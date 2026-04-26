Colombia

Así puede postularse a través del Icetex para la beca que lo lleva a enseñar español en Reino Unido

La beca tiene 20 cupos en el que los beneficiarios recibirán un sueldo mínimo durante la duración del programa

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Mujer sonriente sostiene libro "Teaching Spanish in the UK" y certificado de beca. Al fondo, un pizarrón con un mapa del Reino Unido y palabras en español.
Los seleccionados deben tener mínimo 12 meses de experiencia enseñando inglés - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de que profesionales colombianos se conviertan en asistentes de español en el Reino Unido vuelve a estar abierta, gracias a una nueva edición del Programa de Intercambio de Asistentes de Idiomas 2026–2027.

La convocatoria, gestionada por Icetex en colaboración con el British Council, busca reforzar la enseñanza de idiomas y el intercambio pedagógico entre Colombia y el Reino Unido, y estará vigente hasta las 5:00 p. m. del 27 de abril de 2026.

En esta edición, el programa ofrece 20 becas para quienes deseen incorporarse como asistentes en instituciones educativas británicas. Los seleccionados apoyarán a docentes titulares, colaborarán en el diseño y aplicación de materiales didácticos, participarán en las aulas y organizarán actividades culturales que favorezcan el aprendizaje del español para estudiantes de diferentes edades.

A diferencia de otros programas, esta experiencia no otorga títulos académicos ni habilita la homologación de estudios. No obstante, quienes culminen su labor recibirán constancia oficial expedida por la institución educativa anfitriona, lo que les permitirá acreditar la experiencia a nivel internacional.

Cuatro profesores, dos hombres y dos mujeres, caminan sonrientes por un campus universitario soleado. Llevan libros y una taza de café, con edificios y árboles al fondo.
Los elegidos deben comprometerse a volver a enseñar en Colombia una vez terminado el ciclo - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La duración del programa oscila entre 6 y 10 meses, comenzando entre septiembre y noviembre de 2026, y concluyendo en mayo de 2027. Durante este periodo, los asistentes percibirán un sueldo mensual en libras esterlinas para gastos de manutención, cuyo monto varía según la ubicación: £1.132,89 para regiones generales, £1.420,71 en el centro de Londres, £1.342,83 en zonas periféricas de la capital y £1.206,32 en áreas cercanas.

Sin embargo, el programa no cubre pasajes aéreos, alojamiento, seguro médico ni trámites migratorios. Cada participante deberá asumir estos costos y gestionar de forma independiente el visado correspondiente y el seguro de salud adecuado para su estancia en el Reino Unido.

El proceso de postulación es completamente digital y debe realizarse a través de la plataforma oficial del Icetex. No se aceptarán documentos enviados por correo electrónico ni en formato físico.

Entre los requisitos, se exige la presentación de cédula de ciudadanía, pasaporte vigente, certificado oficial de notas, título universitario, certificación laboral que acredite experiencia en docencia de inglés, prueba internacional de nivel de inglés, hoja de vida en inglés y certificado de antecedentes disciplinarios.

Un profesor de mediana edad señala una pantalla interactiva con gráficos circulares en un aula moderna, con estudiantes sentados en escritorios y grandes ventanales.
Los docentes estarán apoyando en las clases de español de diversas instituciones en Reino Unido - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para ser elegible, el aspirante debe tener entre 20 y 60 años al cierre de la convocatoria, además de acreditar un promedio académico mínimo de 3,7 sobre 5,0 en la carrera de Licenciatura en Inglés, Lenguas Extranjeras o Filología en Inglés, según los parámetros de cada universidad colombiana. Este promedio debe estar respaldado por un documento oficial expedido por la institución de educación superior.

Adicionalmente, es imprescindible demostrar dominio del inglés en nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Esto se acredita con exámenes reconocidos internacionalmente, como el IELTS (mínimo 4.5), TOEFL, TOEIC o Cambridge PET, entre otros. Solo se considerarán candidatos que cumplan con todos los requisitos, sin excepciones.

La experiencia profesional también es un criterio clave. Se exige una trayectoria mínima de 12 meses en el sector oficial, directamente relacionada con la enseñanza del inglés, tras la obtención del título universitario. Además, los candidatos deben presentar una referencia institucional firmada por la entidad educativa donde laboran actualmente.

El proceso de selección comienza con una preselección a cargo del Icetex, a través de la Comisión Nacional de Becas. La decisión final recae en el British Council, que evaluará a los aspirantes sobre un total de 100 puntos, distribuidos en cuatro criterios principales: promedio académico (40%), nivel de inglés (30%), experiencia profesional (20%) y procedencia regional (10%). Se pueden añadir hasta 10 puntos extra a quienes hayan sido beneficiarios de créditos Icetex o pertenezcan a comunidades étnicas reconocidas.

Docente sonriente de cabello castaño sostiene un certificado de idioma B1 en un marco negro. Se encuentra en un aula con mapas y estudiantes.
Es obligatorio demostrar dominio del inglés en nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para avanzar, es necesario alcanzar un mínimo de 45 puntos. Si se produce un empate, se dará preferencia al promedio académico más alto, seguido por el criterio de equidad de género y mayor dominio del inglés.

El programa está diseñado para fortalecer la enseñanza del inglés y el español, y para impulsar el intercambio cultural y pedagógico entre ambos países. Los seleccionados deberán comprometerse, mediante una carta, a cumplir con el programa en su totalidad, regresar a Colombia al finalizar la experiencia y reintegrarse a sus labores docentes. No se permite la participación de quienes hayan sido asistentes en ediciones anteriores, ni de quienes mantengan deudas vencidas con el Icetex.

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