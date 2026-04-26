Colombia

Estos son los requisitos que debe cumplir si quiere visitar las montañas más altas del país

Debido a la dificultad del ascenso, se recomienda entrenamiento previo antes de emprender el viaje a cualquiera de estos destinos

Guardar
Collage de tres paisajes montañosos. A la izquierda, un volcán nevado con vegetación. Centro, montañas nevadas reflejadas en un lago. Derecha, un pico oscuro con nieve.
Los picos nevados de Colombia solo pueden visitarse siguiendo protocolos ambientales y culturales establecidos por las autoridades y comunidades indígenas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Colombia, algunas montañas emblemáticas desafían a los senderistas no solo por su altura, sino por los estrictos requisitos y restricciones que rigen su acceso. Cada una representa un reto físico y mental, fijando condiciones específicas para quienes desean acercarse a sus cumbres o recorrer sus senderos.

La Sierra Nevada de Santa Marta se distingue por ser la montaña costera más alta del mundo, con el Pico Cristóbal Colón como su punto más elevado, superando los 5.700 metros sobre el nivel del mar.

Sin embargo, este paraje no está abierto a la actividad turística convencional: las zonas de alta montaña permanecen cerradas al público, tanto en el área de los picos nevados como en páramos y lagunas. El acceso está restringido por normas ambientales y acuerdos con los pueblos indígenas Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo, quienes consideran el territorio sagrado. Cualquier intento de ingreso sin autorización constituye una infracción ambiental de acuerdo con la legislación colombiana vigente.

En consecuencia, quienes preguntan por la cima más alta de Colombia deben saber que no es posible ascender al Pico Colón o Bolívar como visitantes. Los únicos ingresos permitidos para expediciones de alta montaña requieren permisos especiales, tramitados a través de agencias oficiales y solo para fines científicos o proyectos previamente validados. Así, la Sierra Nevada de Santa Marta simboliza la conexión entre naturaleza, cultura ancestral y protección ambiental, por encima del logro deportivo.

Paisaje montañoso con picos nevados del Pico Simón Bolívar en la Sierra Nevada de Santa Marta. Colinas verdes frondosas en primer plano bajo un cielo azul.
El Pico Cristóbal Colón, en la Sierra Nevada de Santa Marta, permanece fuera del alcance turístico por su valor sagrado y ambiental - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sierra Nevada del Cocuy: Ritacuba Blanco y el acceso regulado

El Ritacuba Blanco, principal cumbre de la Sierra Nevada del Cocuy, se eleva a 5.410 metros sobre el nivel del mar y resguarda el mayor glaciar del país. Este pico es uno de los destinos más codiciados por los montañistas experimentados y permite vivir una experiencia que atraviesa páramos, bosques y ecosistemas de alta montaña.

Para quienes desean explorar el Parque Nacional Natural El Cocuy, el acceso es estrictamente regulado. Se debe contratar obligatoriamente un guía certificado, adquirir un seguro de rescate y realizar una reserva previa.

Antes de iniciar la caminata, es necesario asistir a una charla de inducción en los municipios de El Cocuy o Güicán, ubicados en Boyacá. El proceso de aclimatación es fundamental y se recomienda permanecer uno o dos días en las zonas bajas antes de iniciar el ascenso. Además, solo están habilitados ciertos senderos, como los que conducen al Ritacuba, Laguna Grande y Púlpito del Diablo, con un número máximo de visitantes diarios.

La presencia de la comunidad U’wa, custodios ancestrales del territorio, implica que parte de los permisos y pagos deben canalizarse directamente con ellos, aportando a la conservación y al respeto cultural. Esta coordinación es imprescindible para proteger tanto los ecosistemas como el legado espiritual de la montaña.

Vista aérea de una montaña nevada con picos afilados, rodeada de nubes bajas y valles verdes con múltiples lagunas alpinas bajo un cielo azul parcial.
El ascenso al Ritacuba Blanco, en la Sierra Nevada del Cocuy, requiere guía certificado, seguro y permisos gestionados con la comunidad U’wa - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nevado del Huila: ascenso técnico y coordinación indígena

En el centro del país, el Nevado del Huila se impone como el volcán más alto de Colombia, con una altitud cercana a los 5.360 metros. Su acceso es considerado uno de los más exigentes, tanto por el estado activo del volcán como por las condiciones del glaciar, que ha retrocedido notablemente en los últimos años.

El ingreso a este territorio, declarado Reserva de la Biósfera por la Unesco, requiere no solo preparación física y experiencia, sino también la contratación de guías especializados y la coordinación previa con las comunidades indígenas Nasa.

Las rutas más utilizadas parten desde Belalcázar, en el departamento del Cauca, y suelen ser reservadas para grupos con conocimientos técnicos en alta montaña. Las autoridades recomiendan consultar el estado de las rutas y las condiciones de seguridad antes de cualquier intento, ya que el volcán puede presentar restricciones adicionales derivadas de su actividad.

Los visitantes deben gestionar permisos ante Parques Nacionales Naturales y respetar los protocolos culturales y ambientales establecidos por los pueblos originarios. De este modo, el Nevado del Huila representa un desafío mayor, donde la preparación y el respeto por las normas son tan relevantes como la capacidad física.

Grupo de senderistas con mochilas y bastones camina por un sendero rocoso en la montaña al amanecer, con dos guías señalando el paisaje montañoso.
En Colombia, la alta montaña exige preparación, aclimatación y el respeto absoluto por las restricciones ambientales y culturales vigentes - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nevado del Ruiz: zonas autorizadas

El Nevado del Ruiz es otro de los colosos andinos, alcanzando los 5.300 metros de altura y formando parte del Parque Nacional Natural Los Nevados. Aunque su cima y glaciar están cerrados al acceso turístico, existen sectores autorizados como Brisas y el Valle de las Tumbas, donde es posible realizar caminatas guiadas.

