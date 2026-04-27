Daniel Jaramillo, presidente del Once Caldas, reveló hasta cuándo estará Dayro Moreno con el equipo

Dayro Moreno es uno de los referentes del Once Caldas desde hace varios meses- crédito @oncecaldas/X

El futuro de Dayro Moreno en Once Caldas no tiene una fecha de vencimiento definida. Así lo dejó claro el presidente del club, Daniel Jaramillo, que aseguró que el histórico delantero seguirá vistiendo la camiseta blanca hasta que él mismo lo decida, su permanencia dependerá de su estado físico y de su deseo de continuar.

El directivo fue contundente al referirse al vínculo del atacante con el club. “Esta es la casa de él y tiene contrato hasta diciembre. Lo vamos llevando año a año, y eso él así lo ha querido. Esta es su casa y lo será hasta que su corazón y cuerpo le indiquen que puede estar en el Once”, expuso en diálogo con el Diario AS Colombia. Con esta postura, Once Caldas deja claro que no habrá presiones externas para definir el retiro de uno de los jugadores más importantes en su historia reciente.

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Con 225 goles, Moreno superó a Galván Rey como el máximo anotador en la historia del FPC - crédito Colprensa

Dayro Moreno: números, legado y vigencia

Hablar de Dayro Moreno es hablar de historia pura de Once Caldas. El delantero de 40 años no solo se mantiene vigente, sino que sigue siendo determinante dentro del equipo. Estos son sus números en las tres etapas que ha estado en Once Caldas: 422 partidos jugados, 176 goles, 37 asistencias, dos ligas y una Copa Libertadores.

Jaramillo no escatimó elogios al referirse al atacante: “Para nosotros es una bendición contar con Dayro Moreno, tiene muchas historias, la gente cree muchas cosas de él pero lo que no sabe es que es un gran tipo. Siempre que se le hace un llamado de atención, un jalón de orejas, responde de la mejor forma posible. Todos los días se revienta. Es uno de los que mejor se entrena, pese a que tiene 40 años, para algunos clubes por su edad ya debería estar descartado. Es historia del Once y que siga marcando goles hasta que quiera”.

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Las palabras del presidente resumen el presente del delantero: disciplina, compromiso y rendimiento, incluso en una etapa donde muchos futbolistas ya han colgado los guayos. Dayro Moreno no solo sigue activo, sino que continúa siendo pieza clave en el esquema del equipo.

Más allá de la situación individual de Moreno, Jaramillo también dejó claro cuál es la ambición del club. Once Caldas no se conforma con competir, quiere volver a ser protagonista.

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“Nuestros objetivos son claros, ser campeones, tenemos que ir paso a paso, los directivos sabemos que ya es hora que el once vuelva a estar en la parte alta de la tabla, no es fácil, no tenemos una nómina llamativa, pero tenemos un grupo de jugadores que son comprometidos y que creen que pueden ser campeones. No tenemos estrellas que están brillando todo el día, sino muy buenos jugadores”, afirmó.

El discurso del dirigente refleja una apuesta por el trabajo colectivo por encima de las individualidades. En un contexto donde muchos equipos apuestan por figuras mediáticas, Once Caldas parece construir desde la disciplina y la cohesión del grupo.

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Este es el momento en el cual Dayro Moreno, delantero de Once Caldas celebraba la clasificación parcial de Once Caldas a los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026 l - crédito Colprensa

La crítica al arbitraje colombiano

En esa línea, también hubo espacio para referirse a factores externos que inciden en el rendimiento deportivo, como el arbitraje y el uso de la tecnología.

“Lo más preocupante es que tenemos una herramienta que le está costando mucho a los equipos pero no se está usando muy bien. Es el VAR. No se está utilizando. Sí nos preocupa. Es una preocupación generalizada. La federación está trabajando para corregir eso”, señaló, evidenciando una inquietud que comparten varios clubes del fútbol colombiano.

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Él es Hernán Dario Herrera, entrenador Hernán Darío Herrera de Once Caldas desde el 2024 - crédito Colprensa

La defensa a Hernán Darío Herrera frente a la crítica

En medio de un entorno donde los resultados siempre condicionan el ambiente, Jaramillo también se refirió a la constante crítica de un sector de la hinchada hacia el técnico Hernán Darío Herrera. El dirigente fue enfático en respaldar al entrenador y su cuerpo técnico, restando dramatismo a los cuestionamientos.

“La crítica de la hinchada para con Hernán Darío Herrera, director técnico, es increíble y lamentable que pase eso, pero no nos podemos dejar llevar de eso porque aparte le pasa a todos los equipos, no es exclusivo del Once Caldas, es darle la tranquilidad junto a su cuerpo técnico de que trabajen”, expresó.

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