Video íntimo de Westcol con Milica, una reconocida creadora de contenido argentina: la implicada se pronunció

Rumores apuntan a que el paisa le habría sido infiel a Luisa Castro - crédito @Javielcanino/X

Las redes sociales se encendieron desde el domingo 26 de abril de 2026 tras la viralización de algunos videos y fotografías que mostraban a Westcol junto a Milica, una reconocida creadora de contenido en Argentina y que ha conseguido acumular seguidores por su contenido en Twitch.

Las imágenes se viralizaron en redes sociales y muchos usuarios las calificaron como románticas; incluso se especuló sobre la posibilidad de que ocurriera algo más antes o después de la grabación. La difusión generó comentarios y especulaciones acerca de la vida sentimental del streamer colombiano, quien mantiene una relación con la modelo Luisa Castro.

Las redes sociales se llenaron de felicitaciones y rumores luego de que Westcol y Luisa Castro oficializaran su vínculo sentimental, mientras un amigo cercano dejó pistas sobre un posible compromiso - crédito @westcol/ Instagram

Entre el material compartido se observa a ambos disfrutando de un baño de espuma, riendo y compartiendo un momento íntimo. La claridad de los rostros en los videos llevó a que muchos internautas interpretaran que existió un romance entre ellos, e incluso se habló de una supuesta infidelidad a la modelo colombiana, que hasta el momento no se ha pronunciado al respecto.

Las sospechas crecieron porque, meses atrás, Milica había admitido públicamente que ambos habrían salido en el pasado. La aparición de las nuevas imágenes renovó la conversación sobre la naturaleza de su vínculo y sobre posibles engaños.

Milica recurrió a sus redes sociales para aclarar los hechos. Aseguró que el video no es reciente y sugirió que, en todo caso, el colombiano solo habría sido infiel en el pasado, no en la actualidad.

Explicó además que todo se trató de un malentendido y que la difusión del contenido no fue autorizada por ninguno de los dos.

Imágenes de Westcol junto a Milica que encendieron las redes sociale sobre una aparente infidelidad - crédito @lorch23694/X

En palabras de la joven: “Se filtraron fotos mías con una persona con la que salí, sin nuestro consentimiento (no son de carácter sexual). No tengo nada que ver, jamás haría algo así; las fotos las tenía alguien cercano a mí que, al estar en otro país, se las llegué a mandar compartiendo mi felicidad de esos momentos. Decidió hacerlas públicas por una ‘apuesta’ en un live en TikTok si yo ganaba la pelea de hoy”.

Milica subrayó que las imágenes fueron compartidas en confianza con un amigo y nunca debieron hacerse públicas. Aprovechó para disculparse con Westcol, afirmando que le tiene respeto y que su intención nunca fue perjudicarlo.

La difusión de los videos y fotografías provocó que muchos usuarios debatieran sobre la privacidad y los límites del contenido personal en redes sociales.

Mientras tanto, Westcol no ha emitido comentarios sobre la polémica. Se sabe que se encuentra terminando un viaje en China acompañado de Luisa Castro.

Milica, 'streamer' argentina, compartió un mensaje sobre lo ocurrido con video junto a Westcol - crédito @milica_yb/X

Luisa Castro le habría sido infiel al ‘streamer’

La controversia en torno a la supuesta infidelidad de Luisa Castro se desató tras la circulación de imágenes y videos en redes sociales que la muestran, según usuarios, en una actitud cercana con el empresario holandés Ruub durante un viaje a Brasil en enero de 2026.

Las fotos, que generaron más de 500 mil interacciones, muestran a una mujer besándose con un hombre en la playa. Aunque muchos identificaron a Castro por su vestimenta, las imágenes no permiten distinguir claramente los rostros.

El material difundido fue interpretado por parte del público como evidencia de que la creadora de contenido habría sido infiel a su pareja, el streamer Westcol. Sin embargo, no existen pruebas concluyentes ni confirmación oficial sobre la identidad de los involucrados en el video y las fotos.

Ante la controversia, Luisa Castro respondió en Instagram con un mensaje que muchos interpretaron como referencia a los rumores en redes sociales - crédito @luisacastrooo/ Instagram

Ante la oleada de rumores, Luisa Castro respondió en sus redes sociales con un mensaje indirecto, afirmando: “No creas en todo lo que ves; a veces las personas pueden ser malas y solo quieren destruir”. Este pronunciamiento fue interpretado por sus seguidores como una alusión directa a la polémica.

A pesar de la controversia, Castro compartió imágenes junto a Westcol desde un viaje a China, sugiriendo que la relación sigue vigente.