Hombre en Antioquia se saltó prisión domiciliaria para asesinar a su expareja en un ataque de celos: fue condenado a más de 40 años

La Fiscalía General de la Nación presentó pruebas claves que permitieron imputar a Morales Poveda por el asesinato de su excompañera sentimental y dos personas más - crédito Fiscalía General de la Nación

Casi tres años después de que en el municipio de Abejorral, en Antioquia, se conociera la escabrosa noticia del triple homicidio, al parecer, por un ataque de celos, la Fiscalía General de la Nación finalmente logró la condena del responsable.

Según informó el ente acusador en la mañana del domingo 26 abril, un juez de conocimiento condenó a Janner Iván Morales Poveda, conocido como alias Satanás, a una pena de 42 años de prisión.

Morales Poveda, de 44 años, fue hallado responsable de los delitos de feminicidio, homicidio y tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El hecho ocurrió el 11 de octubre de 2023 en la vereda Santa Ana, en inmediaciones de un cultivo de café de Abejorral, Antioquia, cuando Morales interceptó a su expareja y, al encontrarla con su nuevo compañero sentimental, emprendió un ataque letal.

Morales Poveda retiró su brazalete electrónico de vigilancia, evadió la medida de aseguramiento y perpetró el triple homicidio en sector rural de Santa Ana - crédito imagen ilustrativa Infobae

Según la investigación de la Fiscalía Seccional Antioquia, Morales Poveda se quitó un brazalete electrónico de vigilancia, con el que debía cumplir una medida privativa de la libertad en su residencia. Tras evadir la custodia, se dirigió al sector rural donde se encontraba su excompañera sentimental.

El hombre interceptó a la mujer, que caminaba acompañada de su nueva pareja y otra persona. Primero atacó a su excompañera con cuchillo y arma de fuego, y después agredió físicamente a los dos hombres hasta causarles la muerte.

Morales Poveda fue sentenciado, además, a dos años de prisión por el delito de fuga de presos, después de que violara el preacuerdo obtenido con la Fiscalía. Este castigo se suma a la condena principal de 42 años por los homicidios.

El hombre no es ajeno al sistema judicial: actualmente cumple una condena de 58 años de prisión por hechos de homicidio y desplazamiento forzado en Huila. La suma de sus antecedentes y la gravedad de los actos cometidos en Antioquia consolidaron la decisión judicial.

Fiscalía logró captura de cuatro policías que habrían torturado a detenido para quedarse con supuesta caleta

La Fiscalía logra medida de aseguramiento intramural contra cuatro policías por supuesta tortura a detenido en Antioquia - créditos archivo Colprensa | Fiscalía General de la Nación

Cuatro agentes de la Policía Nacional fueron enviados a prisión en Antioquia tras ser acusados por la Fiscalía General de la Nación de haber torturado e intimidado a un privado de la libertad, con el propósito de obtener información sobre la ubicación de una supuesta caleta que contendría armas y dinero.

La decisión judicial, adoptada por un juez de control de garantías, implica la imposición de una medida de aseguramiento intramural, mientras continúa abierta la investigación para determinar si existen otros responsables o hechos vinculados a la búsqueda de dicha caleta.

Durante la audiencia en la que se revelaron detalles del caso, la Fiscalía expuso que el episodio investigado ocurrió el 9 de julio de 2025. El afectado, entonces bajo detención en la estación de policía de San Vicente Ferrer, en Antioquia, fue esposado y trasladado por los uniformados mediante engaños a una zona rural del municipio de La Ceja. Allí, según la versión de la Fiscalía, los agentes lo habrían amenazado de muerte y le mostraron herramientas como una pala y un palín, afirmando que lo iban a enterrar si no suministraba los datos solicitados sobre la presunta caleta.

Cárcel para cuatro policías que habría torturado a un privado de la libertad para conseguir la presunta ubicación de una caleta - crédito @FiscaliaCol/X

Las autoridades indicaron que fue gracias a una maniobra de evasión por parte de la víctima que logró huir del lugar y buscar refugio en una finca en el municipio de La Unión. En este sitio recibió auxilio y fue contactado con efectivos de la Dijin de la Policía Nacional, quienes gestionaron su entrega voluntaria a las autoridades de control.

El caso contiene un componente adicional. El 11 de julio de 2025, dos días después de los hechos, el entonces subcomandante de la estación de policía de San Vicente Ferrer, intendente Herrera Hernández, informó a sus superiores que el interno se había fugado durante un traslado médico. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que este reporte es inexacto y, por tal motivo, a Herrera Hernández se le imputó también el delito de falsedad ideológica en documento público.