Colombia

Deslizamientos e inundaciones en Cundinamarca tras las intensas lluvias: estos son los municipios más afectados

El informe de organismos de gestión del riesgo señala que las precipitaciones generaron desbordamientos, interrupciones en la movilidad, evaluación de zonas inestables y afectación a familias en varios sectores del departamento

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Las fuertes lluvias del domingo 26 de abril provocaron inundaciones y bloqueos de vías principales en varios municipios de Cundinamarca - crédito Bomberos Cundinamarca
Las fuertes lluvias del domingo 26 de abril provocaron inundaciones y bloqueos de vías principales en varios municipios de Cundinamarca - crédito Bomberos Cundinamarca

Las inundaciones y deslizamientos que se registraron el domingo 26 de abril en varios municipios de Cundinamarca provocaron el cierre total de rutas clave y afectaron viviendas y vehículos, según un balance preliminar entregado por la Delegación Departamental de Bomberos.

La emergencia tuvo especial impacto en puntos estratégicos de la red vial y obligó a la intervención inmediata de los organismos de socorro.

El episodio más crítico ocurrió en la vía nacional entre Mosquera y La Mesa, donde el desbordamiento de una quebrada en la vereda Curubital atrapó carros, motocicletas y buses intermunicipales.

El Cuerpo de Bomberos de Bojacá confirmó el cierre total de la vía en ambos sentidos, sin reporte de personas lesionadas, pero con vehículos inmovilizados entre los kilómetros 95 y 96.

Las autoridades informaron que la concesión vial desplegó cuadrillas en los kilómetros 98 y peaje Mondoñedo para habilitar los pasos y evacuar a quienes quedaron bloqueados. Además, otras veredas de Bojacá como Barro Blanco, Cubia y Santa Bárbara sufrieron inundaciones, por lo que se activó la evaluación EDAN para determinar daños y necesidades.

La saturación de suelos causó flujos de lodo que atraparon vehículos particulares, motocicletas y buses intermunicipales entre los kilómetros 95 y 96 de Bojacá - crédito Jorge Emilio Rey/X
La saturación de suelos causó flujos de lodo que atraparon vehículos particulares, motocicletas y buses intermunicipales entre los kilómetros 95 y 96 de Bojacá - crédito Jorge Emilio Rey/X

Efectos en otros municipios de Cundinamarca

En Quebradanegra, la caída de árboles por las lluvias obligó al cierre total de vías en los sectores de Pasomalo, Hobovia y la Inspección de La Magdalena. Los equipos de emergencia trabajan en la remoción de obstáculos para restablecer el tránsito.

El municipio de Nocaima, en la provincia del Gualivá, registró inundaciones en viviendas de tres barrios. Personal de atención de emergencias se desplazó hasta la zona urbana para asistir a las familias afectadas.

En San Francisco, el monitoreo de los niveles de ríos y quebradas se mantiene constante, ya que el aumento de caudal representa un riesgo para la población local.

Deslizamientos y monitoreo en otras zonas

En La Mesa, se reportaron deslizamientos de tierra en las veredas Zapata, El Paraíso y El Mirador. Los organismos de socorro evalúan la estabilidad del terreno y recomiendan precaución a los habitantes y conductores de la zona.

Equipos de emergencia y maquinaria trabajan en despeje y atención de afectados tras inundaciones en veredas de La Calera, sin reportes de personas lesionadas - crédito Bomberos Cundinamarca

San Antonio del Tequendama notificó deslizamientos en varias veredas y el desbordamiento de dos quebradas, lo que afectó directamente a cinco familias. El seguimiento de la situación se realiza en coordinación con los comités locales de emergencia.

En Tabio, las lluvias ocasionaron inundaciones en viviendas de la vereda Centro Santa Bárbara, mientras que en La Calera se reportaron anegamientos en El Triunfo, La Toma, La Portada y San José.

Las autoridades departamentales insisten en que la evaluación de daños y la asistencia a los damnificados continúan en desarrollo, mientras se restablecen los servicios y se garantiza la seguridad en las vías y zonas residenciales afectadas.

Zonas críticas según el gobernador de Cundinamarca

El gobernador Jorge Emilio Rey Ángel puntualizó que los equipos trabajan en simultáneo en varias zonas, priorizando la reapertura de rutas y la mitigación de riesgos. Actualmente, la vía entre Mosquera y La Mesa permanece cerrada de forma total en el kilómetro 75, específicamente en el sector de La Y, acceso principal a El Colegio. La restricción se debe a deslizamientos recientes y a la inestabilidad del clima, que complican las labores de recuperación. Los operarios avanzan en la limpieza y estabilización, aunque las autoridades advierten que “tomará varias horas recuperar la movilidad en su totalidad”, según precisó Rey Ángel.

Nocaima y San Francisco, en la Provincia del Gualivá, sufrieron inundaciones en casas y vigilancia de caudales por el alto nivel de los ríos y quebradas - crédito Jorge Emilio Rey/X
Nocaima y San Francisco, en la Provincia del Gualivá, sufrieron inundaciones en casas y vigilancia de caudales por el alto nivel de los ríos y quebradas - crédito Jorge Emilio Rey/X

En paralelo, la vía Anolaima - Corralejas, a la altura del Alto del Trigo, sigue bajo intervención técnica desde marzo debido a una falla progresiva que ha generado deformación de la calzada y pérdida parcial de la banca. “Continuamos en la vía Anolaima - Corralejas (sector Alto del Trigo) con el equipo técnico de Instituto de Camino y Construcción, rehabilitando el corredor con una motoniveladora, retroexcavadora y volqueta”, explicó el mandatario regional en su cuenta de X.

Las condiciones de las carreteras en Cundinamarca han obligado al gobierno departamental a mantener maquinaria activa y cuadrillas en varios frentes. El cierre total en la vía Mosquera-La Mesa y las reparaciones en Alto del Trigo son dos de las intervenciones más urgentes, pues afectan la conexión entre varios municipios clave y limitan el tránsito de productos y personas hacia la región central.

Sobre la Troncal del Rionegro, los puntos críticos en Cucharal, Capitán, Pan de Azúcar y Paraíso requieren una operación constante de remoción de escombros y conformación de banca. Rey Ángel enumeró el despliegue: “En la Troncal del #Rionegro atendemos varios puntos críticos en sectores como Cucharal, Capitán, Pan de Azúcar y Paraíso, con dos retroexcavadoras de llantas, tres volquetas, un minicargador y dos excavadoras sobre oruga”.

La situación se agrava en los municipios de Pandi, San Antonio del Tequendama, La Calera y Caparrapí, donde se han reportado nuevas afectaciones. El gobernador destacó que “con los equipos de Gestión del Riesgo Cundinamarca y el Instituto de Caminos y Construcción, seguimos atentos en municipios como Pandi, San Antonio del Tequendama, La Calera y Caparrapí, donde se han registrado varias afectaciones”.

A grandes rasgos, las autoridades han mantenido la atención prioritaria en los corredores más afectados, utilizando maquinaria especializada y brigadas de emergencia para restablecer el paso vehicular. De acuerdo con el balance oficial, la persistencia de las lluvias y el deterioro acumulado de la infraestructura han complicado los esfuerzos de recuperación, retrasando la normalización de la movilidad en sectores clave del departamento.

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