Hora, fecha y dónde ver los partidos que definen los ocho clasificados a la final de la Liga BetPlay

Internacional de Bogotá, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, Independiente Medellín, Millonarios y Atlético Bucaramanga son los equipos que pueden meterse entre los ocho mejores

La Liga BetPlay 2026-1 dejó los cuadrangulares de lado para darle paso al sistema de 'play-off' en la fase final - crédito Cristian Bayona/Colprensa
La Liga BetPlay 2026-1 dejó los cuadrangulares de lado para darle paso al sistema de 'play-off' en la fase final - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) dio a conocer la programación de los partidos de la fecha 19, en donde seis equipos van a en busca de los dos cupos que restan para saber los clubes que disputarán la fase final en los play-off.

La mayoría de los partidos se jugarán el domingo 3 de mayo, cuando, por “juego limpio”, todos los equipos con posibilidades de clasificar disputarán sus encuentros a la misma hora. La jornada comenzará el viernes 1 de mayo con el duelo entre Once Caldas y Atlético Nacional, ambos ya clasificados.

Así se jugará la fecha 19 de la Liga BetPlay Dimayor I-2026

Estos son los partidos, el día y la fecha de la jornada 19 del fútbol colombiano - crédito Dimayor
Estos son los partidos, el día y la fecha de la jornada 19 del fútbol colombiano - crédito Dimayor

Viernes 1 de mayo

Once Caldas vs Atlético Nacional

  • Fecha y hora: Viernes 1 de mayo, 6:00 p.m.
  • Estadio: Palogrande.
  • Transmisión: Win + Fútbol.

Sábado 2 de mayo

Boyacá Chicó vs Llaneros FC

  • Fecha y hora: Sábado 2 de mayo, 2:00 p.m.
  • Estadio: La Independencia.
  • Transmisión: Win + Fútbol.

Jaguares FC vs Cúcuta Deportivo

  • Fecha y hora: Sábado 2 de mayo, 4:00 p.m.
  • Estadio: Jaraguay.
  • Transmisión: Win + Fútbol.

Domingo 3 de mayo

Fortaleza FC vs. Atlético Bucaramanga

  • Fecha y hora: Domingo 3 de mayo, 3:30 p.m.
  • Estadio: Metropolitano de Techo.
  • Transmisión: Win + Fútbol, Win Play y página web de Win Sports.

Independiente Medellín vs Águilas Doradas

  • Fecha y hora: Domingo 3 de mayo, 3:30 p.m.
  • Estadio: Atanasio Girardot.
  • Transmisión: Win + Fútbol, Win Play y página web de Win Sports.

Alianza FC vs Millonarios

  • Fecha y hora: Domingo 3 de mayo, 3:30 p.m.
  • Estadio: Armando Maestre.
  • Transmisión: Win + Fútbol.

Independiente Santa Fe vs Internacional de Bogotá

  • Fecha y hora: Domingo 3 de mayo, 3:30 p.m.
  • Estadio: El Campín.
  • Transmisión: Win + Fútbol, Win Play y página web de Win Sports.

Deportes Tolima vs Deportivo Cali

  • Fecha y hora: Domingo 3 de mayo, 3:30 p.m.
  • Estadio: Murillo Toro.
  • Transmisión: Win + Fútbol, Win Play y página web de Win Sports.

América de Cali vs Deportivo Pereira

  • Fecha y hora: Domingo 3 de mayo, 5:45 p.m.
  • Estadio: Pascual Guerrero.
  • Transmisión: Win + Fútbol.

Junior FC vs Envigado FC

  • Fecha y hora: Domingo 3 de mayo, 5:45 p.m.
  • Estadio: Romelio Martínez.
  • Transmisión: Win Sports.

Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026 antes de la última fecha

Trofeo de la Liga BetPlay entregado al campeón - crédito Dimayor
Trofeo de la Liga BetPlay entregado al campeón - crédito Dimayor
  1. Atlético Nacional: 40 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +21) (clasificado).
  2. Deportivo Pasto: 34 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +5) (clasificado).
  3. Junior: 32 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +6) (clasificado).
  4. Deportes Tolima: 30 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +10) (clasificado).
  5. América de Cali: 30 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +9) (clasificado).
  6. Once Caldas: 30 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +8) (clasificado).
  7. Internacional de Bogotá: 28 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +2).
  8. Independiente Santa Fe: 26 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +5).
  9. Deportivo Cali: 26 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +4).
  10. Independiente Medellín: 26 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +3).
  11. Millonarios: 25 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +8).
  12. Atlético Bucaramanga: 23 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +7).
  13. Águilas Doradas: 23 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -6).
  14. Llaneros: 22 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de 0).
  15. Fortaleza: 19 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -6) (eliminado).
  16. Cúcuta Deportivo: 16 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -11) (eliminado).
  17. Alianza FC: 16 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -14) (eliminado).
  18. Jaguares de Córdoba: 15 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -15) (eliminado).
  19. Boyacá Chicó: 14 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -20) (eliminado).
  20. Deportivo Pereira: 10 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -16) (eliminado).

