Los invitados al concierto de Ryan Castro en Medellín: Río, el hijo de J Balvin, envió un mensaje al “tío”

En total fueron 17 los invitados que tuvo el paisa en su primer estadio - crédito @reggaeton_times/IG

Miles de seguidores de la música urbana vivieron una jornada intensa el 25 de abril, cuando Ryan Castro se presentó en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín.

El evento había generado una expectativa sin precedentes, ya que la boletería se agotó en minutos y la ciudad preparó un dispositivo especial para garantizar la seguridad y el acceso ordenado.

Sumado a esto, el paisa confirmó en sus redes sociales que el evento se transmitiría en la Feria de Ganado en Castilla, la comuna donde creció el artista lo que fue confirmado desde la Secretaría de Juventud de Medellín.

La transmisión del concierto de Ryan Castro incluirá presentaciones en vivo con artistas especialmente elegidos por el Medellin Music Lab - crédito cortesía Ryan Castro

Quienes asistieron al concierto tuvieron que adaptarse a un ingreso escalonado: el primer anillo del estadio abrió desde las 2:00 p. m., mientras que el acceso Hoppi Sende Pass se habilitó a partir de las 3:00 p.m.

El público general empezó a ingresar a las 4:00 p. m. y el espectáculo inició oficialmente a las 7:00 p. m., aunque de acuerdo con información que se conoció en redes sociales el artista principal subió al escenario una hora más tarde. El show, que incluyó presentaciones de invitados, se extendió durante aproximadamente cuatro horas.

En total fueron 17 los invitados que tuvo “El Cantante del Ghetto”:

Kybba con quien interpreta junto a Sean Paul el tema Ba Ba Bad Sean Paul Dongo Rayo y Toby Kapo Maluma Maisak Mora Hamilton con quien interpreta el tema 4LIFE Aria Vega Jorge Celedón Zion Andy Rivera Sech Feid J Balvin Baby Rasta & Gringo

El pequeño conmovió a los asistentes al concierto por lo emotivo del mensaje - crédito @reaggaetoncolombiano/TikTok

Adicionalmente, entre los invitados también apareció Valentina Ferrer desde el público que sorprendió a los asistentes con su calidez. Pero la argentina no fue la única que se robó el show, ya que Río el hijo de J Balvin con la modelo, envió un emotivo mensaje a Castro.

“Hola tío Ryan, no tengas miedo. Yo sé que va a ser tu primer vez que vas a estar en un estadio. No tengas miedo, yo sé, yo te amo. Awoo”, fueron las palabras del pequeño que generaron una ovación en el público.

Para quienes se preguntaban “¿qué pasó con el concierto de Ryan Castro en Medellín?”, la jornada del 25 de abril dejó imágenes de multitudes celebrando dentro y fuera del estadio.

La Cívica conmemorativa, con un diseño que incluye el rostro de Ryan Castro y símbolos de Medellín, está disponible en seis estaciones seleccionadas - crédito @metrodemedellin/ Instagram

Aquellos que no consiguieron entradas pudieron seguir la transmisión gratuita y en vivo también desde la comuna 13, donde se vivió un ambiente festivo y comunitario.

La alcaldía de Medellín había dispuesto un plan de movilidad que incluyó la operación continua del Metro. Esto permitió que los asistentes pudieran desplazarse sin contratiempos y regresar a casa de manera segura después del espectáculo. La medida ayudó a evitar congestiones y facilitó el flujo de personas en los alrededores del Atanasio Girardot.

En cuanto a los invitados especiales, circularon rumores sobre Karol G, aunque la presencia de la Bichota finalmente no se confirmó y en su lugar estuvo acompañado de Feid.

Los organizadores habían recomendado a los asistentes portar solo los objetos imprescindibles y seguir con atención las indicaciones del personal de seguridad. El respeto a los horarios y el orden en el ingreso fueron clave para que la experiencia transcurriera sin incidentes.

La ciudad también rindió homenaje al cantante con una edición limitada de la tarjeta Cívica del Metro, que desde el 20 de abril estuvo disponible en seis estaciones seleccionadas. El diseño, con el rostro de Ryan Castro y símbolos de Medellín, se convirtió en objeto de colección para los fanáticos.

Este habría sido el setlist de Eyan Castro en su primer estadio en Medellín - crédito @clickticketco_/IG

En redes sociales, los asistentes y quienes siguieron la transmisión compartieron mensajes de entusiasmo, destacando la conexión entre la música urbana y la identidad cultural de Medellín. El evento consolidó el vínculo entre el artista y su ciudad, dejando una huella en la memoria colectiva de sus seguidores.

Este fue el setlist del concierto:

SENDÉ REBECCA PARTE & CHOKE SQ SANKA BOMBASTIK DÓNDE BA BA BAD FDSR OFICIAL CORAZÓN ROTO LEJANÍA OJALÁ GATA G YO VIENDO AYOME MIL VIDAS MUJERIEGO MENOS EL CORA EL PICHÓN EL RITMO QUE NOS UNE GHETTO STAR WASA WASA NIVEL DE PERREO GODIVA UNA NOCHE EN MEDELLÍN MONASTERY +57 JORDAN QUEMA MALORY