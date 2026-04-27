Diego Perea, futbolista colombiano, denunció estafa de su representante y pidió donaciones: “Prácticamente nos echan a la calle”

De pasado en San Lorenzo y Cúcuta Deportivo, Diego Perea y su familia relataron la crisis que afrontan - crédito Redes sociales

Diego Perea, exfutbolista de San Lorenzo y Almirante Brown, expuso en un video publicado en sus redes sociales la crisis económica y personal que atraviesa junto a su familia.

“Nos encontramos pasando un momento un poco difícil en lo económico. He tenido últimamente muchos problemas en los clubes en los cuales he estado. Debido a eso estoy con muchas deudas, están que nos echan a la calle prácticamente”, relató el delantero colombiano al abrir el mensaje.

Sin ocultar la angustia, Perea explicó que la decisión de hacer público su pedido responde a la falta de alternativas y a la urgencia de su situación.

“Me da un poco de vergüenza hacer este tipo de videos y mostrarme por aquí de esta manera, pero creo que es la única salida que encontramos”, expresó. A su lado, su esposa participó del video y reforzó el pedido de ayuda, detallando los obstáculos que enfrentan como familia.

Diego Perea de 23 años pasó por San Lorenzo en el inicio de su carrera como profesional - crédito San Lorenzo

En uno de los pasajes más duros del testimonio, Diego Perea reveló que las dificultades económicas se agravaron hasta el punto de recibir amenazas en su propio domicilio. “Ya nos amenazaron en mi casa, vinieron a amenazarnos. Obviamente, tengo temor por mi nene, por mi familia”, aseguró en el video, mostrando preocupación por la integridad de sus seres queridos.

El exdelantero explicó que la acumulación de deudas llevó la situación al límite: “Súmale a eso, no pagamos alquiler hace dos meses y medio más que nada. La verdad que uno no se imagina las vueltas de la vida, pero hoy estoy en una situación donde me toca pedir ayuda, donde me toca pedir favores a mucha gente, los cuales algunas personas no están, algunas personas no contestan, que es obvio”.

La esposa de Perea subrayó que el pedido no es solo para ellos como pareja, sino por la seguridad y el bienestar de su hijo pequeño: “Hacemos más que nada este video por el bebé”.

Diego Perea culpa a su representante de los cambios en su carrera profesional

Diego Perea (San Lorenzo)

Durante el mensaje, Diego Perea relató cómo su carrera cambió de rumbo de manera drástica por la intervención de representantes y malas decisiones dentro del ámbito futbolístico. “En un momento yo estuve muy bien, jugué en San Lorenzo, jugué Copa Argentina, Sudamericana, la Liga. Pero hubo personas que me hicieron muy mal. Algunos representantes se aprovecharon de mi proceso, de mi carrera, que por una comisión me dejaron tirado, no les importó nada. Tanto en San Lorenzo, Almirante Brown y demás”.

Perea enfatizó la dificultad de su situación por su juventud y la falta de respaldo en el ambiente profesional: “La verdad que es muy difícil encontrarme en la situación que estoy hoy, porque también soy muy chico en el mundo del fútbol. Y tengo una responsabilidad que es mi familia, lo cual en este momento no encuentro una salida”.

El delantero colombiano debutó en San Lorenzo en 2023, disputando cuatro partidos oficiales en Primera y uno en Copa Argentina, aunque no logró marcar goles. Tras ser cedido al Cúcuta Deportivo, su carrera profesional quedó marcada por la inestabilidad y los conflictos contractuales.

Los otros problemas económicos que han afectado a Diego Perea en Argentina

Diego Perea actualmente juega con Sportivo Barracas en la primera C del fútbol argentino - crédito Diego Perea/Threads

La esposa de Diego Perea aportó detalles sobre las dificultades para generar ingresos, afectadas por una estafa vinculada a la compra de un vehículo. “Hace dos meses más o menos, sacamos un auto a pagar. Yo lo quería ayudar a él para trabajar de Uber. En el momento que él estaba en casa, que se quede con el bebé y yo salir a trabajar porque la plata no alcanza y lo quería ayudar. Y nos estafaron con el auto, al auto había que hacerle muchas cosas. Muy mal quedamos con eso. Por eso estamos en tantos problemas metidos”.

Ambos describieron que la imposibilidad de obtener trabajo formal y la pérdida de recursos por la estafa los dejó sin alternativas. “Debido a eso, como les decíamos, nos vinieron a amenazar en casa, quieren acabar prácticamente con mi carrera, personas a las que les debemos”.

El pedido de ayuda se hizo extensivo no solo a la búsqueda de donaciones, sino a cualquier oportunidad laboral, recalcando la dignidad detrás del mensaje: “No pedimos obviamente nada regalado, sino una ayuda, una mano para mi señora, para mí. La verdad que venimos de tiempos un poco difíciles”.

Al finalizar el video, tantoDiego Pereacomo su esposa insistieron en que su mayor preocupación es el futuro de su hijo. “Más que nada por el bebé, no por nosotros, sino para que él esté bien, para que tenga un techo, para que pueda comer todos los días. Y bueno, les queríamos pedir una ayuda, si lo pueden compartir. Igual nosotros vamos a estar muy pendientes. Cualquier ayuda, cualquier persona, un laburo, cualquier cosa es bienvenida. Así que nada, les agradecemos mucho. Y bueno, les mando un abrazo. Nos vemos”.