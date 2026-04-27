Hora, fecha y dónde ver los partidos que definen los ocho clasificados a la final de la Liga BetPlay

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) dio a conocer la programación de los partidos de la fecha 19, en donde seis equipos van a en busca de los dos cupos que restan para saber los clubes que disputarán la fase final en los play-off.
La mayoría de los partidos se jugarán el domingo 3 de mayo, cuando, por “juego limpio”, todos los equipos con posibilidades de clasificar disputarán sus encuentros a la misma hora. La jornada comenzará el viernes 1 de mayo con el duelo entre Once Caldas y Atlético Nacional, ambos ya clasificados.
Así se jugará la fecha 19 de la Liga BetPlay Dimayor I-2026
Viernes 1 de mayo
Once Caldas vs Atlético Nacional
- Fecha y hora: Viernes 1 de mayo, 6:00 p.m.
- Estadio: Palogrande.
- Transmisión: Win + Fútbol.
Sábado 2 de mayo
Boyacá Chicó vs Llaneros FC
- Fecha y hora: Sábado 2 de mayo, 2:00 p.m.
- Estadio: La Independencia.
- Transmisión: Win + Fútbol.
Jaguares FC vs Cúcuta Deportivo
- Fecha y hora: Sábado 2 de mayo, 4:00 p.m.
- Estadio: Jaraguay.
- Transmisión: Win + Fútbol.
Domingo 3 de mayo
Fortaleza FC vs. Atlético Bucaramanga
- Fecha y hora: Domingo 3 de mayo, 3:30 p.m.
- Estadio: Metropolitano de Techo.
- Transmisión: Win + Fútbol, Win Play y página web de Win Sports.
Independiente Medellín vs Águilas Doradas
- Fecha y hora: Domingo 3 de mayo, 3:30 p.m.
- Estadio: Atanasio Girardot.
- Transmisión: Win + Fútbol, Win Play y página web de Win Sports.
Alianza FC vs Millonarios
- Fecha y hora: Domingo 3 de mayo, 3:30 p.m.
- Estadio: Armando Maestre.
- Transmisión: Win + Fútbol.
Independiente Santa Fe vs Internacional de Bogotá
- Fecha y hora: Domingo 3 de mayo, 3:30 p.m.
- Estadio: El Campín.
- Transmisión: Win + Fútbol, Win Play y página web de Win Sports.
Deportes Tolima vs Deportivo Cali
- Fecha y hora: Domingo 3 de mayo, 3:30 p.m.
- Estadio: Murillo Toro.
- Transmisión: Win + Fútbol, Win Play y página web de Win Sports.
América de Cali vs Deportivo Pereira
- Fecha y hora: Domingo 3 de mayo, 5:45 p.m.
- Estadio: Pascual Guerrero.
- Transmisión: Win + Fútbol.
Junior FC vs Envigado FC
- Fecha y hora: Domingo 3 de mayo, 5:45 p.m.
- Estadio: Romelio Martínez.
- Transmisión: Win Sports.
Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026 antes de la última fecha
- Atlético Nacional: 40 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +21) (clasificado).
- Deportivo Pasto: 34 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +5) (clasificado).
- Junior: 32 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +6) (clasificado).
- Deportes Tolima: 30 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +10) (clasificado).
- América de Cali: 30 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +9) (clasificado).
- Once Caldas: 30 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +8) (clasificado).
- Internacional de Bogotá: 28 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +2).
- Independiente Santa Fe: 26 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +5).
- Deportivo Cali: 26 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +4).
- Independiente Medellín: 26 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +3).
- Millonarios: 25 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +8).
- Atlético Bucaramanga: 23 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +7).
- Águilas Doradas: 23 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -6).
- Llaneros: 22 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de 0).
- Fortaleza: 19 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -6) (eliminado).
- Cúcuta Deportivo: 16 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -11) (eliminado).
- Alianza FC: 16 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -14) (eliminado).
- Jaguares de Córdoba: 15 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -15) (eliminado).
- Boyacá Chicó: 14 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -20) (eliminado).
- Deportivo Pereira: 10 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -16) (eliminado).