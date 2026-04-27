Colombia

Actriz de ‘Vecinos’ confesó que ahora es bruja y que dejó el país para cambiar su vida

El desarrollo profesional posterior a su retiro televisivo llevó a la artista a reinventarse en el extranjero, donde ahora acompaña a otros actores y realiza practicas relacionadas con una perspectiva espiritual

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La popular Sarita, de 'Vecinos' sorprendió al revelar la práctica a la que se dedica - crédito Paola Díaz / Instagram
La popular Sarita, de 'Vecinos' sorprendió al revelar la práctica a la que se dedica - crédito Paola Díaz / Instagram

Paola Díaz, recordada por darle vida a Sarita en la serie Vecinos, transformó radicalmente su vida desde que dejó la televisión colombiana, hace más de 16 años, impulsada por una decisión personal que la llevó a construir una nueva etapa familiar fuera del país y allí se encontró con una conexión espiritual que cambió su perspectiva.

Y es que ahora no solo está enfocada en su carrera como actriz, sino que es representante de talentos en México y también se reconoce abiertamente como bruja, pues dedicó su vida a una visión guiada por la energía y el respeto a la naturaleza, tal como lo reveló en entrevista con La Red.

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Durante el periodo inicial tras su llegada a México, la intérprete caleña optó por alejarse del foco público durante aproximadamente dos años para dedicarse por completo a la consolidación de su entorno familiar.

“Me fui porque me casé y a esta persona la trasladaron para México. Entonces, pues nada, me fui a México a vivir. Fue una oportunidad increíble para mí. Era la primera vez que iba a construir un hogar más estable. Yo tenía niños muy pequeños, 4 y 5 años, y la mayor 13, y tenía una condición de salud. Es una enfermedad autoinmune que es una artritis reumatoide sistémica”.

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Durante ese tiempo, la actriz se concentró en criar a sus hijos y en crear una nueva dinámica junto a su esposo, ambos con hijos de relaciones previas, en lo que definió como un ejercicio de integración familiar: “Vi crecer a mis hijos, afortunadamente. Logré levantarlos como yo quise o como quisimos en compañía de mi esposo”.

La famosa cambió su rumbo por el amor a su familia y no se arrepiente de lo que ha logrado - crédito Paola Díaz / Instagram
La famosa cambió su rumbo por el amor a su familia y no se arrepiente de lo que ha logrado - crédito Paola Díaz / Instagram

A los dos años de establecerse en territorio mexicano, Díaz retomó su carrera artística, sumando experiencia tanto delante de cámaras como detrás de ellas. Sin embargo, el mayor desafío profesional estuvo en asumir la representación de otros actores: “Ese sí ha sido complicado (...) Entender sus ilusiones, sus sueños, sus por qué no, por qué no me lo gano, por qué no quedé yo, porque esa es la parte más frustrante. Un poco decirle: ‘Mira, no es personal, no es contra ti, no es por ti. Hay mil factores más que influyen en que no quedes en el casting’. Entonces, cada vez me vuelvo más estratega en buscar proyectos que puedan representar lo que mis actores quieren comunicar”.

Paola Díaz asegura ser bruja

La respuesta directa a la transformación de Paola Díaz se resume en su mudanza a México hace 16 años, cuando decidió priorizar la vida familiar y, posteriormente, reactivar su carrera artística en un nuevo escenario. Esta trayectoria la ha llevado a desempeñarse como actriz, representante de talentos y practicante declarada de una vida espiritual vinculada a la naturaleza.

Y es que Paola Díaz no solo se autodefine como mamá, actriz y esposa, sino como bruja. Para la actriz, este término resume una filosofía de vida basada en la conexión con la naturaleza, el estudio de la energía, la herbolaria y la espiritualidad, sin relación necesariamente con sistemas de creencias formales.

En diálogo con La Red, aclaró: “La sola palabra hace como cortocircuito en mucha gente. Esto es un estilo de vida que yo adopté o que seguí y que mucha gente sigue, no soy la única, hombres y mujeres. No es una religión. Hay brujas católicas y brujas, eh, eh, chamanas y judías incluso, pero es un estilo de vida que convive con, con todo lo que está vivo y no vivo dentro de la naturaleza".

Tarotista esotérico, adivinación espiritual, cartas del tarot, lectura mística – (Imagen Ilustrativa Infobae)
En su perfil de Instagram, la famosa se presenta como tarotista, bruja y astróloga – crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Además explicó la conexión que tiene con el mundo: “Tenemos una relación con la naturaleza diferente a lo que tienen el resto de personas. Un respeto por lo que siente, está vivo, palpita, etc. Y entendemos que todo vibra y tiene, y tiene energía. Entonces, tenemos algún conocimiento de manejo energético y de utilización, por ejemplo, de la herbolaria o las plantas y de las rocas con la energía”.

Cabe mencionar que pese a sus ocupaciones como representante y como bruja, la famosa declaró que la vocación actoral es inseparable de su vida: “Ser actriz o actor, por supuesto es una vocación. Y si me dan el chance, entonces hago series, cine y sigo siendo muy feliz y muy agradecida con todo lo que me pasa”, compartió en su diálogo con La Red.

Actrices de la novela ‘Vecinos’, socias en un nuevo proyecto laboral
La actriz continúa hablando con algunos de sus amigos de la televisión colombiana tras años de estar radicada fuera del país - crédito Emisión Vecinos / Caracol Televisión

Asimismo, la actriz aclaró que aunque reside en México, mantiene un vínculo estrecho con su país natal, pues visita frecuentemente Cali, mientras identifica oportunidades para nuevos actores y refuerza sus lazos con familiares y amigos.

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