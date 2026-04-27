Colombia

Capturados hinchas de Nacional en Transmilenio por amenazar y robar a hincha de Millonarios

El sistema de seguridad del autobús identificó el incidente, lo que facilitó una respuesta inmediata de la Policía en Bogotá

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La rápida intervención policial fue posible luego de que el sistema de seguridad del autobús identificó el incidente y transmitió la alerta en tiempo real. Gracias a esta tecnología, las autoridades lograron actuar sin demora y controlar la situación antes de que se agravara - crédito @SeguridadBOG / X

La captura de tres hinchas de Atlético Nacional en Bogotá, tras un asalto violento dentro de un bus de TransMilenio, ha reactivado el debate sobre la seguridad en el sistema de transporte masivo y la violencia vinculada a enfrentamientos entre barras de fútbol.

El hecho, ocurrido en la estación Banderas, en la localidad de Kennedy, fue detectado gracias a la red de cámaras de videovigilancia que opera en el sistema. Los dispositivos del centro de monitoreo identificaron a tres hombres que, según la Policía Metropolitana de Bogotá, actuaban de manera sospechosa mientras un articulado se acercaba a la estación.

La secuencia capturada mostró cómo rodearon a un pasajero, lo intimidaron con armas blancas y un arma de fuego, y lo despojaron de sus pertenencias, entre ellas una camiseta de Millonarios. La intervención policial se activó de inmediato tras la alerta del centro de monitoreo.

El cuadrante más cercano acudió al lugar y, en cuestión de minutos, interceptó a los sospechosos. La operación resultó en la captura de los tres hombres y el hallazgo de un arma traumática modificada junto a dos cuchillos entre sus pertenencias, elementos utilizados para someter a la víctima dentro del vehículo de transporte público.

El sistema de seguridad instalado en el autobús detectó el incidente en tiempo real, permitiendo que la policía recibiera la alerta - crédito Policía Metropolitana de Bogotá
El sistema de seguridad instalado en el autobús detectó el incidente en tiempo real, permitiendo que la policía recibiera la alerta - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

La persona afectada, pudo reconocer a los agresores ante las autoridades, lo que permitió que el proceso judicial avanzara con rapidez. Al ser abordado por los uniformados, relató cómo fue rodeado y amenazado por los tres sujetos.

El arma traumática había sido modificada, lo que incrementa su letalidad y transforma su porte en un delito de especial gravedad dentro de la legislación colombiana. El reporte de la Policía Metropolitana resalta que el uso de estos elementos no solo pone en riesgo a la víctima directa, sino también a otros usuarios y al personal del sistema.

Los tres capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Los cargos que deberán enfrentar incluyen hurto calificado y agravado, y tráfico, fabricación o porte ilegal de armas de fuego. Las autoridades también investigan si estos individuos estarían relacionados con otros episodios de violencia dentro de TransMilenio, dada la modalidad delictiva y la pertenencia a una barra futbolera.

Para los usuarios del sistema, el episodio dejó al descubierto las vulnerabilidades persistentes en el transporte masivo y la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y reacción. La Policía Metropolitana reiteró el llamado a los ciudadanos a denunciar comportamientos sospechosos y a colaborar con los procedimientos de seguridad implementados en buses y estaciones.

La acción conjunta entre el sistema de seguridad del autobús y la respuesta rápida de la policía resultó clave para contener el incidente y garantizar la protección de los ocupantes durante el trayecto - crédito @SeguridadBOG / X
La acción conjunta entre el sistema de seguridad del autobús y la respuesta rápida de la policía resultó clave para contener el incidente y garantizar la protección de los ocupantes durante el trayecto - crédito @SeguridadBOG / X

Este incidente se sumó al presentado la noche del miércoles 22 de abril, donde una confrontación mortal entre hinchas de Atlético Nacional y Junior de Barranquilla alteró el centro de Bogotá, dejando dos fallecidos y seis heridos, de acuerdo con la información oficial.

El incidente comenzó en el sector de La Rebeca, donde seguidores de Nacional se suelen congregar habitualmente los miércoles. Tras varias horas organizando actividades en ese punto, algunos se desplazaron a pie hacia la zona de Santa Fe, donde se encontraron con hinchas del Junior.

En la calle 24 con carrera 15, junto a un antiguo local para adultos, se desató una discusión que rápidamente degeneró en violencia. Según testigos y autoridades, un simpatizante del Junior empleó un arma de fuego durante la pelea, mientras otros participantes utilizaron armas blancas.

Riña entre hinchas de Atlético Nacional y Junior en el centro de Bogotá terminó con dos personas muertas - crédito captura de pantalla @LaJornadaco/X
Riña entre hinchas de Atlético Nacional y Junior en el centro de Bogotá terminó con dos personas muertas - crédito captura de pantalla @LaJornadaco/X

La Policía de Bogotá, a través del general Giovanni Cristancho, informó que el enfrentamiento dejó seis heridos: tres por disparos y tres por lesiones cortopunzantes. Las personas afectadas fueron llevadas a centros médicos como la Clínica Méderi y la Clínica San José, donde dos perdieron la vida a causa de la gravedad de sus heridas.

Luego del enfrentamiento, los implicados abandonaron rápidamente la escena, evitando ser detenidos por las autoridades. En ese momento no se produjeron capturas, según reportes oficiales.

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