finales de la Liga BetPlay

El tapado de la dirigencia para el banquillo de Independiente Medellín: ya hay prioridad pese a otros nombres mediáticos

Un actual entrenador de uno de los equipos clasificados a los cuartos de final de la liga colombiana es la prioridad de la junta directiva para ser el nuevo entrenador del DIM

El tapado de la dirigencia para el banquillo de Independiente Medellín: ya hay prioridad pese a otros nombres mediáticos

Esta es la razón por la que Fabián Bustos rechazó la oferta de Universitario de Perú y seguirá dirigiendo a Millonarios

Conozca qué motivó al entrenador argentino recibió una oferta del club peruano, pero la rechazó para seguir dirigiendo en Colombia

Esta es la razón por la que Fabián Bustos rechazó la oferta de Universitario de Perú y seguirá dirigiendo a Millonarios
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

Disidencias habrían intimidado con dos explosivos a una comunidad de Jamundí: “Volamos todos para la porra”

Ola de violencia en el sur de Colombia: van 17 ataques en menos de 48 horas, se les atribuyen principalmente a disidencias de ‘Iván Mordisco’

Oleada de violencia en Colombia: son 11 ataques en 24 horas; esta es la arremetida de ‘Iván Mordisco’ contra el Gobierno Petro

Atentado en Cajibío, Cauca, ya deja 14 muertos y más de 38 heridos: la red hospitalaria está “al límite”

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón se refirió a los rumores de que Karina García será la nueva integrante de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo: “Nadie le ha atinado”

Yina Calderón se refirió a los rumores de que Karina García será la nueva integrante de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo: “Nadie le ha atinado”

Hijo de Giovanny Ayala sufrió un accidente en su camioneta cuando viajaba a su finca: “A este man si le pasan cosas”

Murió un trabajador durante el montaje del escenario para el show de Shakira en Copacabana, Brasil

Hijo de Giovanny Ayala denuncio ante la Fiscalía al cantante Ciro Quiñones por supuestas amenazas: “Te voy a mandar una gente”

Actriz de ‘Padres e hijos’ fue hospitalizada después de que su esposo le terminara por WhatsApp tras 18 años de casados

Deportes

Luka Modric se fracturó el pómulo en el Milan vs. Juventus y encendió las alarmas en la selección de Croacia a pocos días del Mundial en 2026

Luka Modric se fracturó el pómulo en el Milan vs. Juventus y encendió las alarmas en la selección de Croacia a pocos días del Mundial en 2026

Agresión a un futbolista colombiano desencadenó una pelea durante un partido en España: el arquero le pegó un puñetazo a un rival

Seis equipos van tras dos puestos: las cuentas de Cali, Santa Fe, Millonarios, Medellín y otros clubes para clasificar a las finales de la Liga BetPlay

El tapado de la dirigencia para el banquillo de Independiente Medellín: ya hay prioridad pese a otros nombres mediáticos

Esta es la razón por la que Fabián Bustos rechazó la oferta de Universitario de Perú y seguirá dirigiendo a Millonarios