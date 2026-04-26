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Deportivo Cali y Medellín ganaron y dejaron viva la pelea por un cupo a las finales de la Liga BetPlay: así va la tabla de posiciones

Quedan dos cupos y al menos cinco clubes siguen con chances de clasificar a las finales del fútbol colombiano en el primer semestre

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El fin de semana del 1 de mayo se definirán los clubes clasificados a los 'play-off' de la Liga - crédito Imagen ilustrativa Infobae / Colprensa
El fin de semana del 1 de mayo se definirán los clubes clasificados a los 'play-off' de la Liga - crédito Imagen ilustrativa Infobae / Colprensa

El Deportivo Cali venció 1-0 a América de Cali en la fecha 19 del Torneo Apertura de la Liga BetPlay 2026-I, un resultado que permite al conjunto azucarero regresar al grupo de los ocho mejores y mantener sus opciones de clasificar a los cuadrangulares.

El gol que definió el clásico vallecaucano llegó al minuto 88, cuando Avilés Hurtado aprovechó un rebote en el área y marcó con su pierna izquierda para asegurar el triunfo. En la primera mitad, América había logrado anotar, pero la jugada fue invalidada tras la revisión del VAR por una falta previa.

Aviles Hurtado marcó el gol con el que Deportivo Cali volvió a derrotar al América en el Clásico Vallecaucano - crédito Colprensa
Aviles Hurtado marcó el gol con el que Deportivo Cali volvió a derrotar al América en el Clásico Vallecaucano - crédito Colprensa

Durante el desarrollo del encuentro, tanto Jan Lucumí para América como Steven Rodríguez y Johan Martínez para Cali protagonizaron las principales acciones ofensivas, aunque la efectividad fue escasa. En los minutos finales, América presionó en busca del empate, pero la defensa del Deportivo Cali evitó cualquier peligro sobre su arco y mantuvo la ventaja hasta el final del partido.

Por otra parte, un gol de Yony González en los minutos finales, validado por el VAR, dio la victoria 1-0 a Independiente Medellín sobre Fortaleza en el estadio Metropolitano de Itagüí por la fecha 18 de la Liga BetPlay I-2026. El resultado mantiene al club paisa en la disputa por los puestos de clasificación.

Un polémico gol de Independiente Medellín tiene al equipo poderoso con chances de clasificar a las finales del fútbol colombiano - crédito Colprensa
Un polémico gol de Independiente Medellín tiene al equipo poderoso con chances de clasificar a las finales del fútbol colombiano - crédito Colprensa

La acción decisiva ocurrió cuando, a cuatro minutos del cierre, tras dos rechazos defensivos, González remató y la pelota cruzó completamente la línea de meta. El árbitro principal consultó la tecnología, que confirmó el gol tras una revisión, según informó el medio.

El equipo dirigido por el DIM suma 26 puntos, igualando a Deportivo Cali e Independiente Santa Fe, aunque ambos lo superan por diferencia de gol. Internacional de Bogotá podría desplazar al Medellín tras completar la jornada. Para obtener la clasificación, el DIM necesitará ganar en la última fecha ante Águilas Doradas y esperar que Deportivo Cali no sume.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay Dimayor I-2026 luego de los partidos de Deportivo Cali e Independiente Medellín

El clásico entre verdes y rojos definiría la suerte del cuadro dirigido por Rafael Dudamel para clasificar al grupo de los 8-crédito José Guzmán-El País/Colprensa
El clásico entre verdes y rojos definiría la suerte del cuadro dirigido por Rafael Dudamel para clasificar al grupo de los 8-crédito José Guzmán-El País/Colprensa
  1. Atlético Nacional: 40 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +21) (clasificado).
  2. Deportivo Pasto: 34 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +5) (clasificado).
  3. Junior: 32 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +6) (clasificado).
  4. Deportes Tolima: 30 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +10) (clasificado).
  5. América de Cali: 30 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +9) (clasificado).
  6. Once Caldas: 29 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +8) (clasificado).
  7. Independiente Santa Fe: 26 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +5).
  8. Deportivo Cali: 26 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +4).
  9. Internacional de Bogotá: 25 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -2).
  10. Independiente Medellín: 26 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +3).
  11. Millonarios: 25 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +8).
  12. Atlético Bucaramanga: 23 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +7).
  13. Águilas Doradas: 22 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -6).
  14. Llaneros: 21 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de 0).
  15. Fortaleza: 19 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -6) (eliminado).
  16. Cúcuta Deportivo: 16 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -11) (eliminado).
  17. Alianza FC: 15 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -14) (eliminado).
  18. Jaguares de Córdoba: 15 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -15) (eliminado).
  19. Boyacá Chicó: 14 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -16) (eliminado).
  20. Deportivo Pereira: 10 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -16) (eliminado).

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