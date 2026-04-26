Colombia

Masacre en el municipio Toro, Valle del Cauca, dejó cuatro personas muertas tras ataque armado: número 48 del año

Las autoridades reportan que el incidente incrementa el número de masacres en Colombia durante 2026. Indepaz y la Defensoría del Pueblo habían advertido sobre riesgos en la zona

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Este 3 de julio se registró una nueva masacre en Tumaco, Nariño: tres personas fueron asesinadas FOTO: Colprensa (Archivo)
Cuatro personas asesinadas y dos heridas en ataque armado a una discoteca de Toro, Valle del Cauca - crédito Colprensa

La cifra de masacres en Colombia sumó un nuevo episodio con cuatro personas asesinadas y dos heridas en una discoteca del municipio de Toro, Valle del Cauca.

El hecho constituye la masacre número 48 en lo que va de 2026, fue confirmado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Durante la noche del sábado 25 de abril, hombres armados irrumpieron en un establecimiento abierto al público y dispararon contra quienes se encontraban en el lugar. Tras el ataque, los responsables escaparon y los asistentes auxiliaron a los heridos, mientras daban aviso a los organismos de emergencia.

El balance oficial identificó a las víctimas: Rubiel Antonio Cardona Rojas (45 años), Jairo Andrés Vasco Hurtado (46 años), Cristian Javier Medina (36 años) y Ofeiner de Jesús Munera Corrales (46 años).

El ataque en la discoteca de Toro eleva a 48 el número de masacres registradas en Colombia en 2026, según Indepaz - crédito Indepaz
El ataque en la discoteca de Toro eleva a 48 el número de masacres registradas en Colombia en 2026, según Indepaz - crédito Indepaz

De acuerdo con información de la Policía Nacional: “se permite informar que en el municipio de Toro, al interior de un establecimiento abierto al público, se presenta el homicidio de cuatro personas y dos más lesionadas por arma de fuego. El hecho habría sido cometido por dos sujetos quienes llegan al lugar en motocicleta y de manera indiscriminada con arma de fuego atentan contra la integridad de estas personas. Los hechos estarían presuntamente vinculados a la disputa del control del microtráfico de actores delincuenciales".

De igual manera, la institución informó que dispuso de todas sus capacidades de investigación criminal e inteligencia para esclarecer estos hechos. “Invitamos a la comunidad a brindar información sobre los hechos a la línea de atención 123″.

Alertas y antecedentes de violencia en la región

La situación de violencia en el Valle del Cauca ha mantenido en alerta a las autoridades. La Defensoría del Pueblo había emitido una advertencia para Toro, señalando el riesgo que enfrenta la población civil debido a la presencia de grupos armados ilegales que ejercen control territorial y otras formas de intimidación en la zona.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz reportó que este nuevo ataque eleva a 48 el número de masacres en Colombia durante 2026. Según información preliminar, los responsables no han sido identificados y continúan las labores de investigación.

El hallazgo del cuerpo del tatuador Juan Pablo Arango Uribe, conocido como Pogo, en Medellín, activó una investigación judicial por material oficial y restos humanos en su vivienda - crédito AFP
La Defensoría del Pueblo había emitido alerta temprana por el riesgo de violencia y presencia de grupos armados ilegales en Toro - crédito AFP

Explosión en Rozo, Palmira; seis personas resultaron heridas

El lanzamiento de un artefacto explosivo contra una estación de servicio en el corregimiento de Rozo, jurisdicción de Palmira, dejó como saldo seis personas lesionadas y daños materiales en varios vehículos, según el reporte oficial de las autoridades locales.

El ataque se produjo la noche del sábado 25 de abril, en el sector conocido como Las Piñas. El hecho ocurrió mientras un bus de servicio público intermunicipal se abastecía de combustible en el establecimiento. Dos individuos que transitaban en motocicleta arrojaron el explosivo al interior de la estación, provocando la detonación y afectando a quienes se encontraban en el lugar.

De acuerdo con el coronel Pedro Pablo Astaiza, comandante encargado del Departamento de Policía Valle, el saldo inicial fue de seis heridos, todos pasajeros del bus impactado por la explosión. El oficial confirmó que la Policía Nacional adelanta las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables.

Las autoridades atribuyen el hecho a dos personas en motocicleta y mantienen como principal hipótesis un posible caso de extorsión - crédito Alcaldía de Palmira
Las autoridades atribuyen el hecho a dos personas en motocicleta y mantienen como principal hipótesis un posible caso de extorsión - crédito Alcaldía de Palmira

Los lesionados fueron atendidos de inmediato por personal de emergencia, que incluyó unidades del Cuerpo de Bomberos, ambulancias y funcionarios de la administración municipal. Tras los primeros auxilios, las víctimas fueron trasladadas a centros médicos en Palmira y Cali, donde, según reportes preliminares, no se reportaron heridas de gravedad.

La onda expansiva causó afectaciones en la estructura de varios vehículos. Imágenes difundidas en redes sociales muestran vidrios rotos, fragmentos metálicos dispersos y daños notables en la carrocería de automotores estacionados cerca del lugar de la explosión. Entre los más afectados figuran busetas del servicio público, cuyas ventanas laterales y parte de la estructura resultaron comprometidas.

En el suelo, cerca de los surtidores de combustible, se observaron esquirlas y fragmentos de vidrio, evidencia de la intensidad del ataque. El área fue acordonada en cuestión de minutos por la Fuerza Pública, mientras organismos de socorro aseguraban la zona y verificaban la ausencia de nuevos riesgos.

Las autoridades respondieron rápidamente, coordinando la evacuación de los heridos y la inspección de la escena. El Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional trabajaron en conjunto con funcionarios municipales para asegurar el área y recoger pruebas que permitan identificar a los responsables del atentado.

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