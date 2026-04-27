Gustavo Petro protagonizó nuevo reversazo: finalmente sí recibió a Angie Rodríguez en la Casa de Nariño; así avanza la reunión

El presidente de la República, Gustavo Petro, finalmente se encontró con la directora del Fondo Adaptación en las instalaciones de la Casa de Nariño - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El presidente de la República, Gustavo Petro, sorprendió al país el lunes 27 de abril tras finalmente recibir a Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación, en la Casa de Nariño: un encuentro que inicialmente había sido cancelado, pero que en última instancia fue reprogramado y se llevó a cabo en la residencia del jefe de Estado. El tema en cuestión: las denuncias de la funcionaria sobre actos de corrupción en el Ejecutivo.

En efecto, la reunión fue confirmada luego de una serie de episodios que pusieron en entredicho la relación entre el mandatario y una de las mujeres que dirigió en su momento el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), pero que salió del cargo en medio de múltiples interrogantes y recaló en el mencionado fondo; desde el cual reiteró sus señalamientos de un entramado destinado a perjudicarla.

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De acuerdo con información que trascendió a la prensa, el encuentro se produjo luego de las 4:10 p. m., después de que una programación previa fracasó sin mayores explicaciones. Rodríguez se convirtió en el centro de la agenda política nacional tras dar una serie de entrevistas, cuyos contenidos derivaron en uno de los mayores escándalos del cierre de la presente administración y que salpicaron a miembros del Gobierno.

La funcionaria ingresó a la Casa de Nariño por la que se conoce como la ‘puerta blanca’, ubicada sobre la Carrera Séptima, para evitar así la presencia de los medios de comunicación, lo que podría representar una señal de la manera en que se quería blindar la reunión del impacto mediático por las acusaciones formuladas por Rodríguez, en especial contra figuras como Juliana Guerrero, Carlos Carrillo y José Raúl Moreno.

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Gustavo Petro y Angie Rodríguez, cara a cara

Tras la cancelación de la reunión inicial, lo que se sabía era que un emisario de Rodríguez, acordado de mutuo acuerdo, se había encargado de entregar al presidente lo que serían pruebas de sus declaraciones públicas; en las que alegó que al menos 20 personas al interior del Gobierno, entre ellas la excandidata al viceministerio de Juventud, el director de la Ungrd y, del mismo modo, el jefe de Despacho, estarían inmersas.

En desarrollo...

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