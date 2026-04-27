Colombia

‘Elefante Blanco’ abrió convocatoria de empleo para reforzar su UTL en el Senado: estos son los requisitos para los aspirantes

Luis Carlos Rúa, que se hizo reconocido por su activismo en la denuncia de obras inconclusas en Colombia, indicó que el objetivo de esta iniciativa es darle transparencia al uso de los recursos asignados y priorizar así la investigación y el control político en su gestión parlamentaria

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Con este video, el senador electo Luis Carlos Rúa explicó de manera transparente cómo se invertirán los recursos públicos destinados al equipo de un congresista y abrió convocatoria pública para contratar a dos abogados, un economista y un ingeniero civil - crédito @elefantescol/Instagram

Luis Carlos Rúa, famoso en las redes sociales por encargar el personaje de Elefante Blanco, que se hizo viral por denunciar, justamente, las obras abandonadas a lo largo y ancho del país, anunció en sus redes sociales la apertura de una convocatoria pública para ampliar su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) en el Senado: corporación a la que llegará con un total de 121.000 votos, al hacer parte de la lista del Partido Alianza Verde.

La decisión del electo congresista, que estaría en línea con el tope presupuestal de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) que rige para cada parlamentario, buscaría -según explicó en un video en sus redes sociales- “transparentar el uso de los recursos y los objetivos del trabajo parlamentario”, ante una ciudadanía atenta al destino de los fondos públicos, frente a las recientes denuncias de corrupción.

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Caricatura de un elefante blanco con ojos amarillos y trompa levantada en un podio dentro del Congreso de Colombia, rodeado de políticos y pantallas de ordenador.
Luis Carlos Rúa, el político que está detrás del personaje Elefante Blanco, que se hizo famoso en redes sociales, quiere vincular a jóvenes a su Unidad de Trabajo Legislativo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cabe destacar que una UTL constituye el equipo técnico y profesional que respalda a cada senador en sus labores legislativas y de control político. El monto máximo autorizado para la nómina de estos equipos en 2026 es de 50 smlmv, lo que equivale a un rango salarial que puede ir desde los $2.484.348 hasta $12.424.740 mensuales por empleado, siempre que el total no supere ese tope fijado para cada legislador.

Cada uno de los miembros del Congreso puede seleccionar hasta 10 personas entre personal de libre nombramiento, remoción o contratistas, al adaptar los perfiles a las necesidades de su agenda. Según el portal oficial, “el senador, a su discreción, postula a los candidatos para su libre nombramiento y remoción o para contratación”; por lo que Rúa buscaría aprovechar para integrar a su equipo a jóvenes profesionales.

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Infografía de la convocatoria UTL del senador Rúa: caricatura de elefante en podio, lupa sobre urna, texto con el tope de 50 SMLMV, requisitos y distribución de fondos.
El senador Luis Carlos Rúa, "Elefante Blanco", abre una convocatoria pública para ampliar su Unidad de Trabajo Legislativo con perfiles profesionales, buscando garantizar transparencia en el uso de los fondos públicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué cargos busca ‘Elefante Blanco’ para que integren su UTL?

Así pues, Rúa explicó la forma en que utilizará estos recursos. “Este elefantico, elegido por ustedes, lo hará así: 19 salarios mínimos mensuales serán destinados a iniciar nuevas investigaciones que generarán argumentos, pruebas, información y resultados, expresó el electo parlamentario, en relación con cómo distribuirá el monto con el que contará por este fin.

Según indicó, con los 31 salarios mínimos mensuales restantes adelantará su labor en el Senado. “Aparte de los conocimientos y experiencias que adquirió el proyecto durante años de trabajo, nos permitirán construir debates de control político, además de crear leyes y evaluar las propuestas de terceros según le sirvan al país y no a particulares”, afirmó el joven congresista, que empezó a planificar su llegada a la corporación.

El congresista anticipó además la contratación de perfiles profesionales específicos para reforzar su equipo: dos abogados, un economista y un ingeniero civil. Para conocer más detalles de los requisitos y conocer la dinámica evaluativa, invitó a sus seguidores a estar pendiente de sus redes sociales, en las que irá informando cómo se adelantará este proceso de selección, que será vital para la conformación de su grupo.

Rúa se ganó su lugar en el nuevo Congreso por su activismo ciudadano en la denuncia de obras inconclusas y casos de corrupción. Para tal fin, se ha caracterizado por el uso de un disfraz de elefante para resignificar el símbolo de despilfarro estatal, como se le conoce a este tipo de prácticas que dejan estructuras a medio terminar: elefantes blancos, que son ya paisaje en diferentes regiones de Colombia.

Exmiembro de la UTL de Berenice Bedoya opinó sobre propuesta de 'Elefante Blanco'
En su perfil de X, el abogado Sergio Mesa, exmiembro de la UTL de Berenice Bedoya, a la que denunció ante la Corte Suprema, opinó sobre propuesta de 'Elefante Blanco' sobre los recursos asignados a su equipo - crédito @sermeca/X

Críticas a la propuesta de ‘Elefante Blanco’ de reorganizar los recursos a los que tiene derecho en su UTL

Su propuesta de una distribución interna de los recursos iría enfocada a privilegiar la investigación y el control político, dos ejes que han marcado su trayectoria. Aunque se conocieron comentarios en respaldo a su intención, hubo otros apuntes, como el del abogado Sergio Mesa, exintegrante de la UTL de la senadora Berenice Bedoya, que la cuestionaron; al considerarla una manera de precarizar la labor de los profesionales.

“Comenzó mal el senador electo, al distribuir los 50 smlmv a los que tiene derecho para contratar los asistentes y asesores de UTL. Usará 19 smlmv para hacer nuevas investigaciones y 31 smlmv para contratar un abogado —recién graduado–, un abogado con experiencia, un economista y un ingeniero civil. Va a pagar chichiguas. Las nuevas investigaciones debe hacerlas con el personal —máximo 10— que contrate", dijo.

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