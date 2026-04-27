Clientes denunciaron que encontraron una cuchilla en un pan y el negocio tuvo sorprendente reacción: “A cualquiera le puede pasar”

a aparición de un trozo de cuchilla de afeitar en un roscón de bocadillo adquirido en una panadería de Suba, Bogotá, generó alarma entre los clientes y reavivó el debate sobre la seguridad alimentaria, luego de que una mujer sufriera un atragantamiento que requirió atención urgente - crédito @PasaenBogota / X

Un incidente ocurrido en la localidad de Suba, Bogotá, puso en alerta a numerosos consumidores y generó debate en redes sociales: un ciudadano afirmó que su esposa estuvo a punto de asfixiarse al encontrar un fragmento de cuchilla de afeitar dentro de un roscón de bocadillo comprado en una reconocida panadería del barrio El Pinar.

La denuncia, publicada en la cuenta de X @PasaenBogota, detalla la secuencia que llevó al descubrimiento del objeto peligroso. Según el relato, la mujer comenzó a atragantarse mientras comía el pan, y solo después de recibir auxilio familiar se identificó el motivo.

“Al sacar lo que se había tragado salió un pedazo de cuchilla de afeitar en el roscón”, escribió el afectado en la denuncia compartida en redes sociales que acompañó su denuncia con imágenes y un video grabado en el local.

Un ciudadano denunció haber encontrado un fragmento de cuchilla de afeitar dentro de un roscón de bocadillo adquirido en Suba, Bogotá - crédito @PasaenBogota / X

El ciudadano regresó a la panadería La Espiga Dorada para exigir explicaciones y reclamar el monto de la compra. Durante el intercambio, registrado en video, se escucha al denunciante expresar su malestar: “Uno queda con una desconfianza, si me entiendes?”. Otro acompañante advierte en el mismo registro: “Un accidente que te puedas ahorcar con una cuchilla”.

La respuesta del presunto personal agravó el desconcierto de los clientes. La cajera, según se aprecia en la grabación, respondió: “Es un trabajo y a cualquiera le puede pasar”. Ese comentario fue motivo de mayor indignación para quienes presenciaron el hecho y para los usuarios que luego opinaron en redes sociales.

Los afectados insistieron en que su reclamo se realizó “con todo respeto”, mientras cuestionaban la actitud de los empleados. Finalmente, según la denuncia, el local accedió a devolver el valor de la compra, que sumaba $26.900.

El establecimiento devolvió el dinero de la compra luego de la reclamación y el intercambio quedó registrado en video - crédito @PasaenBogota / X

Entre las reacciones a las imágenes y el video, varios usuarios señalaron experiencias negativas previas con el local: “No es cosa de ahora, todas las opiniones son de gente asqueada con esa panadería”. Se sumaron voces que llamaron a la acción institucional: “A ver, lo primero es ir a denunciar a la secretaria de salud con todas las evidencias. A la panadería no tenían que ir porque los van a poner en preaviso y cuando les hagan la visita ya van a tener todo limpio y en orden. Por otro lado, el dinero es lo de menos”.

En la discusión también surgieron opiniones técnicas sobre el uso de cuchillas en panaderías: “Para los que no saben de panadería en todas las panaderías se utilizan cuchillas para hacer los cortes al pan las líneas por dónde se ve el bocadillo se realizan con una cuchilla”.

El episodio ha puesto en tela de juicio la seguridad alimentaria en establecimientos de barrio, ya que la presencia de un objeto como ese en un alimento cotidiano puede provocar heridas graves o asfixia accidental.

Presuntamente el incidente ocurrió tras una compra en la panadería La Espiga Dorada, en el barrio El Pinar - crédito @PasaenBogota / X

Hasta el momento, la denuncia se fundamenta en el testimonio del ciudadano y el material audiovisual difundido. No existen pronunciamientos oficiales de la Secretaría de Salud ni del propio local señalando las causas del incidente.

No obstante, para denunciar irregularidades sanitarias en panaderías de Bogotá u otros establecimientos de consumo, la Secretaría Distrital de Salud dispone de varias vías: se puede presentar la queja por teléfono al 601 3295090, por correo a linea106@saludcapital.gov.co, o a través de la plataforma Bogotá Te Escucha (SDQS). El horario de atención es de lunes a viernes de 7 a 17 horas y sábados de 7 a 12.

Si se detectan irregularidades, las autoridades de Bogotá pueden ordenar el cierre inmediato de establecimientos por violaciones sanitarias, como plagas o mala manipulación de alimentos. También pueden decomisar productos en mal estado y aplicar multas económicas conforme al código de policía actual, para proteger la salud pública y la seguridad alimentaria.