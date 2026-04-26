Colombia

Concejal desempolvó videos de Carlos Fernando Galán en campaña sobre la seguridad en la capital: “Prometió que en 3 meses la recuperaría”

Julián Espinoza recordó varias entrevistas del actual alcalde de Bogotá donde prometía mejorar la inseguridad si llegaba al mandato

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Julián Espinoza lanzó pullas contra Carlos Fernando Galán por inseguridad en Bogotá - crédito Colprensa - @JulEspinosaDice/X
Julián Espinoza lanzó pullas contra Carlos Fernando Galán por inseguridad en Bogotá - crédito Colprensa - @JulEspinosaDice/X

Unos videos grabados durante la campaña electoral de 2023 reaparecieron en las últimas horas, traídos a la luz por el concejal de Bogotá Julián Espinoza.

Las imágenes, divulgadas en medio del debate sobre la creciente inseguridad en la capital, muestran al entonces candidato y hoy alcalde, Carlos Fernando Galán, comprometiéndose con los ciudadanos a enfrentar el crimen como prioridad de su mandato.

Según relató Tropicana, medio que registró varias de las entrevistas, Galán aseguró que la tranquilidad pública debía convertirse en el principal legado de una administración local.

En los registros, el ahora mandatario enfatizaba: “La ciudadanía tiene que tener un alcalde que le duela y que esté comprometido realmente todos los días a resolver ese problema”.

Resurgen grabaciones de 2023: Carlos Fernando Galán se comprometió a combatir el crimen durante su campaña electoral - crédito @JulEspinosaDice/X
Resurgen grabaciones de 2023: Carlos Fernando Galán se comprometió a combatir el crimen durante su campaña electoral - crédito @JulEspinosaDice/X

En sus propias palabras, “muchos alcaldes no les preocupa el tema de seguridad porque dicen: ‘¿Yo qué legado voy a dejar ahí? A mí me interesan las grandes obras’, que claro que son importantes, pero dicen: ‘La seguridad no es un legado’. Es un grave error, porque sí es el primer paso que tiene que lograr un alcalde, es lograr que la gente esté tranquila en la ciudad, camine tranquila y camine segura”, indicó en diálogo con Tropicana.

El concejal Julián Espinoza recordó que durante la carrera electoral, Galán propuso transformar la política criminal en la ciudad.

La política criminal debía cambiar, que no debía enfocarse solamente en delitos menores, como el atraco, sino que además debía enfrentar las grandes bandas criminales con mucha inteligencia y además con desarrollo tecnológico”, puntualizó el cabildante al citar las declaraciones recogidas del actual alcalde de Bogotá.

Galán también advirtió en su campaña que en Bogotá operan estructuras delictivas que trascienden el delito común.

“En Bogotá hay estructuras criminales que operan. Si uno no ve detrás de toda la estructura criminal, no logra resolver el problema. Un celular que se roban en Bogotá, ese ladrón ya sabe dónde puede llevarlo, dónde se lo compran y cómo entra en un mercado ilegal de celulares robados. Así con las motos, las bicicletas, los carros. Hay que cambiar el enfoque y eso es con investigación criminal y con lo tecnológico”, declaró el entonces aspirante en una entrevista a Noticias Caracol.

Concejal Julián Espinoza desempolvó entrevistas en campaña en el 2023 donde Carlos Fernando Galán prometía priorizar la seguridad en Bogotá - crédito @JulEspinosaDice/X

El concejal Espinoza rememoró que Galán apostó por resultados inmediatos, empezando por el transporte público.

Dijo que esta estrategia debía dar resultados rápidos y que iba a comenzar con el tema del transporte público, porque allá robaban demasiado”, recordó el cabildante. En esa línea, el actual alcalde prometió: “Con eso arrancamos una política de seguridad que nos va a devolver la tranquilidad en los primeros tres meses del próximo año en el transporte público”.

Durante los diálogos difundidos por Espinoza, se hace referencia al respaldo ciudadano que recibió Galán por sus propuestas en materia de seguridad. “Estas propuestas las hizo el alcalde en campaña y con base a eso la gente, claro, preocupada y necesitada de seguridad, le dio su voto. Veámoslo”, sostuvo Espinoza en su intervención, en la que invitó a revisar el cumplimiento de los compromisos asumidos.

En otro segmento de los videos, Galán describió el ambiente en la ciudad antes de su llegada a la Alcaldía: “Cuando hoy vemos a la ciudad como sin autoridad, un desorden, no se recogen las basuras, nadie respeta absolutamente nada en, en la vía pública y nadie es sancionado por eso. Entonces, si el distrito no se hace cargo, es muy difícil. El primer paso es que el distrito se haga cargo de lo que le corresponde para que le pidamos al ciudadano”, enfatizó al medio citado.

En campaña, Carlos Fernando Galán señaló la existencia de estructuras delictivas organizadas en la capital - crédito Alcaldía de Bogotá
En campaña, Carlos Fernando Galán señaló la existencia de estructuras delictivas organizadas en la capital - crédito Alcaldía de Bogotá

Aumentan hurtos a residencias y violencia intrafamiliar pese a baja en otros delitos en Bogotá

El último balance del Observatorio de Seguridad de la Alcaldía de Bogotá reveló un panorama contradictorio para la ciudad. Aunque la Secretaría de Seguridad informó descensos en ocho de las 11 categorías de delitos de mayor impacto, el hurto a viviendas y la violencia intrafamiliar experimentaron incrementos significativos durante el primer trimestre de 2026.

Entre enero y marzo, se registraron 55.886 delitos, con el atraco como principal preocupación para los habitantes. Solo en ese periodo, 30.862 personas denunciaron haber sido víctimas de robo y 5.584 sufrieron lesiones personales.

Las denuncias por hurto a residencias subieron 10,4%, sumando 1.673 casos en tres meses. La violencia intrafamiliar, en tanto, tuvo un salto del 35% respecto al año anterior, alcanzando 13.246 incidentes.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, criticó duramente el sistema judicial colombiano, señalando la facilidad con que los capturados retornan a la calle. “El sistema está mal pensado, mal planeado y altamente desfinanciado”, aseguró el funcionario.

Restrepo y el alcalde Carlos Fernando Galán advirtieron sobre la ineficacia de las detenciones domiciliarias y el escaso control sobre los brazaletes electrónicos, lo que facilita la reincidencia.

Aunque el robo de vehículos disminuyó, las autoridades detectaron mayor agresividad en los atracos. El Distrito considera que, pese a los avances, la sostenibilidad de la seguridad depende de una política nacional integral.

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