Colombia

Feid compartió un emotivo mensaje para Ryan Castro tras su primer concierto en el Atanasio Girardot: “Seguí rompiendo”

El paisa publicó una fotografía al salir al escenario junto a su colega, invitando a que la vida siga premiando el talento y la perseverancia del llamado ‘canante del ghetto’

Guardar
Qué dijo el público de '+57', la canción Feid, Karol G, Maluma, J Balvin, Blessd, Ryan Castro y DF - crédito @jbalvin
Qué dijo el público de '+57', la canción Feid, Karol G, Maluma, J Balvin, Blessd, Ryan Castro y DF - crédito @jbalvin

Ryan Castro sorprendió a los asistentes a su concierto en Medellín la noche del sábado 25 de abril en el estadio Atanasio Girardot, interpretando sus más grandes éxitos musicales. Sumado a esto, contó con la participación de 17 artistas invitados con un setlist de 31 canciones que lo han llevado a lo alto de los listados musicales.

Uno de los invitados fue Feid, que recientemente compartió un mensaje a través de sus Instastories felicitando a su colega por el logro conseguido en su natal Medellín y lo invitó a seguir trabajando por el crecimiento en la industria.

“Que las bendiciones sigan llegando! Felicidades mi niño, que te siga yendo mejor cada día!!! Seguí rompiendo”, escribió Feid junto a una fotografía en el escenario con Ryan Castro, mientras interpretaban uno de sus temas.

Ryan Castro - Atanasio Girardot
El mensaje que dedicó Feid a Ryan Castro por su primer estadio - crédito @feid/IG

Pero el Ferxxo no fue el único que llamó la atención al dedicarle unas palabras a “tío Ryan” -como le dice de cariño J Balvin y Río-, pues uno de los mensajes más esperados era el de Karol G, debido a la cercanía que ambos han presumido en redes sociales al aparecer en escena en cada uno de sus eventos.

La Bichota escribió: “El Awo Rompiendo en casa... Felicidades Awooo... muy orgullosa de ti”, provocando una ola de comentarios de parte de los seguidores de cada artista a pesar de que no estuvo entre los invitados.

Entre los mensajes que aparecieron en redes sociales, destacan: “Karol y Feid haciendo haciendo lo suyo, porque separados sí, pero ingratos jamás”; “tremendo show, yo creo que Ryan la está rompiendo y dará de qué hablar en el gremio”; “todos sabemos que Ryan será el próximo Maluma o Balvin”, entre otros.

---
Karol G también felicitó a Ryan Castro por lo conseguido en Medellín - crédito @besties_mty0/TikTok

Estos fueron los invitados al concierto de Ryan Castro:

  1. Kybba con quien interpreta junto a Sean Paul el tema Ba Ba Bad
  2. Sean Paul
  3. Dongo
  4. Rayo y Toby
  5. Kapo
  6. Maluma
  7. Maisak
  8. Mora
  9. Hamilton con quien interpreta el tema 4LIFE
  10. Aria Vega
  11. Jorge Celedón
  12. Zion
  13. Andy Rivera
  14. Sech
  15. Feid
  16. J Balvin
  17. Baby Rasta & Gringo

Adicionalmente, entre los asistentes también apareció la argentina Valentina Ferrer desde el público, que sorprendió a los asistentes con su calidez y presume de su cercanía con el paisa.

Pero la modelo no fue la única que se robó el show, ya que Río, el hijo de J Balvin con la exreina, envió un emotivo mensaje a Castro para que se sintiera tranquilo al salir al escenario.

El pequeño conmovió a los asistentes al concierto por lo emotivo del mensaje - crédito @reaggaetoncolombiano/TikTok

“Hola tío Ryan, no tengas miedo. Yo sé que va a ser tu primer vez que vas a estar en un estadio. No tengas miedo, yo sé, yo te amo. Awoo”, fueron las palabras del pequeño que generaron una ovación en el público.

Ryan se presentaría el 31 de octubre en Bogotá

Horas antes de su concierto en Medellín, el equipo del cantante habría desplegado una serie de imágenes que anticipan desde ya su presentación en el estadio El Campín de Bogotá para el próximo 31 de octubre de 2026.

Bajo el lema “Awooween”, la temática del evento estaría enfocada en la celebración de Halloween, imponiendo una nueva dinámica para sus conciertos.

En otras piezas aparecen las frases “Triki Triki Awooween” y “Quiero sanka para mí”, lo que podría confirmarse que Castro podría presentarse el 31 de octubre de 2026. De oficializarse la noticia, sería la tercera vez que el cantante de género urbano se presente para sus seguidores capitalinos.

