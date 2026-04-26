Sale a la luz el primer listado de víctimas mortales de explosión en Cajibío, Cauca: hay una líder social entre los fallecidos

La explosión en la vía Panamericana fue adjudicada a disidencias de alias Iván Mordisco, generando alarma en el suroccidente colombiano - crédito Jair Coll/Reuters

El atentado perpetrado, presuntamente, por las disidencias de alias Iván Mordisco en zona rural del municipio de Cajibío, Cauca, deja hasta el momento un saldo fatal de al menos 19 personas.

Y es que la detonación dejó una escena desoladora en la vía Panamericana, por lo que se requirió de al menos seis equipos interdisciplinarios del Instituto Nacional de Medicina Legal para la identificación de los cuerpos.

Sin embargo, de manera preliminar se conoció el primer listados de quienes serían las victimas fatales de la detonación que, entre otras, también suma más de 48 personas heridas, entre ellas cinco menores de edad.

Entre las víctimas identificadas se encuentra la lideresa social Patricia Mosquera, cuyo nombre ha sido destacado por su papel en la defensa de los derechos comunitarios en el departamento del Cauca.

La explosión en la vía Panamericana fue adjudicada a disidencias de alias Iván Mordisco, generando alarma en el suroccidente colombiano - crédito Jair Coll/Reuters

El ataque, perpetrado el sábado 25 de abril en una de las principales arterias viales del suroccidente colombiano, ha provocado un fuerte impacto en diversas zonas rurales de Cajibío. Las comunidades de Carpintero, La Pedregosa, La Palma y La Granja son algunas de las más afectadas, sumidas hoy en el duelo colectivo tras la pérdida de habitantes reconocidos y líderes sociales.

Hasta el momento, datos recopilados por las autoridades apuntan a la identificación de 12 de las víctimas mortales. En la lista preliminar figuran, además de Mosquera, nombres como Luz Dari Solarte, Libia Flor (quien falleció en un centro hospitalario), Andrea Golondrino, Clemencia Valencia, Alirio Medina, Etelvina Valencia y Liliana Valenzuela Valencia, esta última hija de una de las familias afectadas por el hecho. También se suman José Ciro Puliche, Tiodomira Salazar, Daniela Valencia y Virgelina Valencia, provenientes de distintos sectores del municipio.

El proceso de identificación continúa en la zona, con equipos forenses desplazados desde la ciudad de Cali. Las autoridades no descartan que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas, dado el estado de algunos heridos y la gravedad del ataque.

Asimimo, Medicina Legal informo que, una vez identificados los cuerpos, la entrega a los familiares se realizará bajo estrictos protocolos para garantizar la dignidad de las víctimas.

Las causas del atentado y la respuesta oficial

Entre las víctimas mortales figura la reconocida lideresa social Patricia Mosquera, defensora de derechos en el departamento del Cauca - crédito Jair Coll/Reuters

El comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo López Barreto, atribuyó el atentado a una reacción directa de grupos armados ilegales frente a la presión de las operaciones militares. Según el oficial, el incremento en la ofensiva estatal ha golpeado las economías ilícitas, en particular el narcotráfico, obligando a estas estructuras a recurrir a acciones de terrorismo “en un intento desesperado por aliviar la presión y generar un impacto mediático que oculte su debilitamiento”.

Durante esta semana, se produjo la rendición de 13 miembros de la estructura ‘Carlos Patiño’ en el Cañón del Micay, hecho que, de acuerdo con López Barreto, evidencia una fractura interna en las filas de estos grupos armados. El comandante destacó además que se han logrado frustrar y neutralizar varias acciones violentas, aunque reconoció que la amenaza persiste y exige una respuesta sostenida de las autoridades.

La cifra de heridos tras la explosión en la vía Panamericana ascendió a más de 48 personas, de acuerdo con la Gobernación del Cauca - crédito Gobernación del Cauca

Según confirmó la Gobernación del Cauca, los equipos médicos han atendido a más de 48 personas lesionadas en diferentes centros asistenciales. Entre ellas, cinco menores cuyos nombres no se han hecho públicos, tras resultar heridos por la explosión ocurrida en el sector de El Túnel, sobre la vía Panamericana.

Por su parte, el ministro de Defensa Pedro Sánchez anunció una recompensa de $5.000 millones, la mayor ofrecida hasta la fecha en Colombia, por información que conduzca a la captura de alias Marlon, sindicado como máximo responsable regional de las disidencias bajo el mando de alias Iván Mordisco y señalado de ordenar el ataque en Cajibío y otros hechos violentos recientes en el suroccidente del país.