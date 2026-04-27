Colombia

Un bus del Sitp se volcó y terminó en una zanja en las obras de TransMilenio en Bogotá: hay cuatro heridos y afectaciones en la movilidad

La situación se originó cuando un vehículo de servicio público quedó recostado en una zona intervenida por obras y fue necesaria la atención de diversas entidades para asistir a los heridos y controlar la circulación

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El accidente de tránsito en Kennedy implicó el volcamiento de un bus del SITP en plena obra de TransMilenio - crédito @BogotaTransito/X
El accidente de tránsito en Kennedy implicó el volcamiento de un bus del SITP en plena obra de TransMilenio - crédito @BogotaTransito/X

En la mañana del lunes 27 de abril, la movilidad en el suroccidente de Bogotá se vio alterada tras un incidente que involucró a un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp).

El vehículo terminó volcado en una zona de obras de TransMilenio, lo que provocó una rápida respuesta de emergencias y generó congestión en la zona.

El hecho ocurrió en la localidad de Kennedy, específicamente en la avenida Carrera 68 con Calle 9C, en sentido norte-sur, donde se encuentra la construcción del deprimido que conectará la troncal Américas con las estaciones en proceso de la 68.

Según reportó la Secretaría de Movilidad de Bogotá a las 9:16 a. m., el bus de transporte público, con la ruta 661, quedó parcialmente dentro de una excavación delimitada por mallas de seguridad y rodeada de escombros, lo que dificultó las labores de atención y generó un cierre temporal del tránsito en la vía.

Las labores de rescate permitieron atender a tres personas heridas en el lugar del accidente, según reportaron los Bomberos - crédito Bogotá Tránsito/X

A raíz del volcamiento, equipos de Tránsito, ambulancias y el Cuerpo de Bomberos de Bogotá acudieron al sitio para evaluar la situación. El vehículo, que cubría la ruta 661 Península, terminó volcado sobre la avenida carrera 68 y cayó en el área de obras de TransMilenio, dentro de un sector cercado por mallas debido a la construcción en curso.

Las imágenes compartidas por personas presentes en el lugar dejaron ver el bus recostado sobre uno de sus lados, mientras bomberos y trabajadores de la obra colaboraban en la extracción de los pasajeros, quienes debieron salir por la ventanilla superior del vehículo debido a la posición en la que quedó tras el incidente.

De acuerdo con la información oficial, los bomberos realizaron el rescate y dieron atención prehospitalaria las personas heridas en el accidente. El reporte de la entidad, emitido alrededor de las 9:45 a. m., indicó que también se activó el apoyo de la Secretaría de Salud para reforzar la atención médica.

La Secretaría de Movilidad informó a las 11:00 a. m. sobre el cierre temporal en la “avenida carrera 68 con Calle 9C, sentido Norte - Sur, mientras la grúa realiza maniobras para retirar el bus volcado”.

Tras el incidente, TransMilenio reiteró su compromiso de “reforzar las medidas de control y monitoreo para garantizar la seguridad de todos los actores viales”. La empresa indicó que continuará colaborando con las investigaciones y con el seguimiento necesario para evitar que hechos similares se repitan en la zona de obras y en el resto del sistema - crédito Bomberos Bogotá
Las autoridades activaron el apoyo de la Secretaría de Salud para evacuar y atender a los heridos en el accidente del SITP - crédito Bomberos Bogotá

Finalmente, la entidad indicó cerca de las 11:36 a. m. que “el bus es orillado y se habilita la movilidad en la avenida carrera 68 con Calle 9C, sentido Norte - Sur”.

¿Qué dijo Transmilenio?

De acuerdo con el comunicado emitido por TransMilenio S.A., la prioridad fue activar los protocolos de emergencia para atender a los afectados. “Al lugar acudieron policía y ambulancias para prestar una oportuna asistencia”, confirmó la empresa, que además manifestó su disposición para colaborar con las autoridades encargadas de esclarecer la causa del hecho.

El accidente de tránsito se registró mientras el bus circulaba por uno de los corredores viales más transitados de la ciudad y terminó cayendo en una zona restringida por las obras del sistema de transporte. La situación movilizó a los servicios de emergencia y a los responsables del proyecto de construcción, quienes apoyaron las labores de rescate y atención.

Las imágenes del siniestro muestran el bus del SITP volcado dentro de la excavación, rodeado por el operativo de emergencia - crédito Secretaría Movilidad
Las imágenes del siniestro muestran el bus del SITP volcado dentro de la excavación, rodeado por el operativo de emergencia - crédito Secretaría Movilidad

La Secretaría de Salud informó que entre los lesionados hay dos hombres y dos mujeres, quienes fueron trasladados en ambulancias a centros médicos.

Por ahora, no se ha confirmado la cantidad total de pasajeros que viajaban en el bus en el momento del siniestro ni las circunstancias precisas que llevaron al volcamiento.

Tras el incidente, TransMilenio reiteró su compromiso de “reforzar las medidas de control y monitoreo para garantizar la seguridad de todos los actores viales”. La empresa indicó que continuará colaborando con las investigaciones y con el seguimiento necesario para evitar que hechos similares se repitan en la zona de obras y en el resto del sistema.

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