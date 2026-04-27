Nairo Quintana ya tiene definida su próxima carrera tras el título en la Vuelta a Asturias: esta será la nueva aparición del colombiano

Nairo Quintana disfruta de sus últimas competencias como profesional en el 2026 - crédito EFE

Nairo Quintana, tras conquistar su tercer título en la Vuelta a Asturias, afrontará una de las competencias más exigentes del calendario internacional: el Tour de Romandía, programado del 28 de abril al 3 de mayo de 2026, donde buscará reeditar su victoria de 2016 y afianzar su vigencia en la élite del ciclismo mundial.

Para el Tour de Romandía, el Movistar ha apostado por un equipo balanceado con Pablo Castrillo, Jefferson Cepeda, Davide Formolo, Pavel Novák, Filip Maciejuk y Jorge Arcas, dotando a Quintana de respaldo táctico y experiencia en terreno suizo.

El Tour de Romandía de 2026, que abrirá con un prólogo antes de cinco etapas decisivas, figura en la categoría World Tour, lo que garantiza la participación de algunos de los ciclistas más destacados del panorama actual.

Entre los rivales ya confirmados figuran Tadej Pogacar (UAE Team Emirates - XRG), Lenny Martínez (Bahrain Victorious), y el esloveno Primoz Roglic acompañado por Florian Lipowitz en el Red Bull – BORA – hansgrohe. Quintana no solo conoce la competencia, sino que en 2016 logró una de los campeonatos más notables de su recorrido por Europa en esta prueba, que exige tanto resistencia como estrategia para brillar en la clasificación general.

La próxima participación del boyacense se enmarca como un paso clave para ser convocado a una de las ‘tres grandes’, en la que sería su última temporada como profesional.

Afiche del Movistar Team anunciando el título de Nairo Quintana en la Vuelta a Asturias 2026 - crédito Movistar Team

Su reciente triunfo en Asturias lo convierte en tricampeón de una competición que ya había ganado en 2017 y 2021, alcanzando nuevamente el podio tras cuatro etapas y consolidando su regreso como protagonista en pruebas por etapas desde que en 2022 se impusiera en el Tour de la Provenza y el Tour de los Alpes Marítimos.

En la última etapa de la Vuelta a Asturias, que concluyó con la victoria del mexicano Edgar Cadena entre Lugones y Oviedo, Quintana confirmó su protagonismo absoluto. En ese mismo podio estuvo el colombiano Diego Pescador, ubicado en tercer lugar.

A sus 34 años, este será el mayor compromiso para Quintana en 2026, abriendo el bloque final de su carrera, según el propio escalador, quien al inicio de temporada anticipó que esta sería su despedida definitiva, tras más de una década en el Movistar Team, equipo al que llegó en 2012 desde el conjunto Colombia es Pasión – Café de Colombia.

Nairo Quintana ganó la etapa 2 de la Vuelta a Asturias y desde entonces no soltó el primer lugar de la clasificación general - crédito Movistar Team/ Sprint Cycling/ X

Después de la Vuelta a Asturias, Quintana tiene en su horizonte inmediato la posibilidad de disputar la edición 81 de la Vuelta a España, que se celebrará entre agosto y septiembre de 2026, con inicio en Mónaco y final en Granada. El Movistar ya ha preinscrito tanto a Quintana como a Einer Rubio, aunque su confirmación definitiva dependerá de su rendimiento en los compromisos previos.

Durante su trayectoria, Nairo Quintana ha conquistado el Giro de Italia (2014), la Vuelta a España (2016), la Tirreno–Adriático (2015 y 2017), la Vuelta a Cataluña (2016), la Vuelta al País Vasco (2013) y el Tour de Romandía (2016). En el Tour de Francia, el colombiano ha rozado el podio máximo en dos ediciones con sendos segundos lugares (2013 y 2015), además de un tercer puesto en 2016 y tres posiciones adicionales dentro del top-10. De haber conseguido la victoria en París, Quintana se habría convertido en el primer ciclista colombiano con triunfos en las tres grandes del ciclismo de ruta internacional, un hito aún inalcanzado para el país andino.

Las declaraciones de Nairo Quintana tras su título en la Vuelta a Asturias 2026

una entrevista con Nairo Quintana tras su tercera victoria en la general de la Vuelta Ciclista a Asturias. Nairo habla sobre lo difícil que fue la carrera y destaca el buen trabajo en equipo que hicieron - crédito Vuelta a Asturias

Nairo Quintana se impuso en la Vuelta a Asturias 2026, adjudicándose la victoria para el Movistar Team y resaltando el esfuerzo conjunto de su escuadra en declaraciones ofrecidas durante la transmisión oficial de la carrera. El ciclista colombiano dedicó el triunfo de forma especial a su compañero Diego Pescador y expresó gratitud por el respaldo del público local: “Es una tierra que siempre llevaré en el corazón”.

La estrategia del Movistar Team se enfocó en contener al UAE Team Emirates, liderado por Adrià Pericas, frente a sus intentos por alterar la clasificación general, un reto que fue neutralizado gracias al desempeño grupal, según detalló Quintana en la entrevista oficial. El colombiano sintetizó el desempeño del equipo con la declaración: “Hemos controlado bien”.