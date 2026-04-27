Feid compartió un emotivo mensaje para Ryan Castro tras su primer concierto en el Atanasio Girardot: “Seguí rompiendo”

Qué dijo el público de '+57', la canción Feid, Karol G, Maluma, J Balvin, Blessd, Ryan Castro y DF - crédito @jbalvin

Ryan Castro sorprendió a los asistentes a su concierto en Medellín la noche del sábado 25 de abril en el estadio Atanasio Girardot, interpretando sus más grandes éxitos musicales. Sumado a esto, contó con la participación de 17 artistas invitados con un setlist de 31 canciones que lo han llevado a lo alto de los listados musicales.

Uno de los invitados fue Feid, que recientemente compartió un mensaje a través de sus Instastories felicitando a su colega por el logro conseguido en su natal Medellín y lo invitó a seguir trabajando por el crecimiento en la industria.

“Que las bendiciones sigan llegando! Felicidades mi niño, que te siga yendo mejor cada día!!! Seguí rompiendo”, escribió Feid junto a una fotografía en el escenario con Ryan Castro, mientras interpretaban uno de sus temas.

El mensaje que dedicó Feid a Ryan Castro por su primer estadio - crédito @feid/IG

Pero el Ferxxo no fue el único que llamó la atención al dedicarle unas palabras a “tío Ryan” -como le dice de cariño J Balvin y Río-, pues uno de los mensajes más esperados era el de Karol G, debido a la cercanía que ambos han presumido en redes sociales al aparecer en escena en cada uno de sus eventos.

La Bichota escribió: “El Awo Rompiendo en casa... Felicidades Awooo... muy orgullosa de ti”, provocando una ola de comentarios de parte de los seguidores de cada artista a pesar de que no estuvo entre los invitados.

Entre los mensajes que aparecieron en redes sociales, destacan: “Karol y Feid haciendo haciendo lo suyo, porque separados sí, pero ingratos jamás”; “tremendo show, yo creo que Ryan la está rompiendo y dará de qué hablar en el gremio”; “todos sabemos que Ryan será el próximo Maluma o Balvin”, entre otros.

Karol G también felicitó a Ryan Castro por lo conseguido en Medellín - crédito @besties_mty0/TikTok

Estos fueron los invitados al concierto de Ryan Castro:

Kybba con quien interpreta junto a Sean Paul el tema Ba Ba Bad Sean Paul Dongo Rayo y Toby Kapo Maluma Maisak Mora Hamilton con quien interpreta el tema 4LIFE Aria Vega Jorge Celedón Zion Andy Rivera Sech Feid J Balvin Baby Rasta & Gringo

Adicionalmente, entre los asistentes también apareció la argentina Valentina Ferrer desde el público, que sorprendió a los asistentes con su calidez y presume de su cercanía con el paisa.

Pero la modelo no fue la única que se robó el show, ya que Río, el hijo de J Balvin con la exreina, envió un emotivo mensaje a Castro para que se sintiera tranquilo al salir al escenario.

El pequeño conmovió a los asistentes al concierto por lo emotivo del mensaje - crédito @reaggaetoncolombiano/TikTok

“Hola tío Ryan, no tengas miedo. Yo sé que va a ser tu primer vez que vas a estar en un estadio. No tengas miedo, yo sé, yo te amo. Awoo”, fueron las palabras del pequeño que generaron una ovación en el público.

Ryan se presentaría el 31 de octubre en Bogotá

Horas antes de su concierto en Medellín, el equipo del cantante habría desplegado una serie de imágenes que anticipan desde ya su presentación en el estadio El Campín de Bogotá para el próximo 31 de octubre de 2026.

Bajo el lema “Awooween”, la temática del evento estaría enfocada en la celebración de Halloween, imponiendo una nueva dinámica para sus conciertos.

En otras piezas aparecen las frases “Triki Triki Awooween” y “Quiero sanka para mí”, lo que podría confirmarse que Castro podría presentarse el 31 de octubre de 2026. De oficializarse la noticia, sería la tercera vez que el cantante de género urbano se presente para sus seguidores capitalinos.

Imágenes del anuncio del concierto de Ryan Castro en Bogotá - crédito @conciertoscolombia.oficial/Instagram

Por ahora, los seguidores del “cantante del ghetto” tendrán que esperar el 27 de abril como informaron en BluRadio, que se den más detalles de esta presentación que se convierte desde ya en una de las más esperadas por los capitalinos.