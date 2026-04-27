Diana Ángel aseguró que Juanita Gómez es “la nueva Vicky Dávila” y la periodista respondió: “Entiendo la incomodidad”

La popular periodista no se quedó callada ante las declaraciones de la actriz - crédito Juanita Gómez / Instagram y Colprensa

La reconocida actriz Diana Ángel volvió a convertirse en tendencia en redes sociales por sus intereses políticos, pues protagonizó un cruce de palabras con la periodista Juanita Gómez, directora del área de video en la revista Semana. Y es que la también cantante se viralizó después de realizar una comparación directa de la periodista y presentadora con Vicky Dávila, reconocida por su clara oposición al actual Gobierno de Gustavo Petro.

Tras la publicación que se realizó el 26 de abril de 2026, se encendió el debate a nivel nacional sobre la independencia periodística y las tensiones políticas de cara a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el domingo 31 de mayo de 2026 en primera vuelta.

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El contundente mensaje que publicó la actriz en su cuenta de X fue: “Juanita es la nueva Vicky”, refiriéndose a Dávila, recordada por ser la directora de la revista Semana y por su participación en La Gran Consulta por Colombia rumbo a la Presidencia de la República, que finalmente fue ganada por Paloma Valencia.

Para Diana Ángel, el camino que tomó Juanita Gómez desde su salida de Caracol Televisión y su llegada a Semana la ubica como una sucesora ideal de Vicky Dávila, teniendo en cuenta su importante presencia en el periodismo nacional y sus críticas al Gobierno Petro.

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Publicación de Diana Ángel refiriéndose a la labor de Juanita Gómez - crédito Diana Ángel / X

Frente a la acusación, la respuesta de Juanita Gómez no se hizo esperar y se publicó en la misma plataforma digital: “Tranquila… que opinar distinto a Petro y Cepeda no me convierte en ‘la nueva alguien’, pero entiendo la incomodidad cuando alguien no les compra el discurso”.

Esta frase fue replicada por miles de usuarios que apoyaron a la periodista en medio de su intento de separar su trabajo de sus afinidades políticas, pues su trabajo es reconocido por cuestionar a los sectores cercanos al gobierno.

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Respuesta de Juanita Gómez a la actriz en redes sociales - crédito Juanita Gómez / X

El intercambio de palabras entre Diana Ángel y Juanita Gómez adquirió notoriedad inmediata y polarizó a la audiencia digital, pues los internautas afines al Gobierno apoyaron la publicación de la actriz, argumentando que la periodista ha orientado su trabajo hacia una crítica recurrente y que consideran carente de objetividad al tener en cuenta el medio en el que desempeña su labor.

En contraste, los defensores de la periodista se refirieron al valor de su independencia y lamentaron lo que califican como un episodio de “censura” bajo el pretexto de identificarla como parte de la derecha por las denuncias realizadas a Petro y su gabinete.

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Entre las reacciones de los internautas se encuentran algunas en contra de Diana Ángel como: “Solo busca un contrato porque cómo actriz nadie la quiere... sigue publicando estupideces”, “Que triste ver sus opiniones, no tolera que alguien exprese su opinión y sobre todo decir la verdad de esta porquería de Gobierno” y “Que triste que una actriz que me gustaba tenga esa mentalidad”.

Por otro lado, los que apoyan a la actriz escribieron: “Juanita Gómez en sus tiktok es a veces igual de gritona, cero control emocional, a veces no habla desde el argumento sino desde su ira, es visceral, defiende intereses de los más favorecidos a través de su palabra. Entonces si, si es la nueva Vicky con menos años” y “Juanita, tu cambio en el paso de Caracol a Semana es evidente, te acomodaste muy fácil a la narrativa de la revista”.

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La periodista recibe a diario críticas por su trabajo - crédito @juanitagomezl/IG

El cruce entre la actriz y la periodista se convierte en un ejemplo del fenómeno actual de la opinión pública en Colombia, que está dividida ante las elecciones que se aproximan. Cabe mencionar que Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia encabezan la intención de voto en el país, según la encuesta Invamer publicada el 26 de abril.