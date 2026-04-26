Esposo de Beba habría cerrado su cuenta de Instagram por mal comportamiento de la deportista en ‘La casa de los famosos Colombia’

El esposo de Beba dejó claro que confía plenamente en la participante - crédito @bebadlacruz/IG

Todo parece indicar que las malas relaciones en La casa de los famosos Colombia se hicieron a un lado en la noche del viernes 24 de abril con el beneficio que recibieron Alexa Torrex, Alejandro Estrada, Beba de la Cruz, Valentino y Tebi Bernal.

De acuerdo con las imágenes que se hicieron virales rápidamente, el efecto de los tragos que por esta ocasión repartió El Jefe logró limar aún más las diferencias que tenía el grupo debido al calor y la efervescencia que ponía la competencia.

Y es que después de que finalizó la dinámica, Alexa y Beba protagonizaron un intenso beso que dejó incluso a sus compañeros sin respiración, especialmente en Tebi y Alejandro que eran los últimos que quedaban en la terraza tras el beneficio que recibieron.

La visita sorpresa de Andrés Gómez llena de emoción a Beba de la Cruz en 'La casa de los famosos Colombia' - @andyontrade/IG

Sin embargo, en el exterior parece que no todo marcha bien para cada una de las participantes involucradas en esta nota, pues tanto la expareja de Torrex como el esposo de Beba reaccionaron.

El primero en reaccionar debido a la relación entre la comediante y Tebi Bernal, fue Jhorman Toloza que tomó la decisión de devolverle todas las pertenencias que tenía de Torrex en su poder a la familia.

Pero, a pesar de la constante en los comentarios en redes sociales, Andrés Gómez todavía no se había pronunciado ni tomado alguna acción hasta la noche del 25 de abril: el deportista cerró todas sus redes sociales evitando así ver lo que podría estar pasando con su pareja dentro de la competencia.

Esposo de Beba habría eliminado sus redes sociales - crédito @rastreandofamosos/IG

Los encargados de replicar esta información fueron cuentas de entretenimiento confirmando que el perfil de Andrés Gómez desapareció de Instagram y dejó algunos comentarios: “Él dijo: mejor me autoelimino antes de que vengan a funarme”; “definitivamente ese programa dañó una cantidad de hogares”; “lo mismo pasó en la primera temporada, relájense, a eso se someten”, entre otros.

Otros besos que fueron protagonistas días atrás

Las recientes escenas de besos y acercamientos en La casa de los famosos Colombia han agitado tanto la convivencia dentro del reality como la conversación en redes sociales, donde los protagonistas se han convertido en tendencia.

El episodio más comentado surgió tras un beso entre Juanda Caribe y Mariana Zapata, ocurrido durante una actividad grupal y recibido con sorpresa por los demás participantes.

La dinámica de “verdad o reto” fue el escenario para que Juanda y Mariana compartieran un beso que avivó rumores sobre una posible relación sentimental, más allá de la amistad. Internautas y seguidores del programa señalaron la “química” entre ambos, comentando que los gestos y miradas previas ya anticipaban un acercamiento.

La convivencia en La casa de los famosos Colombia dio un giro inesperado con dos besos que desataron reacciones dentro y fuera del reality. Los acercamientos entre Juanda Caribe y Mariana Zapata, así como entre Alexa Torrex y Tebi, generaron polémica y avivaron los rumores sobre las relaciones sentimentales de los participantes - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram

Mientras algunos celebraron el momento, otros cuestionaron a Juanda, dado que entró al programa casado y ha sido objeto de críticas por parte de su expareja, Sheila Gandara, quien expresó su desacuerdo con la situación.

Dentro del mismo episodio, Alexa Torrex y Tebi también sorprendieron al aceptar un reto de besarse durante 15 segundos, provocando aplausos y comentarios entre sus compañeros. Esta escena, impulsada por Karina García, añadió más tensión y expectativa al ambiente del reality.

Durante una dinámica de “verdad o reto” liderada por Karina García,ambos aceptaron el desafío de besarse durante 15 segundos. “Alexa, yo, en nombre de toda Colombia, te reto a que le des un beso a Tebi que dure 15 segundos”, propuso Karina, y la pareja aceptó ante la mirada y aplausos de sus compañeros.

La reacción del público ha sido diversa: algunos usuarios destacaron la naturalidad de los acercamientos, mientras otros criticaron las implicaciones emocionales, ya que varios de los involucrados tenían relaciones fuera del programa. Por ahora, los seguidores esperan que se revele el nuevo eliminado para seguir avanzando hasta la final.