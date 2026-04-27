Colombia no tendría crecimiento económico favorable en 2026: alertan que “seguirá limitado por una débil demanda”

El crecimiento económico de Colombia en febrero de 2026 registró un avance interanual de 1,6%, mientras que el primer bimestre acumuló un crecimiento de 1,5%, según el Dane - crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) revisó a la baja su previsión de crecimiento para la economía de Colombia en 2026. La nueva estimación representa una reducción respecto al calculado con anterioridad y responde a un escenario internacional más complejo, con tensiones geopolíticas, condiciones financieras restrictivas y presiones inflacionarias que afectan a toda la región.

Dicha entidad proyecta que el crecimiento económico de Colombia alcanzará 2,5% y no 2,7% en 2026. Según la misma, el país mantendría un desempeño similar al promedio regional, que también ve el crecimiento recortado, en un contexto dominado por la escasa expansión del consumo, los retos para la inversión y condiciones internacionales desfavorables, según detalló el organismo.

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Proyección de crecimiento económico de Colombia en 2026

Así las cosas, el ajuste de la Cepal inscribe a Colombia dentro de una tendencia general en América Latina y el Caribe, donde se prevé que el PIB regional crezca 2,2% en 2026, por debajo del 2,3% estimado en diciembre de 2025. La revisión evidencia la incapacidad estructural de la zona para acelerar su expansión económica.

La Cepal redujo un punto del crecimiento económico que espera de Colombia para 2026 - crédito Cepal

Para Colombia, el organismo atribuye la rebaja a un menor impulso en el consumo privado y a una situación externa más restrictiva. “La mayoría de las economías de la región exhibirá un menor dinamismo económico en 2026 respecto al observado en 2025”, destacó la Cepal.

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El documento agrega que, pese a las señales de reactivación en algunos componentes de la inversión, estos resultados continúan siendo insuficientes para consolidar un crecimiento robusto. Si las proyecciones se cumplen, la economía colombiana crecería en línea con muchas de las naciones latinoamericanas, de las cuales 24 de 33 registrarán menor dinamismo en 2026.

En América Latina y el Caribe, el crecimiento moderado de los últimos años se mantendría, completando un cuarto año con tasas cercanas al 2,3%.

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Factores internacionales que afectan el crecimiento

La Comisión atribuye el ajuste de las previsiones regionales y nacionales a un empeoramiento del entorno internacional. El aumento de las tensiones geopolíticas, sumado al conflicto en Medio Oriente, impulsó la incertidumbre y la volatilidad en los mercados financieros y de materias primas.

Precisamente, en abril de 2026, el precio promedio del petróleo fue 74% más alto que en diciembre de 2025, situación que generó presiones inflacionarias globales, incrementando los costos de producción y transporte. El órgano recordó que el encarecimiento impacta de gran manera a Colombia, cuya economía depende en gran parte de los mercados energéticos y de la importación de insumos.

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El entorno internacional y las decisiones internas sería grandes influyentes para el crecimiento económico de Colombia en 2026 - crédito Infobae Colombia

Además, el alza de precios de los alimentos, la desaceleración de aliados comerciales como la Zona Euro, China e India y el frenazo en el comercio internacional refuerzan las dificultades. La Organización Mundial del Comercio estima que el comercio global crecerá 2,7% en 2026 frente al 4,7% registrado el año anterior.

Frente al panorama, los principales bancos centrales optaron por mantener condiciones financieras prudentes, con lo que restringieron el acceso a crédito y elevaron el costo del financiamiento para economías emergentes como la colombiana.

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Desafíos internos y perspectivas económicas locales

En el ámbito interno, la Cepal advierte que “el crecimiento de Colombia seguirá limitado por una débil demanda local. El consumo privado permanece bajo y la inversión, aunque muestra algunos avances, aún no es suficiente para detonar un ciclo expansivo”.

Además, el empleo muestra señales positivas a menor ritmo. Para 2026, el organismo estima un incremento del 1,1% en la ocupación regional, inferior al 1,5% de 2025. Asimismo, la inflación se situará en una mediana superior al 3%, por encima del 2,4% registrado el año anterior, lo que erosiona el poder adquisitivo.

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La volatilidad cambiaria y la subida de precios en insumos importados seguirán representando amenazas para el crecimiento de Colombia. De igual forma, la desaceleración detectada en el segundo semestre de 2025 mantiene la previsión en terreno cauteloso para el año siguiente.

El FMI redujo al 2,3% la previsión de crecimiento económico de Colombia para 2026 - crédito Johannes P. Christo/Reuters

Riesgos y recomendaciones de la Cepal

A su vez, la Cepal alertó sobre la persistencia de riesgos relevantes:

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Volatilidad mundial.

Vulnerabilidad a choques externos.

Debilidad estructural de la demanda interna.

El organismo insiste en que es imprescindible fortalecer los motores internos del crecimiento y priorizar políticas orientadas a la reducción de brechas estructurales.

“El balance de riesgos de la región contempla factores que, de materializarse, podrían incidir en ajustes a la baja en las proyecciones de crecimiento esperadas para el año”, advirtió. Dentro de ellos, sobresalen:

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Vulnerabilidad ante las fluctuaciones externas.

Escaso margen para políticas públicas.

Efecto de las debilidades institucionales.

Como parte de sus recomendaciones, la Cepal destacó la necesidad de movilizar recursos y fortalecer la gobernanza para dinamizar la inversión y consolidar la resiliencia macroeconómica de la región.

Finalmente, el organismo resaltó que, para reforzar el crecimiento económico de Colombia, será clave ampliar la capacidad de respuesta ante factores externos y consolidar la institucionalidad, lo que permita así un crecimiento más estable en medio de la incertidumbre global.