Imágenes del anuncio del concierto de Ryan Castro en Bogotá - crédito @conciertoscolombia.oficial/Instagram
Imágenes del anuncio del concierto de Ryan Castro en Bogotá - crédito @conciertoscolombia.oficial/Instagram

Por ahora, los seguidores del “cantante del ghetto” tendrán que esperar el 27 de abril como informaron en BluRadio, que se den más detalles de esta presentación que se convierte desde ya en una de las más esperadas por los capitalinos.

Temas Relacionados

Ryan CastroFeidKarol GColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Candidatos presidenciales exigieron a Rtvc organizar debates antes de la primera vuelta: Ni Paloma Valencia, De la Espriella e Iván Cepeda firmaron

La carta firmada por siete postulantes fue remitida al gerente del Sistema de Medios Públicos, resaltando la importancia de debates para satisfacer la normativa electoral y garantizar la transparencia del proceso democrático

Candidatos presidenciales exigieron a Rtvc organizar debates antes de la primera vuelta: Ni Paloma Valencia, De la Espriella e Iván Cepeda firmaron

Qué comer y qué vitamina tomar para mantener la masa muscular después de los 50 años

El secreto está en consumir alimentos ricos en proteínas y combinarlos con ejercicio constante

Qué comer y qué vitamina tomar para mantener la masa muscular después de los 50 años

Resultado Dorado Mañana hoy 27 de abril

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del país

Resultado Dorado Mañana hoy 27 de abril

Universitario de Perú insiste en negociar por Fabian Bustos, entrenador de Millonarios, a pesar de estar en fase clave de la Liga BetPlay

El cuadro Embajador sigue con chances de clasificar a los ‘Play-off’, luego de la remontada en puntos liderada por el entrenador argentino

Universitario de Perú insiste en negociar por Fabian Bustos, entrenador de Millonarios, a pesar de estar en fase clave de la Liga BetPlay

Asesinato de Gabriel Acosta, hincha del Junior, en Cartagena: identificaron a ‘Jafre’ como un presunto responsable del crimen

La investigación permitió identificar a un implicado de 24 años, señalado a partir del análisis de grabaciones, sobre quien pesa una orden de captura emitida por un juez con funciones de control

Asesinato de Gabriel Acosta, hincha del Junior, en Cartagena: identificaron a ‘Jafre’ como un presunto responsable del crimen
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

Disidencias habrían intimidado con dos explosivos a una comunidad de Jamundí: “Volamos todos para la porra”

Ola de violencia en el sur de Colombia: van 17 ataques en menos de 48 horas, se les atribuyen principalmente a disidencias de ‘Iván Mordisco’

Oleada de violencia en Colombia: son 11 ataques en 24 horas; esta es la arremetida de ‘Iván Mordisco’ contra el Gobierno Petro

Atentado en Cajibío, Cauca, ya deja 14 muertos y más de 38 heridos: la red hospitalaria está “al límite”

ENTRETENIMIENTO

Video íntimo de Westcol con Milica, una reconocida creadora de contenido argentina: la implicada se pronunció

Video íntimo de Westcol con Milica, una reconocida creadora de contenido argentina: la implicada se pronunció

Yina Calderón se refirió a los rumores de que Karina García será la nueva integrante de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo: “Nadie le ha atinado”

Hijo de Giovanny Ayala sufrió un accidente en su camioneta cuando viajaba a su finca: “A este man si le pasan cosas”

Murió un trabajador durante el montaje del escenario para el show de Shakira en Copacabana, Brasil

Hijo de Giovanny Ayala denuncio ante la Fiscalía al cantante Ciro Quiñones por supuestas amenazas: “Te voy a mandar una gente”

Deportes

Universitario de Perú insiste en negociar por Fabian Bustos, entrenador de Millonarios, a pesar de estar en fase clave de la Liga BetPlay

Universitario de Perú insiste en negociar por Fabian Bustos, entrenador de Millonarios, a pesar de estar en fase clave de la Liga BetPlay

Diego Perea, futbolista colombiano, denunció que su representante lo estafó y pidió donaciones: “Prácticamente nos echan a la calle”

Luka Modric se fracturó el pómulo en el Milan vs. Juventus y encendió las alarmas en la selección de Croacia a pocos días del Mundial en 2026

Agresión a un futbolista colombiano desencadenó una pelea durante un partido en España: el arquero le pegó un puñetazo a un rival

Seis equipos van tras dos puestos: las cuentas de Cali, Santa Fe, Millonarios, Medellín y otros clubes para clasificar a las finales de la Liga BetPlay