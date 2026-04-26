Karol G se quiebra durante las honras fúnebres de su tía Teresa, una figura cercana a la vida y carrera musical de la artista

A la Bichota se le vio bastante afectada por la pérdida familiar - crédito @bichotafans/TikTok

Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para Karol G y su familia tras conocerse la muerte de Teresa, tía de la cantante. La noticia conmocionó a los seguidores de la artista, que expresaron su solidaridad ante la situación.

La confirmación del fallecimiento fue realizada el 22 de abril de 2026 por las hermanas de Karol G, que recurrieron a sus perfiles digitales para compartir el dolor que atraviesan.

Entre ellas, Jessica Giraldo eligió las redes para escribir: “El cielo está de fiesta. Diosito recibe hoy a uno de los angelitos más especiales que nos prestó aquí en la tierra. Te amamos, tía hermosa. Tu partida nos deja un vacío inmenso. Honraremos siempre tu legado de amor, de solidaridad y de unión familiar”.

La tía de Karol G falleció, lo que desató comentarios de respaldo - crédito Jessica Giraldo Navarro / Instagram

La comunidad digital ha respondido con decenas de muestras de afecto y mensajes de fortaleza para la intérprete y sus seres queridos. A través de distintas plataformas, seguidores y amigos han acompañado a la familia en este momento de duelo, reconociendo la cercanía y el cariño que existía entre Karol G y Teresa.

Días después, la difusión de imágenes privadas de las honras fúnebres ha llevado a que el entorno de Karol G se convierta en foco de atención tras la muerte de su familiar. El video, que circula por redes sociales, muestra a la cantante visiblemente conmovida durante el funeral, rodeada solo por familiares y allegados.

Las publicaciones recientes confirman que la ceremonia se desarrolló en un ambiente íntimo, lejos de cualquier exposición mediática.

Los asistentes, todos vestidos de blanco, se reunieron para despedir a la integrante de la familia Giraldo, evitando la presencia de elementos habituales en los eventos públicos de la artista.

Momento en el que Karol G se rompe durante el sepelio de su tía Teresa - crédito @karolg14feid19/IG

El hecho de que la intérprete haya mantenido distancia de los medios y de las redes ha sido interpretado como una decisión consciente para procesar la pérdida desde la intimidad. Incluso, sus seguidores han hecho eco de que el estreno de Después de ti en una fecha como esta refleja el dolor que le generó el despedirse de alguien con quien compartió durante años sus historias.

El vínculo familiar y la despedida en privado

La figura de la tía fallecida formaba parte del círculo cercano de la artista, un aspecto que ha sido recurrente en el relato público sobre la trayectoria de Karol G. Diversos episodios de su carrera han estado marcados por la presencia y el acompañamiento del núcleo familiar.

La despedida de la familiar se dio en un entorno reservado, sin la presencia de elementos asociados a la imagen pública de Karol G. Las imágenes filtradas capturaron momentos en los que la artista mostró su dolor lejos de los escenarios, en un espacio dedicado al duelo familiar.

La joven compartió algunos recuerdos con su ser querido, demostrando el dolor que siente por su partida - crédito Jessica Giraldo Navarro / Instagram

Actualmente, no existen comunicados oficiales adicionales por parte del equipo de la artista. Toda la información disponible proviene de publicaciones en redes sociales y de la confirmación familiar del fallecimiento que se hicieron virales en páginas de entretenimiento.

Lista la fecha de venta de entradas para Karol G en Bogotá

El viernes 24 de abril se conocieron las fechas oficiales de preventa para Colombia con prioridad para quienes cuenten con tarjetas Falabella y Mastercard.

Aunque se desconocen los precios oficiales para el estadio El Campín de Bogotá, los precios ya conocidos para los conciertos de Karol G en ciudades europeas como Barcelona, Sevilla y Madrid han servido de referencia para calcular cuánto podría costar asistir al show en Bogotá.

El cartel promocional de Karol G para su "TropiTour" muestra un loro colorido sobre un globo terráqueo, anunciando su concierto en el Estadio El Campín de Bogotá el 4 de diciembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Grada 6: $293.700

Grada 5: $339.600

Gradas 4: $387.500

Zona de accesibilidad: $387.500

Gradas 3: $433.300

Pista General: $529.300

Gradas 2: $574.900

Golden Circle: $670.700

Gradas 1: $670.700

200 Copas: $1.189.400

Es importante mencionar que aquí no se incluyen los costos de servicio de las entradas e impuestos.