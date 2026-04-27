Gustavo Bolívar reaccionó a críticas y rumores sobre una supuesta relación entre Juliana Guerrero y Petro: “Ese chisme golpea”

Gustavo Bolívar aseguró que el presidente no solo le tiene confianza a Juliana Guerrero; también a la juventud colombiana - crédito Colprensa y @jguerrero112/Instagram

El exdirector del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar dio su opinión sobre Juliana Guerrero, la joven a la que el presidente Gustavo Petro intentó nombrar viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad y Equidad, pese a que consiguió de manera presuntamente irregular sus títulos como contadora pública y tecnóloga de Gestión Contable y Tributaria.

La joven, que hizo parte del Ministerio del Interior, volvió a acaparar los titulares de la prensa debido a denuncias públicas que hizo la gerente del Fondo de Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Angie Rodríguez. La funcionaria la señaló de tener un amplio poder en distintas entidades del Gobierno, de hacer parte de una supuesta red criminal que quiere sacarla de la administración y de asegurar que tiene nexos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

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Al respecto, Bolívar afirmó que es necesario determinar si las acusaciones contra Guerrero se adecúan a algún tipo penal. “Lo que uno tiene que entrar a mirar es si las actuaciones de ella son delictivas. Pero uno llega a decirle al presidente, que se ganó la Presidencia con un mundo de votos y con un recorrido de décadas, a quién tiene que nombrar, eso no, porque a ninguno nos gustaría”, aseveró el exdirector, en diálogo con la revista Semana.

Gustavo Bolívar aseguró que no es adecuado indicarle al presidente Gustavo Petro a quiénes nombrar dentro del Gobierno, en relación con la inclusión de Juliana Guerrero - crédito Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

Para Bolívar, cualquier hecho irregular que Juliana Guerrero haya cometido debe ser denunciado ante las autoridades competentes, para que esclarezcan los hechos. “Pero no irnos a atacar a la persona per se, sino qué cosas malas hecho”, dijo el exfuncionario al medio de comunicación citado.

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Explicó, además, que el presidente Gustavo Petro aceptó que hiciera parte del Gobierno en su momento e intentó ubicarla en un alto cargo ministerial porque le tiene confianza y “cree en ella”, así como en la juventud. Sin embargo, aseguró que es posible que el jefe de Estado haya errado en tenerla en cuenta para integrar su administración. “Uno se puede equivocar de repente con las personas, pero no de mala fe”, precisó.

Bolívar criticó entonces los rumores que surgieron sobre una supuesta relación sentimental entre el primer mandatario y Guerrero, los cuales el mismo Petro tuvo que salir a desmentir a través de una publicación en X. Según el exdirector del DPS, ese tipo de especulaciones relacionadas con la vida íntima de las personas no deberían tener lugar y que el jefe de Estado no tendría que verse en la obligación de dar explicaciones públicas al respecto. “Aquí nos encanta la comidilla”, aseveró.

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Juliana Guerrero es señalada de haber conseguido títulos universitarios de manera irregular - crédito @jguerrero112/Instagram

A su juicio, el hecho de que Gustavo Petro haya indicado que no tiene ninguna relación con Guerrero ni con ninguna otra persona que haya sido mencionada por Angie Rodríguez deja en evidencia que el primer mandatario quiso evitar las críticas hacia él y hacia las personas con las que está siendo vinculado sentimentalmente.

“Tengo entendido que él está divorciado hace rato, entonces si pudiera, pues lo haría. Pero él sale a aclararlo porque entiende que también ese chisme golpea a otra persona, no solo a él, y de manera injusta”, añadió.

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La aclaración de Petro sobre supuestas relaciones sentimentales

En una publicación en X, el primer mandatario afirmó que hay funcionarios del Gobierno nacional y periodistas que han sugerido que tiene relaciones sentimentales con ciertas personas. No mencionó específicamente a Juliana Guerrero, pero los rumores la involucran a ella.

En consecuencia, aclaró que, aunque no suele hablar sobre su vida privada, en esta ocasión decidió hacerlo para desmentir los señalamientos.

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Con este mensaje en su perfil de X, el presidente Gustavo Petro negó que tenga alguna relación con Juliana Guerrero u otra funcionaria de su administración - crédito @petrogustavo/X

“He decidido libremente contarle a la sociedad colombiana que ninguna de las personas mencionadas en la entrevista con la actual funcionaria Angie Rodríguez ha tenido o tiene alguna relación sentimental conmigo”, escribió el presidente en X.