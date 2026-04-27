James Rodríguez ya tiene fecha para volver a jugar con Minnesota United y su nivel ilusiona rumbo a la Copa del Mundo

James Rodríguez sumó sus primeros minutos con el Minnesota United en la MLS, el pasado 15 de marzo de 2026 - crédito @MLS/X

El regreso a la competencia de James Rodríguez con su club ya tiene fecha confirmada. El volante cucuteño volverá a jugar con Minnesota United el próximo martes 28 de abril, cuando su equipo visite a San Jose Earthquakes por los octavos de final de la U.S. Open Cup. El compromiso está programado para las 9:00 p. m., hora de Colombia, y marcará una nueva oportunidad para que el ‘10’ continúe sumando minutos tras su esperado retorno a la titular.

La expectativa alrededor de James no es menor. Luego de más de cinco meses sin ser inicialista en un partido oficial de liga, el colombiano volvió a aparecer desde el arranque en la reciente jornada de la Major League Soccer, en el duelo frente a Los Angeles FC. Aunque el resultado no acompañó, derrota 0-1 en el Allianz Field, su rendimiento dejó señales bastante positivas.

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Su desempeño fue bien valorado tanto por la prensa estadounidense como por los aficionados, quienes destacaron que, pese al tiempo sin continuidad, su talento permanece intacto. No obstante, el técnico Cameron Knowles decidió sustituirlo al minuto 64, en medio de una serie de variantes tácticas. En su lugar ingresó el argentino Joaquín Pereyra, en una modificación que buscaba refrescar el ataque.

James Rodríguez con la camiseta del Minnesota United acumula apenas 105 minutos en cuatro partidos - crédito Imagen ilustrativa Infobae / Reuters y AFP

Liderazgo en el campo, pese a la derrota

El propio jugador, tras el encuentro, se mostró autocrítico pero optimista. En declaraciones a los canales oficiales del club, dejó claro que su intención es recuperar ritmo competitivo lo más pronto posible. Su ambición es evidente, quiere llegar en óptimas condiciones al tramo final previo a la Copa del Mundo.

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“Quería hacer un gol hoy, por eso estuve intentando de todo lado. En lo que pueda aportar al equipo, ya sea jugando mucho o poco, siempre voy a querer competir para ayudar”, expresó el mediocampista, dejando ver su compromiso con el grupo y su enfoque en lo que viene.

Además, el colombiano reconoció que el calendario es clave, tiene en mente los partidos restantes antes del Mundial, por lo que cada minuto en cancha resulta fundamental. En ese contexto, el duelo por la U.S. Open Cup aparece como una oportunidad ideal para seguir consolidándose.

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En el partido más reciente de Minnesota United, James Rodríguez tuvo su primera titularidad en MLS con el equipo. Acompañó en el ataque a Hlongwane y Dieng - crédito @MNUFC/X

Estadísticas de James Rodríguez en Minnesota United

El rendimiento de James Rodríguez en Minnesota United empieza a tomar forma con datos más concretos tras su regreso a la titular en la Major League Soccer y su participación en la U.S. Open Cup:

Partidos jugados: 4 (1 en MLS y 1 en U.S. Open Cup).

Partidos como titular: 2.

Minutos disputados: 105 en total (63 vs. Los Angeles FC + 60 en U.S. Open Cup).

Promedio de pases acertados: 87% de efectividad.

Promedio de pases por partido: 48 pases intentados.

Ocasiones creadas: 3 en total.

Remates: 4 (todos desde fuera del área).

Goles: 0.

Asistencias: 0.

Si bien aún no registra goles en este nuevo ciclo, su influencia en el juego colectivo es evidente. Su rol no se limita a cifras, sino a la construcción de fútbol, algo que Minnesota necesita para ser competitivo tanto en liga como en torneos alternos.

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James Rodríguez, de la selección de Colombia, ejecuta un tiro de esquina durante la semifinal de la Copa América en Charlotte, Carolina del Norte, el miércoles 10 de julio de 2024 - crédito Jacob Kupferman/AP Foto

La Open Cup, una oportunidad clave

El enfrentamiento ante San Jose no solo representa el siguiente paso en su calendario, sino también una vitrina importante. La U.S. Open Cup suele ser un torneo que permite rotaciones, pero también da espacio a que figuras como James ganen ritmo y confianza.

Así, el martes no será un partido más. Será una nueva prueba para el colombiano, que busca reencontrarse con su mejor versión justo en el momento en que el calendario internacional empieza a apretar. Minnesota confía en su talento, y él, por ahora, responde con fútbol y compromiso.

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