Abelardo de la Espriella tomó ventaja frente a Paloma Valencia y disputaría la segunda vuelta contra Iván Cepeda, según reveló encuesta Gad3

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia lideran carrera a la Presidencia tras las elecciones del 8 de marzo, según Atlas-Intel - crédito AP - REUTERS

En la mañana del lunes 27 de abril de 2026 se conoció una nueva encuesta que revela la intención de voto de los colombianos de cara a las elecciones presidenciales que se efectuarán el 31 de mayo de 2026.

El más reciente estudio fue realizado por GAD3 Colombia S.A.S. para RCN Televisión entre el 20 y el 22 de abril de 2026, donde se observa que Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, encabeza el listado con un 36%.

En segundo lugar, aparece el abogado Abelardo de la Espriella con un 21% de apoyos, mientras que Paloma Valencia, aspirante por el partido del Centro Democrático, se ubica en la tercera posición con un 13%, respectivamente.

Más atrás figuran Claudia López con 3% y Sergio Fajardo con 2%. Otros candidatos no superan el 1%. Además, un 11% manifestó que no sufragaría, el 6% que optaría por voto en blanco o nulo, y el 5% permanece indeciso o no respondió.

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