Para ingresar, es indispensable contratar guías certificados y contar con seguro de rescate. El acceso principal se realiza desde Manizales o Villamaría, y se recomienda aclimatarse en las zonas bajas antes de ascender. Los recorridos permiten observar fumarolas, formaciones volcánicas y la vegetación de páramo, pero siempre bajo un esquema de cupos limitados y con seguimiento permanente a las alertas por actividad volcánica y condiciones climáticas.

Toda visita debe consultarse previamente en la página de Parques Nacionales, donde se actualizan restricciones por riesgo volcánico y se aplica el sistema de pico y placa ambiental, que regula el ingreso para cuidar el ecosistema.

Temas Relacionados

Parques nacionales naturalesNevado de RuízSierra nevada de Santa MartaNevado del CocuyColombia-ViajesColombia-Noticias

Más Noticias

Enrique Vives, condenado por atropellar a seis jóvenes cerca a Santa Marta, reapareció en acto de campaña de Abelardo de la Espriella y desató una oleada de críticas

El empresario samario fue visto durante la visita realizada por el candidato presidencial en la capital del Magdalena, lo que generó indignación en las redes sociales

Enrique Vives, condenado por atropellar a seis jóvenes cerca a Santa Marta, reapareció en acto de campaña de Abelardo de la Espriella y desató una oleada de críticas

Así puede postularse a través del Icetex para la beca que lo lleva a enseñar español en Reino Unido

La beca tiene 20 cupos en el que los beneficiarios recibirán un sueldo mínimo durante la duración del programa

Así puede postularse a través del Icetex para la beca que lo lleva a enseñar español en Reino Unido

Concejal desempolvó videos de Carlos Fernando Galán en campaña sobre la seguridad en la capital: “Prometió que en 3 meses la recuperaría”

Julián Espinoza recordó varias entrevistas del actual alcalde de Bogotá donde prometía mejorar la inseguridad si llegaba al mandato

Concejal desempolvó videos de Carlos Fernando Galán en campaña sobre la seguridad en la capital: “Prometió que en 3 meses la recuperaría”

Sale a la luz el primer listado de víctimas mortales de explosión en Cajibío, Cauca: hay una líder social entre los fallecidos

Un equipo especializado de Medicina Legal se encuentra trabajando en la zona, donde persisten labores forenses y las familias esperan la entrega de los cuerpos, mientras la cifra de víctimas podría aumentar según reportes oficiales

Sale a la luz el primer listado de víctimas mortales de explosión en Cajibío, Cauca: hay una líder social entre los fallecidos

Ministro de Defensa ordenó investigación por presunta invasión de mineros ilegales a batallón del Ejército en Caucasia, Antioquia: “Cero tolerancia”

El general (r) Pedro Arnulfo Sánchez aseguró que, en caso de descubrir fallas por parte de los encargados de la unidad militar, el Estado adelantará acciones legales contra los presuntos responsables

Ministro de Defensa ordenó investigación por presunta invasión de mineros ilegales a batallón del Ejército en Caucasia, Antioquia: “Cero tolerancia”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias habrían intimidado con dos explosivos a una comunidad de Jamundí: “Volamos todos para la porra”

Disidencias habrían intimidado con dos explosivos a una comunidad de Jamundí: “Volamos todos para la porra”

Ola de violencia en el sur de Colombia: van 17 ataques en menos de 48 horas, se les atribuyen principalmente a disidencias de ‘Iván Mordisco’

Oleada de violencia en Colombia: son 11 ataques en 24 horas; esta es la arremetida de ‘Iván Mordisco’ contra el Gobierno Petro

Atentado en Cajibío, Cauca, ya deja 14 muertos y más de 38 heridos: la red hospitalaria está “al límite”

Comparecientes ante la JEP confirmaron que el Ejército y las AUC tuvieron fiestas en la finca donde fue asesinado Carlos Castaño

ENTRETENIMIENTO

Karol G se quiebra durante las honras fúnebres de su tía Teresa, una figura cercana a la vida y carrera musical de la artista

Karol G se quiebra durante las honras fúnebres de su tía Teresa, una figura cercana a la vida y carrera musical de la artista

Shakira convierte Copacabana en el gran altar de la mujer latina con su próximo concierto gratuito

Esposo de Beba habría cerrado su cuenta de Instagram por mal comportamiento de la deportista en ‘La casa de los famosos Colombia’

Los invitados al concierto de Ryan Castro en Medellín: Río, el hijo de J Balvin, envió un mensaje al “tío”

Shakira calentó la previa a su concierto en Copacabana: anunció novedades e invitados

Deportes

Deportivo Cali y Medellín ganaron y dejaron viva la pelea por un cupo a las finales de la Liga BetPlay: así va la tabla de posiciones

Deportivo Cali y Medellín ganaron y dejaron viva la pelea por un cupo a las finales de la Liga BetPlay: así va la tabla de posiciones

Cristiano Ronaldo, la motivación de Bruno Fernandes para ganar el Mundial 2026 con Portugal: “Por todo lo que ha dado al fútbol”

Colombia vs. Argentina - EN VIVO: siga aquí el partido debut de la Tricolor en el Sudamericano Femenino Sub17 de Paraguay

Tadej Pogacar ganó la Lieja - Bastoña - Lieja y se la dedicó al ciclista colombiano Cristian Muñoz luego de su fallecimiento

Rompieron el bus del América de Cali, luego de perder el clásico contra Deportivo Cali: el asistente técnico del entrenador resultó herido